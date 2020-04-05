Вас остановила полиция: что делать? Правила самоизоляции в Москве

Юрист разъяснил, могут ли выписать штраф москвичам, которые не носят маски или не соблюдают «социальную дистанцию». Требование или «убедительную просьбу» полицейского вернуться домой нужно исполнить.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют ехать домой

В Москве и Московской области утверждены штрафы для граждан, которые выходят на улицу без крайней необходимости во время эпидемии. Санкции пока не применяются: сначала власти субъектов должны заключить соглашение с МВД. Так что у жителей столичного региона есть время разобраться, за что конкретно можно получить штраф, сколько придётся платить и что делать, если полицейский поинтересуется у них целью передвижения. Юрист Наталья Брежнева ответила «Парламентской газете» на самые распространённые вопросы о режиме самоизоляции и последствиях его несоблюдения.

Чем карантин отличается от режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который вводит жёсткие санкции за нарушение карантина — гражданам грозят штрафы до 40 тысяч рублей и даже уголовная ответственность. Но всё это относится к тем, кто должен находиться дома или в больнице по предписанию медиков или Роспотребнадзора: это люди, которые инфицированы коронавирусом; контактировали с больным и могут быть заражёны, а также те, кто вернулся из-за границы и должен провести в изоляции 14 дней. Всем им выдаётся под роспись бумага, в которой написано, что они обязаны оставаться на карантине.

Когда москвичей начнут штрафовать за самовольный выход из дома

Штрафы, установленные в Москве и Подмосковье, касаются здоровых граждан. Санкции прописаны в региональных кодексах об административных правонарушениях. Ответственность предусмотрена за невыполнение требований нормативных актов этих регионов в части введения режима повышенной готовности, «в том числе необеспечение режима самоизоляции». В столице и области штрафы одинаковые: первый составит четыре тысяч рублей, повторный — пять тысяч рублей. Если нарушитель передвигается на автомобиле, его оштрафуют на пять тысяч рублей.

Правила самоизоляции

Требования, которые относятся к режиму самоизоляции, изложены в указе мэра Москвы Сергея Собянина и указе губернатора Московской области Андрея Воробьёва о введении режима повышенной готовности. Для граждан предусмотрено два основных правила: покидать квартиры можно в случае крайней необходимости, а в общественных местах нельзя подходить друг к другу ближе, чем на полтора метра в Москве и на метр — в Подмосковье.

Из дома разрешено выйти, если человеку нужно:

сходить в ближайший магазин или аптеку;

вынести мусор;

выгулять питомца (в радиусе ста метров от дома);

получить экстренную медпомощь;

пойти на работу — для сотрудников организаций, которые не закрыты на карантин (например, сфера ЖКХ, банк, почта, доставка продуктов и пр., государственные органы и структуры).



В случае необходимости можно поехать на своей машине или такси в другой район или до соседнего гипермаркета. «При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки», — предупредили 2 апреля в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

В машине разрешат ездить только по одному, исключение — члены семьи, с которыми люди совместно проживают, уточнил в пятницу спикер Мосгордумы Алексей Шапошников. У водителя и пассажиров должны быть с собой паспорта.

Что считается нарушением, а что нет

Никто не хочет стать первопроходцем правоприменительной практики новых штрафов в Москве и Подмосковье, поэтому люди пытаются досконально разобраться в вопросе: в каком случае выход на улицу будет стоить четырёх или пяти тысяч рублей? Самые частые вопросы мы разобрали с юристом Натальей Брежневой.

Как полиция будет выявлять нарушителей?



На данный момент речь идёт о том, что правоохранители будут уполномочены останавливать граждан на улице и интересоваться целью их передвижения. В ответе нужно обосновать необходимость пребывания на улице. Выше мы привели список ситуаций, когда появление на улице обоснованно (поход в магазин, выгул питомца и пр.).

Если человек идёт на работу, ему пригодится справка от работодателя. Напомним, в указе президента о продлении нерабочего режима до конца апреля перечислены, какие предприятия и учреждения не приостанавливают работу на время карантина. Форма справок не регламентирована, но большинство компаний уже разработали такие документы для своих сотрудников. В них указывают имя сотрудника, адрес его места жительства и работы.

Могут ли оштрафовать за отсутствие медицинской маски?

Нет, в указаниях мэра Москвы и губернатора Подмосковья нет пункта, что передвигаться по улице можно только в маске. Нет там и предписания носить перчатки или иметь при себе антисептик. Поэтому оштрафовать за то, что человек идёт, например, в магазин без маски, людей не могут.

Могут ли оштрафовать за несоблюдение «социальной дистанции»?



Да, это возможно, так как это одно из правил режима самоизоляции, установленное указом руководителя субъекта.

Но с доказательством такого нарушения могут возникнуть сложности. Например, как доказать, что расстояние между людьми не полтора метра, а, например, метр и 30 сантиметров? В магазинах проще, там есть разметка. В то же время полицейские уполномочены фотографировать нарушителей — снимок будет доказательством для протокола.

Может ли полицейский заставить меня вернуться домой?

Технически, он имеет на это право, и такое требование или «убедительную просьбу» нужно исполнить. Если в нормативном акте субъекта или тем более федеральном законе написано «граждане обязаны» или «запрещено…» — то просьба исполнить это положение будет законной.

Кроме того, статья 13 закона «О полиции» предусматривает, что полицейские имеют право в целях защиты жизни и здоровья граждан «не допускать их на отдельные участки местности» либо «обязывать покинуть их». Также правоохранители вправе обращаться к группам граждан с требованием разойтись или перейти в другое место (если это не массовое мероприятие или митинг). Это применимо в случае, «если возникшее скопление граждан создаёт угрозу их жизни и здоровью, жизни и здоровью других граждан».

Игнорирование таких увещеваний полицейского может быть расценено как неповиновение законному требованию сотрудника полиции, за что уже федеральный КоАП предусматривает штраф в размере от пятисот до тысячи рублей.

Как доказать, что я действительно рядом со своим домом?

Для тех, кто снимает жильё или живёт у родственников, это проблемный момент. Единственный подтверждающий документ — это регистрация по месту жительства (прописка в паспорте) или по месту временного пребывания (отрывной талон).

Между тем «временную регистрацию» по закону можно оформить в течение целых 90 дней с момента заезда в жилое помещение. А если квартира находится в том же регионе, что и постоянное место жительства, то регистрироваться вообще необязательно. Не нужна «времянка» тем, у кого прописка в Подмосковье, а фактически живёт он в Москве, и наоборот. То же правило действует для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Крыма и Севастополя.

Других разъяснений пока нет. Ни в одном указе или постановлении Москвы не отмечено, что человек должен подтверждать адрес фактического проживания.