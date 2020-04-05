Готов принимать на карантин по коронавирусу прилетевших из-за границы лагерь «Юбилейный» в Бердске

Но после того, как Россия запретила привозить людей из других стран, необходимость в бердской здравнице как обсерватора отпала. Директор лагеря воспринимает возможность размещения людей с подозрением на COVID-19 как социальную миссию.

В «Юбилейном» сейчас никого нет. Лагерь закрылся на самоизоляцию

Бердский оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юбилейный» рассматривается как место для размещения на карантине по коронавирусу прилетевших в Новосибирскую область из-за границы. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 5 апреля, рассказал Руслан Полищук, директор санатория «Рассвет», в чьем подчинении находится и детский лагерь.

— Такие обсуждения были на уровне областного правительства. Но решения на данный момент никакого нет. В силу того, что сейчас всех туристов оставили за границей. Поэтому размещать мы никого не будем, — прокомментировал Руслан Альбертович.

Прилетающие в Новосибирск из Москвы и Санкт-Петербурга будут помещаться на 14-дневную самоизоляцию. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно из столицы привез коронавирус 11-й заболевший в Новосибирской области. Диагноз подтвердился 5 апреля.

Пассажиров рейса, прибывшего 1 апреля в Новосибирск из Бангкока (Таиланд), разместили в новосибирских оздоровительных центрах «Обские зори» и «Лунный камень» – в том числе жителей других регионов. Там, под медицинским наблюдением, они проведут 14 дней, пока не закончится инкубационный период. Объекты находятся под охраной для соблюдения условий карантина.

Для всех следующих рейсов обсерваторы будут организованы по мере поступления информации об их прибытии в аэропорт Толмачево, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— У нас была комиссия. Смотрели лагерь представители Роспотребнадзора, министерства соцразвития, Росгвардия. Да, готовили не тот случай, если будут еще принимать рейсы. Но поскольку перелеты из-за рубежа запретили. На данный момент нам дали отбой. Ничего не готовим. И санаторий и лагерь закрыты, — рассказал Полищук.

Отказаться принимать людей на карантин при пандемии COVID-19 «Юбилейный» мог бы. В загородные лагеря размещать предлагали вообще в последнюю очередь. Но Полищук считает, что собственники коммерческих структур понимают всю серьезность ситуации.

— Если действительно будет много людей, я думаю, что будет не до отказа. Если придется размещать, рассматриваем это как определенную социальную миссию, направленную на всеобщее благо, — заявил Руслан Полищук.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердская здравница на случай эпидемии коронавируса была зарезервирована еще в начале февраля. Название держали в секрете. Заявил о резервации двух санаториев на случай эпидемии коронавируса министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов 6 февраля. Это состоялось на отчете перед депутатами Заксобрания.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача, с начала апреля расширен список тех, для кого обязательно тестирование на COVID-19. Теперь лабораторные обследования будут делать людям старше 65 лет с респираторными симптомами; медикам, у которых есть риск инфицирования коронавирусом на рабочем месте, – раз в неделю или, при появлении симптомов, немедленно. А также тем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания, включая персонал: в домах-интернатах, кадетских корпусах, учебно-воспитательных учреждениях и учреждениях службы исполнения наказаний – если у них появятся симптомы ОРВИ.