Почти 1,2 млн заразились COVID-19 в мире на 5 апреля. За сутки число больных выросло на 93,3 тыс.

Зараженные коронавирусом зарегистрированы в 176 странах. Под медицинским наблюдением в России за истекший период 2020 года находилось 401 808 человек, по состоянию на 4 апреля под контролем остаются 198 124 человека.

В России за сутки коронавирусом заразился 771 человек

В мире по состоянию на 8.00 по мск 5 апреля зарегистрировано 1 млн 196 тыс. 021 подтверждённых случаев (прирост за сутки 93 316 случаев; 8,8 . В 176 странах мира вне КНР зарегистрировано 1 113 091 случаев (за последние сутки прирост 93 261; 9,5%), сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре.

По информации отчёта Государственной Комиссии здравоохранения Китая по состоянию на 04.04.2020 в целом в КНР зарегистрировано случаев заболевания – 82 930. За сутки по состоянию на 04.04.2020 прирост составил

55 случаев (0,07 . Случаев с летальным исходом – 3 338 (летальность 4,0%).

В период с 31.12.2019 по состоянию на 04.04.2020 досмотрено 5 067 614 человек, за этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 401 808 человек, по состоянию на 04.04.2020 под контролем остаются 198 124 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 414 обсерваторов на 28 376 мест, из них развернуто 196 обсерваторов на 16 830 мест, где размещено 2 642 человек.

По состоянию на 04.04.2020 проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области 5 апреля выявлен 11-й заболевший. В Бердске коронавируса нет.