Порядок поддержки и возвращения в Россию находящихся за границей граждан. Ссылка на заявление

Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, которые имеют проездные документы на возвращение в РФ с 16 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. Помощь оказывается из расчета 2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день.

. Расходы на оказание помощи осуществляются за счет

бюджетных ассигнований, выделенных Министерству иностранных дел

Российской Федерации на указанные цели

Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки



В целях реализации мер по борьбе с распространением новойкоронавирусной инфекции Правительство Российской Федерациип о с т а н о в л я е т :1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальнойподдержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориииностранного государства и не имеющим возможности вернутьсяв Российскую Федерацию в связи с распространением новойкоронавирусной инфекции (далее соответственно — Положение, помощь).2. Министерству цифрового развития, связи и массовыхкоммуникаций Российской Федерации:обеспечить запуск и функционирование на едином порталегосударственных и муниципальных услуг электронной формы заявленияоб оказании помощи;направлять ежедневно сводную информацию в Министерствовнутренних дел Российской Федерации и Министерство иностранных делРоссийской Федерации для проведения необходимых проверочныхмероприятий в отношении сведений, представленных гражданиномРоссийской Федерации в соответствии с приложением к Положению, в томчисле в части подтверждения сведений о действительности документов,удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.3. Министерству внутренних дел Российской Федерациипредставлять ежедневно в Министерство иностранных дел РоссийскойФедерации информацию по результатам проверочных мероприятий дляпринятия решения об оказании помощи.4. Министерству транспорта Российской Федерации представлятьежедневно в Министерство иностранных дел Российской Федерациии Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникацийРоссийской Федерации информацию о гражданах Российской Федерации,возвратившихся на территорию Российской Федерации.5. Министерству иностранных дел Российской Федерациипредставлять списки лиц, получивших помощь, в Федеральную налоговуюслужбу и Федеральную службу безопасности Российской Федерации.6. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Председатель ПравительстваРоссийской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНО постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 433

П О Л О Ж Е Н И Е об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам,

находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

1. В случае отсутствия возможности возвращения граждан



Российской Федерации на территорию Российской Федерации в связи среализацией Российской Федерацией мер по борьбе с распространениемновой коронавирусной инфекции гражданам Российской Федерации,находящимся на территории иностранного государства, Министерствоиностранных дел Российской Федерации оказывает социальнуюподдержку (помощь) (далее — помощь).2. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, которыеимеют проездные документы на возвращение в Российскую Федерацию с16 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. Помощь оказывается за периодпребывания на территории иностранного государства с даты, указанной впроездных документах на возвращение в Российскую Федерацию, довозвращения гражданина Российской Федерации на территориюРоссийской Федерации.3. Гражданам Российской Федерации, которые не имеют проездныхдокументов на возвращение в Российскую Федерацию в срок, указанный впункте 2 настоящего Положения, оказание помощи осуществляется всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от31 мая 2010 г. № 370 «Об утверждении Положения о предоставлениипомощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам РоссийскойФедерации, оказавшимся на территории иностранного государства безсредств к существованию».4. Для получения помощи гражданин Российской Федерациизаполняет на едином портале государственных и муниципальных услугэлектронную форму заявления об оказании помощи согласно приложению(далее соответственно — заявитель, заявление).5. При рассмотрении заявления:а) проверяется достоверность изложенных в заявлении фактов;б) выясняются обстоятельства пребывания заявителя на территориииностранного государства (цель поездки, наличие визы, условияпребывания и т.п.).6. По результатам проверочных мероприятий специальнообразованная комиссия Министерства иностранных дел РоссийскойФедерации в течение 24 часов принимает решение об оказании, отказеили о прекращении помощи.7. Министерство иностранных дел Российской Федерациинезамедлительно информирует о принятом решении Министерствоцифрового развития, связи и массовых коммуникаций РоссийскойФедерации, которое обеспечивает уведомление заявителя путемнаправления короткого текстового сообщения по сети радиотелефоннойсвязи (смс-сообщение) и электронного сообщения на адрес электроннойпочты, указанный в заявлении.8. Министерство транспорта Российской Федерации не менее чем за24 часа информирует Министерство иностранных дел РоссийскойФедерации о дате и времени прибытия в государство пребываниязаявителя рейса российской авиакомпании для вывоза граждан РоссийскойФедерации. На основании этой информации Министерство иностранныхдел Российской Федерации незамедлительно информирует Министерствоцифрового развития, связи и массовых коммуникаций РоссийскойФедерации, которое обеспечивает уведомление заявителя путемнаправления короткого текстового сообщения по сети радиотелефоннойсвязи (смс-сообщение) и электронного сообщения на адрес электроннойпочты, указанный в заявлении.9. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации,в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 летпомощь оказывается в размере 1600 рублей в день.10. Оказание помощи осуществляется не позднее чем через 24 часа смомента принятия специально образованной комиссией Министерстваиностранных дел Российской Федерации решения на основании3 платежных документов, направляемых Министерством иностранных делРоссийской Федерации в Федеральное казначейство, для перечисленияденежных средств в российских рублях на банковский счет заявителя,открытый в банке Российской Федерации.11. Расходы на оказание помощи осуществляются за счетбюджетных ассигнований, выделенных Министерству иностранных делРоссийской Федерации на указанные цели.12. Специально образованная комиссия Министерства иностранныхдел Российской Федерации может принять решение об отказе в помощи вслучае представления заявителем заведомо ложных сведений или в случаеповторной подачи заявления.13. Федеральная служба безопасности Российской Федерацииобеспечивает проверку факта выезда заявителя с территории РоссийскойФедерации и факта въезда заявителя на территорию РоссийскойФедерации.14. Специально образованная комиссия Министерства иностранныхдел Российской Федерации может принять решение о прекращенииоказания помощи в случае установления фактов, указывающих насообщение заявителем заведомо ложных сведений, неявки заявителя напредложенный рейс российской авиакомпании для возвращения вРоссийскую Федерацию или возобновления регулярного авиасообщениямежду Российской Федерацией и соответствующим иностраннымгосударством.____________ПРИЛОЖЕНИЕк Положению об оказании социальнойподдержки (помощи) российским гражданам,находящимся на территории иностранногогосударства и не имеющим возможностивернуться в Российскую Федерацию в связи сраспространением новой коронавируснойинфекции(форма заполняется в отношении заявителя,его (ее) супруги (супруга), детей, а такжеиных сопровождаемых граждан РоссийскойФедерации, законным представителемкоторых заявитель является)об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам