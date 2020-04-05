Порядок поддержки и возвращения в Россию находящихся за границей граждан. Ссылка на заявление

Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться
в Российскую Федерацию в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
В целях реализации мер по борьбе с распространением новой
п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальной
поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться
коронавирусной инфекции (далее соответственно — Положение, помощь).
2. Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации:
обеспечить запуск и функционирование на едином портале
об оказании помощи;
направлять ежедневно сводную информацию в Министерство
внутренних дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел
Российской Федерации для проведения необходимых проверочных
Российской Федерации в соответствии с приложением к Положению, в том
числе в части подтверждения сведений о действительности документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.
2
представлять ежедневно в Министерство иностранных дел Российской
Федерации информацию по результатам проверочных мероприятий для
принятия решения об оказании помощи.
4. Министерству транспорта Российской Федерации представлять
и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации информацию о гражданах Российской Федерации,
возвратившихся на территорию Российской Федерации.
5. Министерству иностранных дел Российской Федерации
службу и Федеральную службу безопасности Российской Федерации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
УТВЕРЖДЕНО постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 433
П О Л О Ж Е Н И Е об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам,
находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
1. В случае отсутствия возможности возвращения граждан
реализацией Российской Федерацией мер по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции гражданам Российской Федерации,
находящимся на территории иностранного государства, Министерство
иностранных дел Российской Федерации оказывает социальную
2. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, которые
имеют проездные документы на возвращение в Российскую Федерацию с
16 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. Помощь оказывается за период
пребывания на территории иностранного государства с даты, указанной в
возвращения гражданина Российской Федерации на территорию
Российской Федерации.
3. Гражданам Российской Федерации, которые не имеют проездных
документов на возвращение в Российскую Федерацию в срок, указанный в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31 мая 2010 г. № 370 «Об утверждении Положения о предоставлении
помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам Российской
Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без
2
4. Для получения помощи гражданин Российской Федерации
заполняет на едином портале государственных и муниципальных услуг
электронную форму заявления об оказании помощи согласно приложению
5. При рассмотрении заявления:
а) проверяется достоверность изложенных в заявлении фактов;
б) выясняются обстоятельства пребывания заявителя на территории
иностранного государства (цель поездки, наличие визы, условия
6. По результатам проверочных мероприятий специально
образованная комиссия Министерства иностранных дел Российской
Федерации в течение 24 часов принимает решение об оказании, отказе
или о прекращении помощи.
незамедлительно информирует о принятом решении Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, которое обеспечивает уведомление заявителя путем
направления короткого текстового сообщения по сети радиотелефонной
почты, указанный в заявлении.
8. Министерство транспорта Российской Федерации не менее чем за
24 часа информирует Министерство иностранных дел Российской
Федерации о дате и времени прибытия в государство пребывания
Федерации. На основании этой информации Министерство иностранных
дел Российской Федерации незамедлительно информирует Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, которое обеспечивает уведомление заявителя путем
связи (смс-сообщение) и электронного сообщения на адрес электронной
почты, указанный в заявлении.
9. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации,
в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета
помощь оказывается в размере 1600 рублей в день.
10. Оказание помощи осуществляется не позднее чем через 24 часа с
момента принятия специально образованной комиссией Министерства
иностранных дел Российской Федерации решения на основании
Российской Федерации в Федеральное казначейство, для перечисления
денежных средств в российских рублях на банковский счет заявителя,
открытый в банке Российской Федерации.
11. Расходы на оказание помощи осуществляются за счет
Российской Федерации на указанные цели.
12. Специально образованная комиссия Министерства иностранных
дел Российской Федерации может принять решение об отказе в помощи в
случае представления заявителем заведомо ложных сведений или в случае
13. Федеральная служба безопасности Российской Федерации
обеспечивает проверку факта выезда заявителя с территории Российской
Федерации и факта въезда заявителя на территорию Российской
Федерации.
дел Российской Федерации может принять решение о прекращении
оказания помощи в случае установления фактов, указывающих на
сообщение заявителем заведомо ложных сведений, неявки заявителя на
предложенный рейс российской авиакомпании для возвращения в
между Российской Федерацией и соответствующим иностранным
государством.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
поддержки (помощи) российским гражданам,
находящимся на территории иностранного
государства и не имеющим возможности
вернуться в Российскую Федерацию в связи с
инфекции
(форма заполняется в отношении заявителя,
его (ее) супруги (супруга), детей, а также
иных сопровождаемых граждан Российской
которых заявитель является)
З А Я В Л Е Н И Е
об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам