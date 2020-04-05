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Порядок поддержки и возвращения в Россию находящихся за границей граждан. Ссылка на заявление

20:38 05.04.2020 Фото: pexels.com
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Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, которые имеют проездные документы на возвращение в РФ с 16 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. Помощь оказывается из расчета
2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет помощь оказывается в размере 1600 рублей в день.

Порядок поддержки и возвращения в Россию находящихся за границей граждан. Ссылка на заявление
. Расходы на оказание помощи осуществляются за счет
бюджетных ассигнований, выделенных Министерству иностранных дел
Российской Федерации на указанные цели

Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки

(помощи) российским гражданам, находящимся на территории
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться
в Российскую Федерацию в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
В целях реализации мер по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании социальной
поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории
иностранного государства и не имеющим возможности вернуться
в Российскую Федерацию в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (далее соответственно — Положение, помощь).
2. Министерству цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации:
обеспечить запуск и функционирование на едином портале
государственных и муниципальных услуг электронной формы заявления
об оказании помощи;
направлять ежедневно сводную информацию в Министерство
внутренних дел Российской Федерации и Министерство иностранных дел
Российской Федерации для проведения необходимых проверочных
мероприятий в отношении сведений, представленных гражданином
Российской Федерации в соответствии с приложением к Положению, в том
числе в части подтверждения сведений о действительности документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации.
2
3. Министерству внутренних дел Российской Федерации
представлять ежедневно в Министерство иностранных дел Российской
Федерации информацию по результатам проверочных мероприятий для
принятия решения об оказании помощи.
4. Министерству транспорта Российской Федерации представлять
ежедневно в Министерство иностранных дел Российской Федерации
и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации информацию о гражданах Российской Федерации,
возвратившихся на территорию Российской Федерации.
5. Министерству иностранных дел Российской Федерации
представлять списки лиц, получивших помощь, в Федеральную налоговую
службу и Федеральную службу безопасности Российской Федерации.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНО постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 433
П О Л О Ж Е Н И Е об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам,
находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
1. В случае отсутствия возможности возвращения граждан

Российской Федерации на территорию Российской Федерации в связи с
реализацией Российской Федерацией мер по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции гражданам Российской Федерации,
находящимся на территории иностранного государства, Министерство
иностранных дел Российской Федерации оказывает социальную
поддержку (помощь) (далее — помощь).
2. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, которые
имеют проездные документы на возвращение в Российскую Федерацию с
16 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. Помощь оказывается за период
пребывания на территории иностранного государства с даты, указанной в
проездных документах на возвращение в Российскую Федерацию, до
возвращения гражданина Российской Федерации на территорию
Российской Федерации.
3. Гражданам Российской Федерации, которые не имеют проездных
документов на возвращение в Российскую Федерацию в срок, указанный в
пункте 2 настоящего Положения, оказание помощи осуществляется в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31 мая 2010 г. № 370 «Об утверждении Положения о предоставлении
помощи в возвращении в Российскую Федерацию гражданам Российской
Федерации, оказавшимся на территории иностранного государства без
средств к существованию».
2
4. Для получения помощи гражданин Российской Федерации
заполняет на едином портале государственных и муниципальных услуг
электронную форму заявления об оказании помощи согласно приложению
(далее соответственно — заявитель, заявление).
5. При рассмотрении заявления:
а) проверяется достоверность изложенных в заявлении фактов;
б) выясняются обстоятельства пребывания заявителя на территории
иностранного государства (цель поездки, наличие визы, условия
пребывания и т.п.).
6. По результатам проверочных мероприятий специально
образованная комиссия Министерства иностранных дел Российской
Федерации в течение 24 часов принимает решение об оказании, отказе
или о прекращении помощи.
7. Министерство иностранных дел Российской Федерации
незамедлительно информирует о принятом решении Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, которое обеспечивает уведомление заявителя путем
направления короткого текстового сообщения по сети радиотелефонной
связи (смс-сообщение) и электронного сообщения на адрес электронной
почты, указанный в заявлении.
8. Министерство транспорта Российской Федерации не менее чем за
24 часа информирует Министерство иностранных дел Российской
Федерации о дате и времени прибытия в государство пребывания
заявителя рейса российской авиакомпании для вывоза граждан Российской
Федерации. На основании этой информации Министерство иностранных
дел Российской Федерации незамедлительно информирует Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации, которое обеспечивает уведомление заявителя путем
направления короткого текстового сообщения по сети радиотелефонной
связи (смс-сообщение) и электронного сообщения на адрес электронной
почты, указанный в заявлении.
9. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации,
в отношении которых принято решение о ее оказании, из расчета
2400 рублей на одного человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет
помощь оказывается в размере 1600 рублей в день.
10. Оказание помощи осуществляется не позднее чем через 24 часа с
момента принятия специально образованной комиссией Министерства
иностранных дел Российской Федерации решения на основании
3 платежных документов, направляемых Министерством иностранных дел
Российской Федерации в Федеральное казначейство, для перечисления
денежных средств в российских рублях на банковский счет заявителя,
открытый в банке Российской Федерации.
11. Расходы на оказание помощи осуществляются за счет
бюджетных ассигнований, выделенных Министерству иностранных дел
Российской Федерации на указанные цели.
12. Специально образованная комиссия Министерства иностранных
дел Российской Федерации может принять решение об отказе в помощи в
случае представления заявителем заведомо ложных сведений или в случае
повторной подачи заявления.
13. Федеральная служба безопасности Российской Федерации
обеспечивает проверку факта выезда заявителя с территории Российской
Федерации и факта въезда заявителя на территорию Российской
Федерации.
14. Специально образованная комиссия Министерства иностранных
дел Российской Федерации может принять решение о прекращении
оказания помощи в случае установления фактов, указывающих на
сообщение заявителем заведомо ложных сведений, неявки заявителя на
предложенный рейс российской авиакомпании для возвращения в
Российскую Федерацию или возобновления регулярного авиасообщения
между Российской Федерацией и соответствующим иностранным
государством.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об оказании социальной
поддержки (помощи) российским гражданам,
находящимся на территории иностранного
государства и не имеющим возможности
вернуться в Российскую Федерацию в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции
(форма заполняется в отношении заявителя,
его (ее) супруги (супруга), детей, а также
иных сопровождаемых граждан Российской
Федерации, законным представителем
которых заявитель является)
З А Я В Л Е Н И Е
об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам

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