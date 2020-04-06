Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Папа Паша с дочкой Сашей

Приглашаем наших читателей, у которых растут чудесные девочки и мальчики, участвовать в фотомарафоне «Ты мой сыночек, ты моя дочка», посвященном Дню защиты детей. Присылайте снимки детей на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой сынок» или «Моя дочка». Если у вас сын и дочь или даже больше, присылайте – групповой портрет. Подпишите имена и фамилию.

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Мы опубликуем все снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» в мае 2020 года. Вы сможете удивить свое чадо, подарив ему газету. Так же мы разметим альбом «Ты мой сыночек, ты моя дочка» в группе «ВКонтакте».

Детей «принимаем» любого возраста. Но хотим предупредить, что присылая в нашу редакцию фотографию своего ребенка, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста ребенка.

Фото принимаем до 15 мая 2020 года.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2018.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2019.

Миша 7 лет. (сыночек)



Надеева Анастасия Евгеньевна

Надеев Александр Евгеньевич

Блинова Анна и Кирилл

Сергеевы Виктория, Ксения и Дмитрий

Ты мой сыночек.Садыков Исмаил 8 лет

Я и моя дочка

Мой сынок Мечев Глеб 6 лет

Бессмертный Александр

Сын и Дочь

Семья Зорькины

Ходонович Вячеслав

Доченька София

Сын Александр мама Татьяна

дочь Валерия,мама Татьяна

Наша доченька Ангелина Алишеровна

Васильев Артём

Сынок Шевченко Саша с другом Паньковым Ваней

Сынок Ярослав Дударев

Наши самые любимые сыночки Заур и Назар Агаевы.

Мои доченьки Софья и Алина,мои сыночки Дмитрий и Данила

Климович Артём 11 лет

Климович Таисия 2 год

Разетдинов Матвей 7 лет

Мой сынок, Савва

Дочечка Катюша

Моя доченька Карина

Наш сынок, Спирин Ярослав

Наш сынок Нарзиев Тимур

Наши дочки Нарзиева Дильнара и Нарзиева Ангелина