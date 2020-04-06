Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России

Уже на следующей неделе станет известно, какие семьи получат пособие в 5000 руб. на ребенка

В ближайшие дни будет подписан закон о новой выплате в 5 000 рублей семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ПФР Бердска Елена Чуль сегодня, 2 апреля.

— Новое пособие будет выплачиваться не из средств материнского капитала, это уже точно. Мы будем ждать документ. Но наши специалисты уже начинают готовится к выплате. Кому будет осуществляться выплата, еще никто не может сказать точно. То ли это будут все семьи с детьми имеющими право на материнский капитал, даже те, кто распорядился средствами МСК, то ли те семьи, которые еще не распорядились средствами материнского капитала, — предположила Елена Чуль сегодня, 2 апреля.

Не понятно и то, детям до какого возраста предусмотрена новая выплата от президента России Владимира Путина — до 3 или 4 лет. При этом специалисты бердского отдела ПФР начинают подготавливать общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Однако, вопрос о новых пособиях еще открыт. По предварительной информации, закон должен быть подписан до конца дня 3 апреля. Сведения о назначении пособий в 5000 рублей поступят в Бердск до 7 апреля.

Понятно лишь то, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты начнутся уже 1 апреля и продлятся 3 месяца. Такое заявление Владимир Путин сделал 25 марта 2020 года в обращении к нации с связи с новой коронавирусной инфекцией.

На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:

Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.

Но некоторые юристы предполагают, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. Ведь после получения материнского капитала право на выплату прекращается.



Стоит отметить, что закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право.Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.