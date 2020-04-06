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Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России

21:16 06.04.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Закон о новой господдержке семей появится в ближайшие дни. Бердский ПФР уже составляет списки семей, которые получили маткапитал.

Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России
Уже на следующей неделе станет известно, какие семьи получат пособие в 5000 руб. на ребенка
Сюжет: Все пособия Путина
Оформить пособие в 5000 руб. семьям с маткапиталом необходимо через Госуслуги и кабинет ПФР в Бердске, Новосибирске и России

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В ближайшие дни будет подписан закон о новой выплате в 5 000 рублей семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела ПФР Бердска Елена Чуль сегодня, 2 апреля.

— Новое пособие будет выплачиваться не из средств материнского капитала, это уже точно. Мы будем ждать документ. Но наши специалисты уже начинают готовится к выплате. Кому будет осуществляться выплата, еще никто не может сказать точно. То ли это будут все семьи с детьми имеющими право на материнский капитал, даже те, кто распорядился средствами МСК, то ли те семьи, которые еще не распорядились средствами материнского капитала, — предположила Елена Чуль сегодня, 2 апреля.

Не понятно и то, детям до какого возраста предусмотрена новая выплата от президента России Владимира Путина — до 3 или 4 лет. При этом специалисты бердского отдела ПФР начинают подготавливать общие списки семей, получивших сертификат на материнский капитал. Однако, вопрос о новых пособиях еще открыт. По предварительной информации, закон должен быть подписан до конца дня 3 апреля. Сведения о назначении пособий в 5000 рублей поступят в Бердск до 7 апреля.

Понятно лишь то, что подать заявление на пособие нужно будет самостоятельно через личный кабинет ПФР, либо через сайт госуслуг.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», из-за ограничительных мер по нераспространению коронавируса президент России Владимир Путин предложил выплачивать семьям с правом на материнский капитал 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 3 лет включительно. Выплаты начнутся уже 1 апреля и продлятся 3 месяца. Такое заявление Владимир Путин сделал 25 марта 2020 года в обращении к нации с связи с новой коронавирусной инфекцией.

На сайте президента России опубликованы поручения по итогам обращения Путина:
Обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменения, предусматривающие осуществление начиная с 1 апреля 2020 г. (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно, — гласит документ. При этом срок исполнения — 30 марта.

Но некоторые юристы предполагают, что речь идет о семьях, которые имеют право на получение материнского капитала, но которые его фактически не получили. Ведь после получения материнского капитала право на выплату прекращается.

Стоит отметить, что закон прямо указывает, что право на материнский капитал возникает со дня рождения ребенка, с которым связано возникновение этого права. Действие права на материнский капитал прекращается после распоряжения всей суммой государственной выплаты, о чем семью уведомляет пенсионный фонд. Таким образом, семья обладает правом на материнский капитал со дня рождения ребенка и до момента фактического израсходования средств материнского капитала. При этом факт получения сертификата не влияет на это право.
Окончательную ясность в этот вопрос внесет правительство, которое в скором времени издаст соответствующее постановление.

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От редакции

Кто получит пособие?

Аноним, 02 апреля 2020 16:44
НВР:
Уменя 2018 год и 2019 год рибенок папа сидидид дикрети магу получит
Катя, 02 апреля 2020 17:43
м семьям где есть дети до 3лет" двое детей им ещё нет 3лет,значит можно рассчитывать.. Но подробности узнаем, как обычно через время
Индира, 02 апреля 2020 22:14
Вы хоть гиажданка России.У вас столько ошибок
Индира, 03 апреля 2020 19:17
Ну наверное,раз вы гражданка России
Светлана, 04 апреля 2020 22:55
Разве нет т9? Столько ошибок ужасно. Потом из-за таких люди многодетных считают идиотами.
П, 05 апреля 2020 21:32
Пишите без ошибок.В черновике смотрите свои ошибки читайте,дальше пишите коменты.ужасно
Аноним, 02 апреля 2020 18:21
НВР:
Как оформить 5.000 маткапитал
Юлия, 04 апреля 2020 16:36
это не мат кап,а дополнительная выплата
Наталья, 02 апреля 2020 18:21
Скажите как они будут на числятся если выходные продлевают МФЦ не работает ПФР не работает на портале госуслуг не чего незнают
Ольга, 03 апреля 2020 02:22
Это ж не с материнского капитала выплата будет?
Татьяна, 03 апреля 2020 04:53
Почему "не знают"?
Перейдите по ссылке в разделе "Материнский капитал" на сайт пенсионного фонда. Там же есть раздел про мат.капитал и написано, что заявления начнут принимать в скором времени.
Пока не все вопросы разъяснены, и документы, видимо, не подписаны.
Будем ждать и периодически заглядывать на стр. в ПФ.
Ольга, 03 апреля 2020 20:07
Как это вступит в силу так и можно будет оформить до 7апреля, через госуслуги подавать заявление.заходи по чаще и смотрите, проверяйте.
Евгения, 04 апреля 2020 03:57
Надо заходить в пенсионный фонд офицальнай сайт в личный кабинет через гос услиги там листаешь почти в самый низ где написана про мат.капитал и там есть пункт на котором было написана сначал с 1 апреля ну а сейчас скоро будет доступно все для людей
Аноним, 02 апреля 2020 19:06
Добрый день , подскажите пожалуйста , как подать заявление самостоятельно , если у меня нет гос.услуг
Наталья, 02 апреля 2020 19:44
Говорят если нет то нужно звонить предварительно записываться и писать заявление в пфр
Нина, 03 апреля 2020 06:33
Госуслуги раньше только в МФЦ подтверждали или Почтой России. Сейчас можно через личные кабинеты банков Сбербанк, Тинькофф или Почта банк. Буквально 2 недели назад эта услуга появилась
Лера, 03 апреля 2020 15:03
Ни как , зарегестрироватся в госуслуги
Аноним, 02 апреля 2020 19:08
А чем мой ребенок отличается от того, где маткапиталом еще не распорядились?
***, 03 апреля 2020 05:00
Ну, если вы уже воспользовались господдержкой, "лимит исчерпан".
Знаете, в этой жизни много несправедливости... У меня, например, много детей. Но то мы не в тот год родились, то на пару месяцев раньше. И всё "пролетаем мимо денег". Вот и получается: одним всё, а другие "и так проживут"
Марат, 05 апреля 2020 06:00
У нас мат капитала вот вообще нет и я тоже не понимаю, чем мы отличаемся? Кушать что-ли не хотим? Или одеваться не надо?
С путинскими выплатами на ребенка так же пролетели, потому что только для детей с 2018 года рождения.
Прям дискриминация какая-то...
AV, 06 апреля 2020 08:04
Поддерживаю!!!
Почему у меня ребёнок до 3-х лет не имеет право на эту выплату?! Когда с 1.01.2020 года, материнский капитал пологается даже на первого ребёнка. Соответственно, кто родился в 2018-не дети и нам поддержка не пологается ?!? Пускай тогда выплачивают всем деткам до 3-х лет!!!!
Надежда, 02 апреля 2020 19:23
Ждем полную информацию.
Очень интересно.Младшему три недавно исполнилось.Мат.капитал перевели на ипотеку.
В условиях внезапного отсутствия заработка работающих членов семьи, эта выплата стала бы подспорьем.
Держим кулачки, что до трех лет включительно и в не зависимости распорядились или нет мат.капиталом)))
Всем здоровья!
Эльвина Демидова, 03 апреля 2020 01:55
У меня 3 детей, младшему 3 уже есть,мужа уволили,завод закрыли, я работала не официально,в связи с карантином и я дома,а нам что делать, старший школьник,одному 5 другому 3 и что теперь нам сидеть без дохода и безвылазно??? Где нам брать средства на существование?
Наталья, 02 апреля 2020 19:25
А у кого дети старше 14 лет им кушать не надо
Светлана, 02 апреля 2020 19:43
А вы для чего ? Вы что для государства рожаете или для себя? Привыкли ныть постоянно . Вам никто ничего не должен!!! Идите и зарабатываете!
Аноним, 02 апреля 2020 23:40
Ноешь это ты, учи словарь.
Аноним, 02 апреля 2020 23:42
Человек значит должен государству платить налоги, а государство ему ничего не должно?
Анна, 03 апреля 2020 05:58
Мы рожаем для себя и никто не ноет, но какая разница разве остальные - это не дети ? В стране такая ситуация сложилась !
Дарья, 03 апреля 2020 08:21
Путин сказал это поддержка матерей в дикрете и детей которые ещё не ходят в сад
Аноним, 04 апреля 2020 10:10
деньги конечно всем нужны - но в чем смысл поддерживать матерей в декрете у которых дети не ходили в детских сад - зарплаты они не имели и доходов соответственно не потеряли...
а кто поддержит работников санаториев - которых Путин лишил доходов сразу на два месяца - теперь кто уволен. а кто в административном
если хочет выглядеть добреньким - то пусть за счет государства всем потерявшим доходы выплатит больничный по карантину или зарплату хотя бы минимальную
Елена, 04 апреля 2020 11:31
Государство обязано обеспечивать своих граждан не только родители, да мы рожаем для себя, но гос-во тогда на что, они должны обеспечить бесплатно:образованием(не только школа) медециной, жильём. Раньше гос-во и обеспечивало и люди жили и знали что у них есть будущее и жилье выдавало с организаций и детей отправляло в санатории, а сейчас что только деньги за все с нас дерут. Или что я не права? Пашеш Пашеш, от зарплаты до зарплаты, даже детей свозить на море не можешь так ка и отпуска нет, ведь кормить надо одевать и обеспечить будущее(кружки тоже платные)
Юлия, 04 апреля 2020 15:12
Может потому что у 14 летних детей родители могут работать?!, . и самостоятельно могут сидеть дома, когда родители работают. А у большинства детей до 3, мама получает 40% от своего заработка и не может пойти работать пока как минимум садик не дадут!
Аноним, 04 апреля 2020 16:20
в том и парадокс - мама с маленьким ребенком получает хотя бы 40 процентов своего заработка и ей это пособие не отменили в связи с коронавирусом. а мама с большим ребенком лишилась полностью зарплаты в связи с закрытием организаций на карантин - некоторые закрыты сразу до 31 мая.
и куда вы предлагаете идти работать родителям - всем бежать устраиваться в магазины. аптеки. больницы и что там у нас еще не закрыли на карантин - так там мест все равно всем не хватит.
Екатерина, 06 апреля 2020 10:16
40% от зарплаты платят до 1,5 лет ребенку. Дальше до 3 лет 50 р, если оформить. Дочке уже больше 1,5 и мне платят 50 р. Хотели в садик её вести, но со сложившейся ситуацией ещё не скоро пойдёт. Сидеть с ней больше некому, да и я не считаю, что бабушки должны сидеть. Ну это моё мнение. Конечно бывают всякие ситуации. Родилась она до 1 января 2020 года, следовательно маткапитал нам не полагается, конечно же и 5 тысяч тоже, но до 3 лет ещё далеко.
Нам вообще не везёт со всеми этими выплатами. То доход выше, то родились не тогда)
Конечно мы ребёнка не из-за денег рожали, но помощь от государства не помешала бы сейчас.
У меня тоже,и зарегистрироваться не получается (, 02 апреля 2020 19:41
У меня тоже нет госуслуг,и зарегистрироваться не получается. Что делать?
Ксения, 02 апреля 2020 22:39
Проходите регистрацию на сайте госуслуг, и потом подтверждаете учетную запись с помощью сбера, тинькофф банка или почты банка буквально за 10 минут. И всё!
Зарина, 03 апреля 2020 02:40
Я госуслуги скачала через Plai Market но оставить заявку так и не получилось
Людмила, 02 апреля 2020 19:55
Если мат капитал вложили в ипотеку то ребёнок уже не вчем не нуждается так получается?
Анонимно, 04 апреля 2020 01:14
Деньги не с мат капитала будут начислять. Не зависимо тратили их или нет
Аноним, 02 апреля 2020 19:56
У меня тоже нет госуслуг,и зарегистрироваться не получается. Что делать?
Екатерина, 04 апреля 2020 19:46
Через пфр сайт попробуйте,а не через госуслуги.
Аноним, 02 апреля 2020 20:10
НВР:
У меня нету маткапитала, мне пологается 5000т руб ребенку 4 года
***, 03 апреля 2020 05:05
Сказано: "...имеющим право на мат. капитал" И ДО 3-х лет.
Аноним, 03 апреля 2020 22:11
Задолбали уже... Другие без мат.капитала, что опять не дети? Сейчас мат.капитал даже на первого дают, их ПУ до 18 лет, что ли собирается содержать? Впрочем от наших властей другого и не ждали, очередной обман. Все по-путински, по справедливости, ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ! Аплодисменты.
Аноним, 02 апреля 2020 20:13
Если с федерального бюджета,значит не с мат капитала!!!!!
Ольга, 02 апреля 2020 20:18
Очень интересно чем отличаются дети до 3х лет семей у которых нет права на мат.капитал. не те, кто уже его потратил, а те кто родил первого ребенка до 2020 года.
Екатерина, 03 апреля 2020 16:05
Вот меня тоже самое интересует
Татьяна, 03 апреля 2020 18:13
У нас похоже не дети, а так не пришей рукав
Ольга, 04 апреля 2020 02:54
Вот именно. У меня ребёнок в 2019 году родился, к тому же раньше срока. Ни под маткапитал за первого не попали, ни под ежемесячную поддержку, прекрасно!Вот так о нас заботится государство. Уж если назначают такую выплату, так надо всем детям до 3 лет, а не выборочно!
Елена, 04 апреля 2020 22:19
Я тоже против такой несправедливости! Если деньги даются не из маткапитала, то значит всем вне зависимости имеешь право на капитал или нет! Либо никому!

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