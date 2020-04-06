Мы не знаем, что будет завтра: как выживает крупный и малый бизнес в нерабочий апрель из-за COVID-19 в Искитиме и Бердске

Бизнес на грани кризиса из-за коронавируса в Бердске и Искитиме

«Курьер. Среда. Бердск» провел опрос, как предприниматели и руководители крупных предприятий реагируют на события в стране и регионе. Введеные нерабочие дни президентом многим руководителям приходится оплачивать, а производство сокращать. Как планируют работать дальше, рассказали многие бизнесмены и руководители Бердска и Искитима.

«Сиббиофрам»

Директор компании «Сиббиофрам» Михаил Ефимов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что для них есть серьезные риски в сегодняшней ситуации в стране.

— Риски есть для предприятия. И очень серьезные. У нас непрерывное производство, мы его не прекращаем. Но сейчас мне еще нужно будет вывести ремонтную бригаду. Домой отправлены около 30% сотрудников, и мы им платим. Есть те, кого отправили в плановый отпуск. Но если дальше так будет продолжаться, что будет, я не знаю. Если вообще закрыться не придется. Мы отказались от своих инвестиционных проектов, цех не будем строить. Но о кредитах пока не думам, — рассказал Михаил Иванович 3 апреля.

БЭМЗ

Исполнительный директор, заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов.

— По указу президента мы не работаем, оставили только тех людей, которые выполняют гособоронзаказ. На все наши вопросы нам приходят ответы — ждите, будут инструкции, — отметил Борис Павлович.

Малый бизнес и ИП



Владелица ногтевой студии Татьяна рассказала, что у нее выручка упала с середины марта. Она надеется только на режим ЧС.

— Люди перестали приходить с середины марта. Сейчас пришлось закрыться. Что будет дальше – не знаю. У меня есть кое-какие сбережения, на них и живу. От налогов и аренды нас не освободили. Сколько времени придется быть без работы – тоже не знаем. Остается надеяться только на то, что губернатор введет режим ЧС, тогда мы сможем не платить за это время налоги и аренду. Тогда мы вытянем, – отметила Татьяна 3 апреля.

Искитим

«ИскитимИзвесть»

Главный инженер ОАО «ИскитимИзвесть» Алексей Положиев отметил, что как они будут «выживать», сотрудники будут решать в понедельник, 6 апреля.

— У нас непрерывное производство, чтобы нам запуститься у нас это очень долгий процесс. У нас стоят печи обжига их прерывать нельзя. Производство сейчас работает на 50% своей мощности. Постановление президента надо исполнять. Предприятие поддерживаем, чтобы не остановить. Вывели минимальное количество людей. Я отвечаю только за производство, по экономической ситуации решение будет принимать генеральный директора в понедельник 6 апреля, — уточнил Алексей Петрович 3 апреля.

АО «Искитимцемент»

Для исполнения указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», и для обеспечения непрерывного производственного процесса в АО «Искитимцемент» установлены выходные дни с сохранением для сотрудников заработной платы. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. Кроме тех работников, кто трудится на непрерывном производстве по утвержденному графику. При этом на предприятии предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Проводится регулярная дезинфекция помещений, контролируется температура тела у работников, в круглосуточном режиме функционирует медпункт и т.д.

Всем работникам рекомендовано исполнять рекомендации Минздрава РФ, в частности, находиться дома, минимизировать контакты, не посещать культурно-массовые мероприятия и общественные места, соблюдать основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.

— В настоящее время завод функционирует в штатном режиме, отгрузка продукции осуществляется по заявкам потребителей. Однако, учитывая опыт других стран, в частности, Китая, где за два с половиной месяца распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и действия карантина потребление цемента снизилось на 30%, аналитики прогнозируют значительное падение спроса на продукцию цементных заводов и в нашей стране. Помимо возможного сокращения емкости российского рынка цемента, мы предвидим и другое негативное последствие пандемии – кризис неплатежей со стороны потребителей. Однако делать конкретные прогнозы пока рано – многое зависит от дальнейшего хода событии, — отметили в пресс-службе.

Малый бизнес и ИП

Владелица отдела с профессиональной косметикой отметила, что абсолютно не представляет, как будет дальше работать.

— Я не знаю, сможем ли мы дальше работать. Я не знаю, что будет завтра, — отметила девушка.

Собственник магазина с продуктами и бытовой химией продолжает свою деятельность.

— Мы работаем дальше. По закону имеем право. Но я боюсь, что дальше могут возникнуть проблемы с привозом товара, так как могут ограничить передвижения. Если губернатор вдет режим ЧС, тогда работать будет намного сложнее, — отметил мужчина.

Для справки

Госдума заявила на своем официальном ресурсе: в целях поддержки отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации, предприятиям будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. Такое решение уже принято в отношении туристического бизнеса и авиаперевозчиков, туроператоров также освободили от ежегодного взноса в фонд «Турпомощь». Кроме того, Правительство разрабатывает меры по компенсации убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами авиаперевозчиков.

Особое внимание Правительство уделило поддержке малого и среднего бизнеса. На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Помимо этого, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были им выделены ранее.

ФНС России поручено обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Кроме того, Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Правительством принято решение о субсидировании кредитов для формирования запасов крупными торговыми организациями.



Но сказано – платежи отсрочены, а не отменены на время. Где через месяцы простоя предприниматели возьмут деньги на уплату налогов — не ясно.