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Мы не знаем, что будет завтра: как выживает крупный и малый бизнес в нерабочий апрель из-за COVID-19 в Искитиме и Бердске

20:38 06.04.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Одни сократили производство, другие вовсе закрылись. «Курьер.Среда.Бердск» опросил менеджмент «Сиббиофарма», БЭМЗа, «Искитимцемента», «ИскитимИзвесть» и других. Читайте.

Мы не знаем, что будет завтра: как выживает крупный и малый бизнес в нерабочий апрель из за COVID 19 в Искитиме и Бердске
Бизнес на грани кризиса из-за коронавируса в Бердске и Искитиме
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Мы не знаем, что будет завтра: как выживает крупный и малый бизнес в нерабочий апрель из за COVID 19 в Искитиме и Бердске

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«Курьер. Среда. Бердск» провел опрос, как предприниматели и руководители крупных предприятий реагируют на события в стране и регионе. Введеные нерабочие дни президентом многим руководителям приходится оплачивать, а производство сокращать. Как планируют работать дальше, рассказали многие бизнесмены и руководители Бердска и Искитима.

«Сиббиофрам»

Директор компании «Сиббиофрам» Михаил Ефимов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что для них есть серьезные риски в сегодняшней ситуации в стране.

— Риски есть для предприятия. И очень серьезные. У нас непрерывное производство, мы его не прекращаем. Но сейчас мне еще нужно будет вывести ремонтную бригаду. Домой отправлены около 30% сотрудников, и мы им платим. Есть те, кого отправили в плановый отпуск. Но если дальше так будет продолжаться, что будет, я не знаю. Если вообще закрыться не придется. Мы отказались от своих инвестиционных проектов, цех не будем строить. Но о кредитах пока не думам, — рассказал Михаил Иванович 3 апреля.

БЭМЗ

Исполнительный директор, заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов.

— По указу президента мы не работаем, оставили только тех людей, которые выполняют гособоронзаказ. На все наши вопросы нам приходят ответы — ждите, будут инструкции, — отметил Борис Павлович.

Малый бизнес и ИП

Владелица ногтевой студии Татьяна рассказала, что у нее выручка упала с середины марта. Она надеется только на режим ЧС.

— Люди перестали приходить с середины марта. Сейчас пришлось закрыться. Что будет дальше – не знаю. У меня есть кое-какие сбережения, на них и живу. От налогов и аренды нас не освободили. Сколько времени придется быть без работы – тоже не знаем. Остается надеяться только на то, что губернатор введет режим ЧС, тогда мы сможем не платить за это время налоги и аренду. Тогда мы вытянем, – отметила Татьяна 3 апреля.

Искитим

«ИскитимИзвесть»

Главный инженер ОАО «ИскитимИзвесть» Алексей Положиев отметил, что как они будут «выживать», сотрудники будут решать в понедельник, 6 апреля.

— У нас непрерывное производство, чтобы нам запуститься у нас это очень долгий процесс. У нас стоят печи обжига их прерывать нельзя. Производство сейчас работает на 50% своей мощности. Постановление президента надо исполнять. Предприятие поддерживаем, чтобы не остановить. Вывели минимальное количество людей. Я отвечаю только за производство, по экономической ситуации решение будет принимать генеральный директора в понедельник 6 апреля, — уточнил Алексей Петрович 3 апреля.

АО «Искитимцемент»

Для исполнения указа президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», и для обеспечения непрерывного производственного процесса в АО «Искитимцемент» установлены выходные дни с сохранением для сотрудников заработной платы. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. Кроме тех работников, кто трудится на непрерывном производстве по утвержденному графику. При этом на предприятии предпринимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Проводится регулярная дезинфекция помещений, контролируется температура тела у работников, в круглосуточном режиме функционирует медпункт и т.д.

Всем работникам рекомендовано исполнять рекомендации Минздрава РФ, в частности, находиться дома, минимизировать контакты, не посещать культурно-массовые мероприятия и общественные места, соблюдать основные меры предосторожности для защиты от новой коронавирусной инфекции.

— В настоящее время завод функционирует в штатном режиме, отгрузка продукции осуществляется по заявкам потребителей. Однако, учитывая опыт других стран, в частности, Китая, где за два с половиной месяца распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и действия карантина потребление цемента снизилось на 30%, аналитики прогнозируют значительное падение спроса на продукцию цементных заводов и в нашей стране. Помимо возможного сокращения емкости российского рынка цемента, мы предвидим и другое негативное последствие пандемии – кризис неплатежей со стороны потребителей. Однако делать конкретные прогнозы пока рано – многое зависит от дальнейшего хода событии, — отметили в пресс-службе.

Малый бизнес и ИП

Владелица отдела с профессиональной косметикой отметила, что абсолютно не представляет, как будет дальше работать.

— Я не знаю, сможем ли мы дальше работать. Я не знаю, что будет завтра, — отметила девушка.

Собственник магазина с продуктами и бытовой химией продолжает свою деятельность.

— Мы работаем дальше. По закону имеем право. Но я боюсь, что дальше могут возникнуть проблемы с привозом товара, так как могут ограничить передвижения. Если губернатор вдет режим ЧС, тогда работать будет намного сложнее, — отметил мужчина.

Для справки

Госдума заявила на своем официальном ресурсе: в целях поддержки отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации, предприятиям будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. Такое решение уже принято в отношении туристического бизнеса и авиаперевозчиков, туроператоров также освободили от ежегодного взноса в фонд «Турпомощь». Кроме того, Правительство разрабатывает меры по компенсации убытков туроператоров, связанных с невозвратными тарифами авиаперевозчиков.

Особое внимание Правительство уделило поддержке малого и среднего бизнеса. На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество. Помимо этого, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные. Расширены программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам тех кредитов, которые были им выделены ранее.

ФНС России поручено обеспечить предоставление отсрочки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года, организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.

Кроме того, Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Правительством принято решение о субсидировании кредитов для формирования запасов крупными торговыми организациями.


Но сказано – платежи отсрочены, а не отменены на время. Где через месяцы простоя предприниматели возьмут деньги на уплату налогов — не ясно.

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От редакции

Какие мысли у вас?

Аноним, 04 апреля 2020 11:59
20 лет нам внушали, что Жёсткая Рука Путина, Стабильный Волевой Президент, Который Знает Что Надо Делать!

Но когда пришли реальные проблемы и весь средний с малым бизнесы начали тонуть, Владимир Владимирович переложил ответственность на глав регионов и пожелал не болеть до конца месяца.
Махновец, 04 апреля 2020 12:06
По сути Путин,делегируя полномочия,кинул страну
Аноним, 04 апреля 2020 12:10
По-вашему, он должен был оплатить упущенную выгоду? :)Прокричи ещё что-нибудь, пжлст!
Аноним, 04 апреля 2020 12:21
Анониму 12:10, пожалуйста:

Заходит Путин в бар:
- Всем выпивки!... за счет заведения
Нонна, 04 апреля 2020 12:56
То кричат что сам рулит,то отдал руль!Вы, господа ,определитесь ,чего вы хотите.Как ни сделай,вам не угодишь!
Аноним, 04 апреля 2020 14:15
Никаких полномочий он не делегировал и руль не отдавал. Речь исключительно о перекладывании ответственности за то, как он уже нарулил.
Аноним, 04 апреля 2020 12:20
И это только самое самое начало, мда
Аноним, 04 апреля 2020 13:10
"это только самое самое начало"...клише бота.
гость, 04 апреля 2020 14:42
"То кричат что сам рулит,то отдал руль!"
да тут всё банальнее ) если Путину на стерхах летать или по крымскому мосту ехать, то тут он главный .... а как ответственность на себя брать, в условиях рухнувшего рубля , дохлой экономики и короновируса объявлять ЧС , то тут он всё на губернаторов спихнул..ему ж имидж портить нельзя )
думали, что после "прошу отнестись с пониманием" портить в имидже уже нечего, ан нет - а он и обнулился и всех самоизолировал ..талантище..))
Аноним, 04 апреля 2020 13:15
Махновцу, Анонимам 11:59 и 12:21.
Поручик Ржевский просыпается в борделе, одевается, собирается уходить.
- Поручик! А деньги? – кричит ему дама.
- Гусары денег не берут! – гордо отвечает поручик.
Аноним, 04 апреля 2020 13:17
НВР: Проведу на даче лето!
igk63, 04 апреля 2020 14:12
Дал разрешение поработать-скоро начнут выдавать разрешение на-дышать,покушать и просто жить.
Гость, 04 апреля 2020 17:15
"Что-то критики Путина не ломятся волонтерами в больницы к зараженным. Не скажу, что целую портрет Путина на ночь, но в этой ситуации он повел себя как мужчина, в отличии от "радетелей за судьбинушку Рассеи", типа шендеровичей, макаревичей, гозманов и всяких других венедиктовых." (С)
Аноним, 04 апреля 2020 17:52
Как мужчина, это как, позвольте?
Аноним, 04 апреля 2020 18:14
Это значит семью может накормить и смеситель починить и конечно с авто.
Аноним, 04 апреля 2020 18:29
Ну или хотя бы техникум закончил и паяльник мог в руках держать.
Аноним, 05 апреля 2020 13:44
Ну ка по пунктам, где путин поступил правильно!
Аноним, 04 апреля 2020 17:56
Да эти все производства уже как лет 30 не знают как им жить завтра.
Вячеслав, 04 апреля 2020 18:33
Ну трамп горазда положительнее себя повел,хотя капиталист,всем по 1000 или 2000 $ проплачивает на оплату текущих счетов,а у нас отсрочил.
Гость, 04 апреля 2020 20:15
Они нам ещё за "ножки буша" ответят, где постоянно находили то сальмонеллу. то анаболики с антибиотиками в лошадиных дозах, то хлорсодержащие антисептики и пестицЫды! Хоть и называлось гумпомощью, но денежки и золото снимали с России-Матушки точно так же, как и за ленд-лиз! Но Путин поменял ситуацЫю, и это невозможно отрицать!
Окорочка еще осенью 2019 года у нас стало закупать министерство обороны США, так что круг замкнулся https://newsland.com/community/4109/content/ssha-nachali-import-kurinykh-okorochkov-iz-rossii/6914052
Владимир Головин, 04 апреля 2020 18:37
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
Булат Окуджава
Аноним, 04 апреля 2020 19:04
Где ты эту дичь отковырял ?
андрей, 04 апреля 2020 19:54
Надеяться нужно только на себя.Это урок.Хотя вряд-ли..... Судя по большинству коментов здесь, и в других сми, многие ждут чуда. Его не будет, кто поймёт это раньше других, будет иметь конкурентное преимущество Ум сейчас надо не во вражде и сарказме проявлять, а применять его ,по прямому назначению. Никто господа и те, и эти, ваши риски на себя добровольно не примет, не мечтайте, попробуйте у собаки забрать кость себе для супа )))) ,будет очень трудно, и не факт, что получится. Нужно искать другую кость, иначе умрёте с голода.....
Никита, 05 апреля 2020 16:39
Конечно, если с голой попой попытаться, то ничего не выйдет скорее всего.
Надеяться на себя. Даже первобытные люди заколебались надеяться только на себя и стали жить общинами.
ну как бы, 05 апреля 2020 17:23
потом то был период натурального и индивидуального хозяйства.
Аноним, 06 апреля 2020 14:23
Собаку то можно саму вместе с костью съесть.
Аноним, 04 апреля 2020 19:56
Массовый управляемый психоз с кодовым названием "коронавирус" уже переокупился. Чуваки из "золотого миллиарда" провели учения максимально приближенные к боевым, щас сливки снимают и офигивают с нашей доверчивости и управляемости властей оккупированных территорий. Всего три страны провалили учения: Беларусь, Бразилия и с натягом Швеция, плохо прогибались и будут наказаны. Наш гаупляйтер получил оценку "удовлетворительно".
вообще то, 05 апреля 2020 14:17
злолотой психиард влетел по результатам учений .на грань выживания.
почему? сфера услуг схлопнулась.
второе амеры сперли маски и ивл в китае что должны были уйти по заказу в германию и францию.
и еще начали в америке сажать за спекуляцию.
Гость, 04 апреля 2020 20:18
Спокойно, спокойно... Тебя отвязали от койки?
Друг Путина, 05 апреля 2020 02:06
Как пол зарплаты в черную без налогов это нормально.А как людям простойные 2/3 заплатить 1 месяц сразу поросячий визг.Что на США смотреть.Вы там не живёте.У меня сестра в Бронксе- живёт(Нью-Йорк).50%латинос,30%негров,3%белых остальные со всего мира.Вегатерианка без гражданства.Уехала 17летназад.В 53года здесь что-то начинать поздно вот и торчит там.Родила от русского- его депортировали.Езжайте все кто молится на штаты.Только назад не лезет.
вы не путайте божий дар с яишенкой, 05 апреля 2020 12:24
Это фактически осадное положение.Россия в осаде..кричали? получите и распишитесь. это вот примерно так и выглядит.
Теперь вопрос то прост .прод безопасность и инерго безопасность.
что надо, 05 апреля 2020 12:34
собсно делать.Все знают.
1.Агросектор.
2. пищевая промышленность. ( элеваторы птицефабрики и прочая инфраструктура.)Тобишь переработка.
3.Калечко крупа..А вы похоже про то что такое колечко крупа даже и не слыхали.
4.Перепрофилирование всей системы админестрирования.
да и вот еще чего, 05 апреля 2020 12:44
рф находится в энерго секторе под внешним биржевым управлением.Это надо было решать еще в 2014 году.
Не какой то там ЦБ.А биржа аж в нью ерке определяет камуналку.
Плюс идиотизмы типо канцессий..Да и онализ мусорной реформы.Мозно было бы и создать рабочую группу
чтоб она уже чего то на придумывала по техрегламенту.Да и управляшки..
Да и еще газовые войны с бердсками.Кто такую газовую политику вел ради входа на рынок спг?
Аноним, 05 апреля 2020 14:08
За двадцать лет народ пугали террористами, войнами, загнивающим западом. Но народ уже к этому привык. Держите ноу-хау. Лет на пять-десять хватит
центральным пунктом, 05 апреля 2020 22:28
непонимания представителями двух подходов брушилинским и выгодским
заключается в факте неразличения соцеально-производственного а значит и соцеально биологического(присущего и социумам и группам животных в их совместной деятельности и жизни)
и человеческо общественного а также лично субьективного что следует категорически
отличать и от соцеального и от биологического(а центрально субъективное в комплексе личности человека
следует отличать от индивидуально соцеально производственного и от общественно личностно этически культурного в культуре потребления.). Как видите из цитаты все крайне просто..
Аноним, 05 апреля 2020 18:21
Знаете мем?
Путин заходит в бар: "Всем выпивку!за счёт заведения".
Аноним, 07 апреля 2020 09:41
Господи, какие все умные... Только и хватает ума, чтобы комментарии на сайте строчить! Ну прямо политологи... Любого из вас на место Путина или на худой конец в гос. Думу))) Есть такая поговорка - если ты такой умный, то почему тогда ты такой бедный... Научитесь на себя рассчитывать, никто вам ничего не должен... А то по набрали машин-квартир в кредит, теперь стонет сидите. Жизнь в кредит никогда к хорошему не приводила. Работа плохая, работадатели плохие, зарплаты маленькие, Путин виноват. Так надо было учиться, образование получать, тогда бы не пришлось на такой работе работать! Мозги включите и поймите, что сейчас надо думать, как сдержать эту заразу по стране. Кому вы нужны будете в Бердской (Искитимской) больнице, вас даже в Новосибирск никто не повезёт, а в Бердске, как писали на весь город 11 аппаратов ИВЛ, это вам не Коммунарка в Москве. И я не верю статистике по заболеваемости в Новосибирске и тем более в Бердске. В Новосибирске на 2-хмиллионный город было сделано всего 2000тестов, поэтому и выявлено всего 11заболевших. А в Бердске вообще ни одного, потому что априори, никто никому никаких диагнозом, кроме ОРВИ не ставит, а тесты тем более не делают. Здоровье берегите, а деньги при желании можно заработать, умники!

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