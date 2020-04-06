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Постановление губернатора Травникова: кому дополнительно разрешили работать в Новосибирской области. И Бердске

21:25 06.04.2020 Фото: www.nso.ru
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Разрешено работать части строительных, промышленных, обрабатывающих, образовательных, добывающих полезные ископаемые предприятия. Они обязаны уведомить правительство о возобновлении деятельности и полностью берут на себя ответственность за выход на работу в условиях коронавируса. ОКВЭДЫ. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ. СПИСОК, кто может работать.

Постановление губернатора Травникова: кому дополнительно разрешили работать в Новосибирской области. И Бердске
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Сюжет: Помощь бизнесу в пандемию коронавируса
Постановление губернатора Травникова: кому дополнительно разрешили работать в Новосибирской области. И Бердске

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О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
1. Определить следующий перечень видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в отношении которых реализуются ограничительные и иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не требующие обязательного приостановления деятельности организаций:

1) строительная и обрабатывающая промышленность (ОКВЭД 08.11; 08.12; 16; 19.20.9; 23.20; 23.3; 23.4; 23.51; 23.52; 23.6; 23.99; 25; 41; 42, 43; 47.52; 68; 71);
2) «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД 10-33);
3) «Добыча прочих полезных ископаемых» (ОКВЭД 08.11-08.12);
4) «Образование» (ОКВЭД 85.12-85.14).
2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и принявшие решения о возобновлении деятельности, в тот же день уведомляют Правительство Новосибирской области о принятом решении, содержащем информацию о количестве планируемых к выходу работников, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков.

Губернатор Новосибирской области А.А. Травников

Работать могут предприятия, которые торгуют следующими товарами: 

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Й П Е Р Е Ч Е Н Ь
непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска

  1. Антисептик для рук
    3. Салфетки влажные
    4. Салфетки сухие
    5. Мыло туалетное
    6. Мыло хозяйственное
    7. Паста зубная
    8. Щетка зубная
    9. Бумага туалетная
    10. Гигиенические прокладки
    11. Стиральный порошок
    12. Подгузники детские
    13. Спички, коробок
    14. Свечи
    15. Пеленка для новорожденного
    16. Шампунь детский
    17. Крем от опрелостей детский
    18. Бутылочка для кормления
    19. Соска-пустышка
    20. Бензин автомобильный
    21. Дизельное топливо
    22. Сжиженный природный газ
    23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:

  1. Средства индивидуальной защиты.
    2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
    3. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры).
    4. Санитарно-технические изделия.
    5. Похоронные принадлежности.
  2. Очки, линзы и их части.
    7. Средства связи (мобильные телефоны, сим-карты).
    8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.
    9. Печатные средства массовой информации.
  3. Товары для садоводства и огородничества (включая инвентарь, семена, посадочный материал, средства защиты растений, удобрения).

Так же работают

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты общественного питания (в том числе с обслуживанием на вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
К организациям сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Под организациями, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением новой коронавирусной инфекции, также следует понимать организации медицинской промышленности.

К организациям, обеспечивающим население продуктами питания и товарами первой необходимости, следует также относить организации,осуществляющие производство продуктов питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства.

К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. Те, кто торгует товарами первой необходимости могут работать.

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От редакции

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Алесандр, 04 апреля 2020 10:52
Молодец губернатор не поддался истерии.Редко хвалю власть но здесь не выдержал чтоб не похвалить.Хватит истерика правильно сказал Лука шинковка настоящий лидер жаль что Белоруссии а не Наш.
Аноним, 04 апреля 2020 11:36
Травников молодец, потому что отправляет в карантин всех прибывших из Москвы. А Лукашенко, очень вероятно, провалится со своими закидонами (рекомендациями населению побольше гулять и есть жирной пиСЧи). У него там 350+ поражённых. И он, как обычно, один идёт в ногу. Тех, кому он нравится, характеризует по всем статьям.
Аноним, 04 апреля 2020 12:28
НВР:
Да
Шок, 04 апреля 2020 12:42
Молодец Губернатор, переложил ответственность с себя на руководителей организаций (я про тех кому разрешил работать). В итоге никто ни за что не отвечает. Тьфу
Аноним, 04 апреля 2020 13:08
Может, ему взять ответственность ещё и за вас? Чтобы вам стало легко и воздушно-капельно.
Ириска, 04 апреля 2020 13:24
Почему бы и нет? Да он должен взять ответственность и за меня , и за вас , и за него....за каждого. Должность у него соответствующая, такая же и ответственность. Нечего её с себя сваливать.Сначала главнокомандующий, потом остальные....
Аноним, 04 апреля 2020 15:40
"и за меня , и за вас , и за него, нечего с себя её сваливать"...Судя по топам в другой теме, вы её вполне нормально так перекладываете/размазываете на всех, кто с вами на лавочке не сидел.
Аноним, 04 апреля 2020 13:25
Судя по стоящим толпам гастарбайтеров между Меркурием и Сибирским Версалем "на бирже Бердска", которые до сих пор на месте, им тоже разрешили работать в карантин в Бердске? Для них особое разрешение?
Аноним, 04 апреля 2020 13:44
Да,все переложили на плечи народа,пушечное мясо радуется ,на работу ура,деньги заработаем...Москва требует деньги из регионов,а градообразующих обьектов мало это строительство и промышленность,вот и пашите,не жалко.Малый бизнес под шумок тоже заработает,там деньги людиоднаждыпознавшим нужны,а вы пошли,стадо.Москва вся за забором ,их жалко,а зауралье прокормит,да и со стороны понаблюдают что из этого получится...Все замерли в ожидании,только вы идете на амбразуру.Мотросовы хреновы,растащите по всей области,Москва хер нам поможет,а сейчас идите кормите,центр решил здесь открыть испытательный полигон,а мы все в этом эксперименте...
Лука, 04 апреля 2020 14:59
Галоперидол кончился?
Гость, 04 апреля 2020 16:21
... от койки отвязали.
Аноним, 04 апреля 2020 17:47
Это не рабочие разнылись, а хозявы.
Апрель, 04 апреля 2020 20:30
Вирус у когото подьедает последние мозги, такой бред должны изучать в институте психиатрии. И такие люди ходят вокруг нас. У умственно отсталых мысли последовательней и логичней.
Аноним, 06 апреля 2020 15:15
" Лука, 04 апреля 2020 14:59
Галоперидол кончился?"

У вас за то на год самоизоляции хватит.
igk63, 04 апреля 2020 14:07
Дал разрешение поработать-скоро начнут выдавать разрешение на-дышать,покушать и просто жить.
Тата, 04 апреля 2020 17:04
Люди, в Бердске открыты рынок, Колорлон...магазины бытовой техники! Народу по городу гуляет без всяких справок и собак!Никакой дистанции! Ни патруля ни полиции
Аноним, 04 апреля 2020 17:45
На рынке людей мало, еще до коронавируса было всегда.
Аноним, 04 апреля 2020 18:57
Полная трусость губернатора!!!
Аноним, 04 апреля 2020 21:47
Недельку отдохнули и хватит пора и честь знать,ну нет денег, нам за самоизолляцию платить
Ого, 04 апреля 2020 22:53
Не попалив список ! Но руководитель говорит что работать все равно надо . Приравнивает нас к промышленности, хотя это не так
Аноним, 05 апреля 2020 09:47
НВР:
Да, в списке есть мой аквед, но кому и куда докладывать о намерении выйти на работу?
Аноним, 06 апреля 2020 13:41
Объясните смысл мер по самоизоляции: если человек пошел на работу и у него есть семья, то возвращаясь домой он рискует принести туда инфекцию (бумажка с печатью не спасает от вируса) => смысл самоизоляции стальных членов семьи теряется, ведь не важно кто из них принесёт заразу и каким путём - исход одинаков.
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Люди, живущие в одном помещении должны сидеть дома вместе, а не выборочно, иначе в этом нет ни малейшего смысла!
Аноним, 06 апреля 2020 14:45
Тогда скажите, в чём смысл сидения всего Бердска в самоизоляции месяц,на сегодня отсидели уже неделю, если в течении всего месяца, подвозить в него со всего мира новых "возможно заражённых" и выпускать их без принудительной изоляции от общества, на улицы Бердска каждый день, к тем, кто от них честно самоизиолируется в Бердске? Вы понимаете, что отчёт месяц самоизоляции автоматически сбрасывается, при попадании в Бердск свежевыпущенного из аэропорта "потенциально заразного" летуна и отчёт месяца начинается с нуля и так бесконечно, до самого последнего импортного возвращенца? Когда к нам прелитит последний летун вы знаете, я нет? Я искренне не понимаю, почему "этих импортных" не изолируют прямо на границе в аэропорту на месяц, как это делают в Израиле? Мы не ищем лёгких путей? В чём смысл их отпускать на все четыре стороны?

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