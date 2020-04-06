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«БМЗ сервис» — это всегда индивидуальный подход

09:20 06.04.2020 Фото: pxhere.com
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Наличие профессиональных сотрудников в нашей компании, позволяет обеспечить не только отлаженный производственный процесс, но и может помочь вам в обслуживании мест захоронения ваших близких.

БМЗ сервис это всегда индивидуальный подход
Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен

«БМЗ сервис» — это индивидуальный подход и система гибких скидок, которые подойдут любому клиенту.

Наличие профессиональных сотрудников в нашей компании, позволяет обеспечить не только отлаженный производственный процесс, но и может помочь вам в обслуживании мест захоронения ваших близких. Мы предоставляем услуги по уборке территории могилок, комплексный и индивидуальный уход. Также порой есть возможность не менять памятник, а просто отреставрировать его – гранитные и мраморные постройки прошлых десятилетий могут быть еще в хорошем состоянии, просто потерять свой внешний вид. Работа мастеров может вернуть такие предметы воспоминаний к новой жизни.

Выбор материалов для обустройства места захоронения в нашей компании очень обширен. Это может быть и более бюджетные варианты, в виде бетона, и классические – мрамор или гранит. При необходимости, различные цвета обсыпки могут послужить предметом для придания индивидуальности. Наши специалисты подберут наиболее оптимальный вариант ограждений могильной территории, по любым запросам и желаниям, в виде кованных или литых конструкций.

Нам можно просто позвонить: 8-913-206-43-90, 8-953-889-08-40 или

8 (383) 3103433

Выставка-продажа памятников,  прием заказов —  первый въезд на городское кладбище Бердска.

Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

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