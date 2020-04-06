06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Дом / Общество

Благовещение Пресвятой Богородицы — 7 апреля 2020 года: В этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет

10:11 06.04.2020 Фото: pxhere.com
1

В этот праздник пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.

Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля 2020 года: В этот день птица гнезда не вьет, девица косы не плетет
В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления

Благовещение Пресвятой Богородицы — светлый христианский праздник, который православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю), и в православии он входит в число двунадесятых праздников.

В древности празднику Благовещения давали разные названия: зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно. Известно лишь, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения — 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей «Благую весть». Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость — Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.

Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», — думала она.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа считается грехом.

Празднование Благовещения не отлагается даже в день Пасхи, если эти праздники совпадают, а если это торжество приходится на дни поста, то пост ослабляется. По церковному Уставу, в этот день благословляется вкушение рыбы и елея.

Источник: calend.ru

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы соблюдаете старинные обычаи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Десятью ударами ножа убил 70-летнего дядю пьяный племянник в Новосибирске
12:15 06-04-2020
Десятью ударами ножа убил 70-летнего дядю пьяный племянник в Новосибирске
11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля
12:07 06-04-2020
11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля
БердскДистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска
12:00 06-04-2020
Дистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
11:45 06-04-2020
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Размозжил голову металлическим прутом соседу в гаражах рецидивист в Новосибирске
11:30 06-04-2020
Размозжил голову металлическим прутом соседу в гаражах рецидивист в Новосибирске
БердскСкачут по сугробам и выпрыгивают на дорогу из-за рекламного щита поперек тротуара пешеходы Белокаменного Бердска
11:15 06-04-2020
Скачут по сугробам и выпрыгивают на дорогу из-за рекламного щита поперек тротуара пешеходы Белокаменного Бердска
Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора 4
11:00 06-04-2020
Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора
Угнал Mercedes C-class С 240 ночью с СТО житель Новосибирска
10:45 06-04-2020
Угнал Mercedes C-class С 240 ночью с СТО житель Новосибирска
Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде 2
10:43 06-04-2020
Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде
БердскРозыск: Убийц мужчины возле бара "Галстук" до сих пор ищет полиция Бердска
10:30 06-04-2020
Розыск: Убийц мужчины возле бара