06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

О новой реальности без тучных времен для экономики России, заявил Силуанов

09:00 06.04.2020 Фото: Кремлин.ру
6 0

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», — подчеркнул министр.

О новой реальности без тучных времен для экономики России, заявил Силуанов
Силуанов заявил, что «тучные времена» в российской экономике прошли

В экономике наступает этап «новой реальности», но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для «России-1».
Глава Минфина отметил, что распространение коронавируса влияет не только на нефтяную отрасль.
«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», — подчеркнул министр.

При этом Силуанов предупредил, что доходная база бюджета в будущем будет сокращаться, однако правительство готово к подобному сценарию.
«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — резюмировал он.
Согласно данным Центробанка, по состоянию на 20 марта этого года, золотовалютные резервы России составляли 551,2 миллиарда долларов.
В начале года из-за пандемии коронавируса стоимость нефти упала до рекордно низких отметок. Этому также способствовали сообщения об отказе участников от сделки ОПЕК+. Так, утром 30 марта стоимость цена на черное золото марки Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель, однако в последние дни цена на топливо начала расти: 3 апреля марка Brent подорожала до 34,5 доллара за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 27,82 доллара за баррель.
На этой неделе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что «мировая экономика остановилась». По ее словам, наблюдаемая сейчас рецессия будет куда более тяжелой, чем глобальный экономический кризис 2008 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы готовы к новой реальности?

Аноним, 06 апреля 2020 09:19
Мы не готовы.
Аноним, 06 апреля 2020 09:34
Это он про те запасы которые в Лондон на самолёте вывезли
Аноним, 06 апреля 2020 11:09
в сша
Аноним, 06 апреля 2020 09:55
Кроме бла бла бла ничего. Нефть вашу мать в пять раз упала. Что-то я на заправках реакцию не вижу
Аноним, 06 апреля 2020 11:49
Как это,они недавно просили чтоб разрешили цену повысить,при падении спроса цену снижают - но только не в Раше
pinsuhezp, 06 апреля 2020 10:17
не работает

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Десятью ударами ножа убил 70-летнего дядю пьяный племянник в Новосибирске
12:15 06-04-2020
Десятью ударами ножа убил 70-летнего дядю пьяный племянник в Новосибирске
11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля
12:07 06-04-2020
11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля
БердскДистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска
12:00 06-04-2020
Дистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
11:45 06-04-2020
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Размозжил голову металлическим прутом соседу в гаражах рецидивист в Новосибирске
11:30 06-04-2020
Размозжил голову металлическим прутом соседу в гаражах рецидивист в Новосибирске
БердскСкачут по сугробам и выпрыгивают на дорогу из-за рекламного щита поперек тротуара пешеходы Белокаменного Бердска
11:15 06-04-2020
Скачут по сугробам и выпрыгивают на дорогу из-за рекламного щита поперек тротуара пешеходы Белокаменного Бердска
Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора 4
11:00 06-04-2020
Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора
Угнал Mercedes C-class С 240 ночью с СТО житель Новосибирска
10:45 06-04-2020
Угнал Mercedes C-class С 240 ночью с СТО житель Новосибирска
Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде 2
10:43 06-04-2020
Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде
БердскРозыск: Убийц мужчины возле бара "Галстук" до сих пор ищет полиция Бердска
10:30 06-04-2020
Розыск: Убийц мужчины возле бара