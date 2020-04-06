О новой реальности без тучных времен для экономики России, заявил Силуанов

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», — подчеркнул министр.

Силуанов заявил, что «тучные времена» в российской экономике прошли

В экономике наступает этап «новой реальности», но российские власти к нему готовы, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде для «России-1».

Глава Минфина отметил, что распространение коронавируса влияет не только на нефтяную отрасль.

«Для нас это как бы новая реальность, тем не менее мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете», — подчеркнул министр.



При этом Силуанов предупредил, что доходная база бюджета в будущем будет сокращаться, однако правительство готово к подобному сценарию.«Тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», — резюмировал он.Согласно данным Центробанка, по состоянию на 20 марта этого года, золотовалютные резервы России составляли 551,2 миллиарда долларов.В начале года из-за пандемии коронавируса стоимость нефти упала до рекордно низких отметок. Этому также способствовали сообщения об отказе участников от сделки ОПЕК+. Так, утром 30 марта стоимость цена на черное золото марки Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель, однако в последние дни цена на топливо начала расти: 3 апреля марка Brent подорожала до 34,5 доллара за баррель, а майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли до 27,82 доллара за баррель.На этой неделе глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что «мировая экономика остановилась». По ее словам, наблюдаемая сейчас рецессия будет куда более тяжелой, чем глобальный экономический кризис 2008 года.