В создании вакцины от коронавируса соревнуются 20 компания мира

Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу.

Вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Об этом в эфире передачи «Жить Здорово!» заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — подчеркнул эпидемиолог.

Отвечая на вопрос телеведущей Елены Малышевой о сроках появления вакцины от коронавируса, эксперт рассказал о трудностях, с которыми столкнулись ее создатели.



«Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины», — отметил Горелов.Врач назвал себя сторонником того, чтобы в вопросе создания вакцины от COVID-19 Россия была интегрирована в мировое пространство.«Да, будет соревнование. 20 компаний предложат на планете Земля вакцину, но мы будем вакцинироваться той вакциной, которая будет наиболее эффективна. Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», — сказал специалист.

При этом Горелов подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.

В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, при этом почти 350 человек уже излечились и выписаны из больниц. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра от окружающих.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: Риа Новости