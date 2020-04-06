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В создании вакцины от коронавируса соревнуются 20 компания мира

09:15 06.04.2020 Фото: pixabay
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Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу.

В создании вакцины от коронавируса соревнуются 20 компания мира
Вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В создании вакцины от коронавируса соревнуются 20 компания мира

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Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Об этом в эфире передачи «Жить Здорово!» заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.
«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — подчеркнул эпидемиолог.

Отвечая на вопрос телеведущей Елены Малышевой о сроках появления вакцины от коронавируса, эксперт рассказал о трудностях, с которыми столкнулись ее создатели.

«Около 20 компаний, в том числе и российские компании, начали разработку вакцины. Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины», — отметил Горелов.
Врач назвал себя сторонником того, чтобы в вопросе создания вакцины от COVID-19 Россия была интегрирована в мировое пространство.
«Да, будет соревнование. 20 компаний предложат на планете Земля вакцину, но мы будем вакцинироваться той вакциной, которая будет наиболее эффективна. Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», — сказал специалист.

При этом Горелов подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.

Пандемия коронавируса

Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, заразились около 1,15 миллиона человек, почти 63 тысячи больных скончались.
В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, при этом почти 350 человек уже излечились и выписаны из больниц. Россиян призвали соблюдать режим самоизоляции, не покидать дома без необходимости и соблюдать дистанцию в полтора метра от окружающих.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: Риа Новости

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