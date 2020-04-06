Сравнила с войной пандемию коронавируса королева Великобритании Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить «свойственные для страны» выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин

Королева Великобритании Елизавета II в специальном телеобращении призвала своих подданных проявить «свойственные для страны» выдержку и решимость во время эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Выдержки из выступления монарха, которое будет показано в записи в воскресенье, в субботу вечером опубликовала на своем сайте газета The Sun.

Издание отмечает, что обращение Ее Величества, которой в этом месяце исполнится 94 года, записывалось при соблюдении всех возможных мер предосторожности. В одном помещении с королевой разрешили быть лишь одетому в защитный костюм оператору. Все остальные участники процесса находились в соседнем зале.

«Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они ответили на стоящий перед нами вызов, — говорится в тексте речи. — Те же, кто будут жить после нас, смогут сказать, что это поколение британцев не было слабее предшествующих. Что такие качества людей, как выдержка, спокойная жизнеутверждающая решимость и чувство товарищества, все еще свойственны для страны, в которой мы живем».

В речи королевы также сказано, что Великобритания переживает исключительно сложное время, которое принесет людям много боли и горя, и для многих обернется финансовыми трудностями.

Британский монарх выступает с телеобращением к британцам каждое Рождество, однако по любым иным случаям они делаются крайне редко. Как отмечает вещательная корпорация Би-би-си, раньше Елизавета II лишь трижды обращалась к нации в моменты кризисов и скорбных событий: в 2002 году после смерти королевы-матери, в 1997 году перед похоронами принцессы Дианы, а также в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Лишь однажды обращение к британскому народу во внеурочное время было сделано по радостному поводу — во время отмечавшегося в 2012 году 60-летия восшествия Елизаветы II на британский престол.

Меры предосторожности

Две недели назад по соображениям безопасности Ее Величество вместе с супругом — 98-летним принцем Филипом — переехала из Лондона в загородную резиденцию в Виндзорском замке. Как ранее сообщала газета The Sun, британским правительством принято решение в случае необходимости поместить королеву с мужем в карантин в королевском поместье Сандрингем в восточном графстве Норфолк.

В Букингемском дворце постоянно работают около 500 человек, в расположенном в 40 км от центра Лондона Виндзорском замке — около 100, а в Сандрингеме — лишь несколько десятков, что влияет на риск заражения.

19 марта Ее Величество распространила заявление, в котором обратила внимание на важность выполнения рекомендаций правительства и сведения к минимуму контактов с окружающими «ради блага общества». Из-за почтенного возраста королева и ее муж входят в группу риска. Болезнь, вызываемая коронавирусом нового вида, чаще приводит к тяжелым осложнениям и смерти именно у пожилых людей.

Карантин

23 марта в целях борьбы с распространением нового коронавируса в Соединенном Королевстве был введен карантин. Людям запрещено покидать дома без крайней необходимости. По словам главы британского Минздрава, власти ожидают, что пик заболеваемости в стране будет достигнут в ближайшие недели — несколько раньше, чем ожидалось. По данным, обнародованным 4 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране приблизилось к 44 000, 4 313 человек умерли.

На прошлой неделе коронавирусная инфекция была обнаружена у премьер-министра Бориса Джонсона, который в пятницу заявил о том, что у него сохраняются симптомы заболевания. Коронавирусом заразились принц Уэльский Чарльз и глава Минздрава Мэтт Хэнкок — они уже выздоровели. Неделю провел дома с подозрением на инфекцию и глава Минобороны Бен Уоллес, также уже объявивший о выздоровлении. В самоизоляции по-прежнему находятся британский министр по делам Шотландии Алистер Джек, главный санитарный врач Англии Крис Уитти и главный советник премьера Доминик Каммингс.

Источник: ТАСС