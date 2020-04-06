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Падение цен на новостройки до 30% ждут в России

09:32 06.04.2020 Фото: pixabay.com
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Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей.

Падение цен на новостройки до 30% ждут в России
Последующее восстановление спроса и цен при таком сценарии может занять от двух до четырех лет

Потери выручки застройщиков могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги».
Крупнейшие российские застройщики при кризисном сценарии влияния на отрасль пандемии коронавируса могут снизить цены на новостройки на 20-30%. При этом потери их выручки могут превысить 200 млрд рублей, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

«Кризисный сценарий предполагает отмену карантина не ранее сентября 2020 года, что приведет к значительному падению спроса — на 25% и более. Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями (на 20-30%) для поддержания максимально возможного в этих условиях уровня продаж», — говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства.

Последующее восстановление спроса и цен при таком сценарии может занять от двух до четырех лет, а выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 200 млрд рублей и более (25% и больше от выручки 2019 года).

В случае негативного сценария, который предполагает окончание карантинных мер не ранее середины 2020 года, падение объемов рынка, по мнению экспертов, сохранится и во втором полугодии. Объясняется это тем, что за более продолжительный период заметная доля населения лишится существенной части доходов, которые начнут восстанавливаться не ранее четвертого квартала 2020 года. «Для поддержания текущих объемов продаж застройщикам придется снижать цены (на 10% и более) и жертвовать частью рентабельности. Выручка 20 крупнейших компаний отрасли при таком сценарии может сократиться на 130-170 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

При умеренном сценарии, который предполагает сохранение карантина и режима самоизоляции в течение апреля-мая, полноценное восстановление спроса на недвижимость (падение которого прогнозируется на 5-10%) может начаться уже в третьем квартале. В таком случае в апреле-июне застройщики будут проводить акции и предлагать скидки, однако номинальные цены на первичном рынке по итогам года останутся на уровне конца 2019 года, так как девелоперы временно сократят предложение, чтобы поддержать комфортный для себя уровень цен. При таком прогнозе выручка 20 крупнейших застройщиков может сократиться на 45-90 млрд рублей (до 10% от выручки 2019 года), отмечают аналитики.

«При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь. У средних и малых предприятий строительной отрасли возникнут существенные проблемы c обеспечением операционной деятельности, а многие могут начать банкротиться в случае сохранения сложной эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года», — полагают аналитики НКР.

Источник:ТАСС

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От редакции

Хорошие будут цены?

Махмуд, 06 апреля 2020 09:55
Отличные новости. Страдальцы без квартир наконец купят себе.
Аноним, 06 апреля 2020 10:14
Не, думаю прибавится только страдальцев вложившихся в долгострои.
А вообще новость очень даже не отличная, как могут новостройки упасть на 30%, на сегодня там и близко нет такой прибыли, стройки встанут как в 2008-2009 со всеми вытекающими.
Яна, 06 апреля 2020 11:18
С реализацией новостроев сейчас просто беда. Не покупают даже в академгородке, а там жилья просто не хватает. В Бердске думаю ситуацию можно будет решить по программе переселения из ветхого и старого фонда, при поддержке государства. Или цены в нашем городе просто рухнут. Но есть и плюс, людям проще станет решить квартирный вопрос. И всяким арендодателям придётся илти устраиваться на работу.
Аноним, 06 апреля 2020 11:52
В академе уж много лет нет проблем с нехваткой.
Проблема там в цене.
Поэтому все новые дома и продаются плохо - цены задраны выше небес, а кроме понтов ничего нет: ни инфраструктуры, ни парковок, ни дорог. Тот же Виванова уже много лет продается, уж дом даже сдан, а все никак не распродадут

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