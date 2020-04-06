Минтранс: Отремонтированную ул. Лунную не топит потоками воды с микрорайона Южного Бердска

В ведомстве отметили, что по дороге проходит отток талых вод с последующим сбросом в ливнёвую канализацию. На этом участке дороги отсутствуют розливы, следовательно, разрушение земляного полотна не происходит.

Вода на ул. Лунную стекает рекой

Прокомментировала видео с затопления отремонтированной ул. Лунной потоками воды с Южного микрорайона сняли в Бердске пресс-секретарь Минтранса Новосибирской области Екатерина Соболева сегодня, 6 апреля. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» публиковал видео затопления дорог 4 апреля. Видео в редакцию прислали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

— По информации администрации Бердска, участок улицы Лунная в Бердске, капитально отремонтированный в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не попадает в зону затопления воды с Южного микрорайона. На ул. Возрождения предусмотрена система водоотвода с выходом воды. По данной автомобильной дороге проходит отток талых вод с последующим сбросом в ливнёвую канализацию. На этом участке дороги отсутствуют розливы, следовательно, разрушение земляного полотна не происходит. Администрацией Бердска принимаются меры для отведения воды с проезжей части, — сообщила Соболева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию написал возмущенный житель Бердкса. Он то и прислал фото и видео затопления ул. Лунной:

— Ул. Возрождения. Вся вода со стороны нового детского сада на Южном уходит на ул. Лунную до самого спорткомплекса «Зима-лето».

По словам автора ролика, новый асфальт на ул. Лунной, положенный в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги», разрушится. И тогда снова придется вкладывать деньги в восстановление проезжей части.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не видит повода для беспокойства. По его словам, сейчас дорожные службы направляют поток талых вод в «нужное русло».

— Бежит ручеек, но это обычное дело. У нас по всем дорогам так бежит. Новые дороги в Южном сухие. Только от переулка Радужного до ул. Лунной бежит. Сейчас там работает техника, промывают трубу — она немного заилилась. Вчера подкопали канавы. Это перманентный момент. Скоро все станет лучше. Все под контролем, люди работают, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич 4 апреля.

Он в ежедневном режиме объезжает город. Несмотря на объявленные президентом вынужденные выходные, администрация обязана осуществлять управление городом.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

