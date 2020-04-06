06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Минтранс: Отремонтированную ул. Лунную не топит потоками воды с микрорайона Южного Бердска

09:45 06.04.2020, Марина Волкова Фото: Читателя "Курьер. Среда. Бердск"
3 0

В ведомстве отметили, что по дороге проходит отток талых вод с последующим сбросом в ливнёвую канализацию. На этом участке дороги отсутствуют розливы, следовательно, разрушение земляного полотна не происходит.

Минтранс: Отремонтированную ул. Лунную не топит потоками воды с микрорайона Южного Бердска
Вода на ул. Лунную стекает рекой

Прокомментировала видео с затопления отремонтированной ул. Лунной потоками воды с Южного микрорайона сняли в Бердске пресс-секретарь Минтранса Новосибирской области Екатерина Соболева сегодня, 6 апреля. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» публиковал видео затопления дорог 4 апреля. Видео в редакцию прислали читатели «Курьер. Среда. Бердск».

— По информации администрации Бердска, участок улицы Лунная в Бердске, капитально отремонтированный в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», не попадает в зону затопления воды с Южного микрорайона. На ул. Возрождения предусмотрена система водоотвода с выходом воды. По данной автомобильной дороге проходит отток талых вод с последующим сбросом в ливнёвую канализацию. На этом участке дороги отсутствуют розливы, следовательно, разрушение земляного полотна не происходит. Администрацией Бердска принимаются меры для отведения воды с проезжей части, — сообщила Соболева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в редакцию написал возмущенный житель Бердкса. Он то и прислал фото и видео затопления ул. Лунной:

— Ул. Возрождения. Вся вода со стороны нового детского сада на Южном уходит на ул. Лунную до самого спорткомплекса «Зима-лето».

По словам автора ролика, новый асфальт на ул. Лунной, положенный в прошлом году по программе «Безопасные и качественные дороги», разрушится. И тогда снова придется вкладывать деньги в восстановление проезжей части.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров не видит повода для беспокойства. По его словам, сейчас дорожные службы направляют поток талых вод в «нужное русло».

— Бежит ручеек, но это обычное дело. У нас по всем дорогам так бежит. Новые дороги в Южном сухие. Только от переулка Радужного до ул. Лунной бежит. Сейчас там работает техника, промывают трубу — она немного заилилась. Вчера подкопали канавы. Это перманентный момент. Скоро все станет лучше. Все под контролем, люди работают, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич 4 апреля.

Он в ежедневном режиме объезжает город. Несмотря на объявленные президентом вынужденные выходные, администрация обязана осуществлять управление городом.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Когда вода уйдет?

Житель, 06 апреля 2020 10:20
Зато все примыкающие дороги к школьной дороге и выезд на Лунную в толстом слое грязи. Когда уберёт?
Аноним, 06 апреля 2020 10:37
вот нытики.
А когда там вообще дорог не было было лучше чтоли?
Вот что не сделают, постоянно недовольные находятся откуда то
Евгений, 06 апреля 2020 11:30
Рукожопые делают. Как всегда. За любые деньги.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Десятью ударами ножа убил 70-летнего дядю пьяный племянник в Новосибирске
12:15 06-04-2020
Десятью ударами ножа убил 70-летнего дядю пьяный племянник в Новосибирске
11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля
12:07 06-04-2020
11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля
БердскДистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска
12:00 06-04-2020
Дистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
11:45 06-04-2020
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Размозжил голову металлическим прутом соседу в гаражах рецидивист в Новосибирске
11:30 06-04-2020
Размозжил голову металлическим прутом соседу в гаражах рецидивист в Новосибирске
БердскСкачут по сугробам и выпрыгивают на дорогу из-за рекламного щита поперек тротуара пешеходы Белокаменного Бердска
11:15 06-04-2020
Скачут по сугробам и выпрыгивают на дорогу из-за рекламного щита поперек тротуара пешеходы Белокаменного Бердска
Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора 4
11:00 06-04-2020
Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора
Угнал Mercedes C-class С 240 ночью с СТО житель Новосибирска
10:45 06-04-2020
Угнал Mercedes C-class С 240 ночью с СТО житель Новосибирска
Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде 2
10:43 06-04-2020
Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде
БердскРозыск: Убийц мужчины возле бара "Галстук" до сих пор ищет полиция Бердска
10:30 06-04-2020
Розыск: Убийц мужчины возле бара