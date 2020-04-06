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Продлят учебный год до 8 июня в России. И в Бердске

10:15 06.04.2020 Фото: pixabay.com
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Министр просвещения Сергей Кравцов не исключил, что единые государственные экзамены могут быть перенесены еще раз, но пока решения об этом не принято.

Продлят учебный год до 8 июня в России. И в Бердске
Единые государственные экзамены могут быть перенесены еще раз

Уроки в школах будут длиться до 8 июня, то есть до старта основной волны ЕГЭ, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Что касается сегодняшней ситуации, то до 8 июня в ряде школ по понятным причинам может быть организован учебный процесс, до начала ЕГЭ. Что касается дальнейшей ситуации, то мы будем смотреть, как в целом ситуация будет развиваться, и все решения, как только они будут приняты, мы об этом обязательно расскажем», — сказал Кравцов в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на официальной странице Минпросвещения «ВКонтакте» в субботу.

Так он ответил на вопрос зрителей марафона в соцсети о том, не отменят ли летние каникулы.

Он не исключил, что единые государственные экзамены могут быть перенесены еще раз, но пока решения об этом не принято. Минпросвещения будет готово принять дополнительные меры защиты выпускников на ЕГЭ, но думать об этом преждевременно.

Министр назвал фейком появившиеся в интернете сообщения о том, что некоторых школьников из-за перехода на дистанционное обучение оставят на второй год.

Замглавы Минпросвещения Дмитрий Глушко накануне заявил, что российские власти пока нацелены на то, чтобы завершить учебный год в школах вовремя. «Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось», — добавил он.

В конце марта стало известно, что старт основной волны ЕГЭ из-за коронавируса переносится с конца мая на 8 июня. Новое расписание ЕГЭ пока не опубликовано, оно готовится Минпросвещения и Рособрнадзором.

Источник: Интерфакс

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