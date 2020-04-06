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На карантине в Бердске 178 жителей города, из них 52 ребёнка. Заболевших COVID-19 нет 6 апреля

09:53 06.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В Новосибирской области выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрирован 1 новый случай.

На карантине в Бердске 178 жителей города, из них 52 ребёнка. Заболевших COVID 19 нет 6 апреля
Сводка по коронавирусу 6 апреля в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
На карантине в Бердске 178 жителей города, из них 52 ребёнка. Заболевших COVID 19 нет 6 апреля

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По данным оперативного штаба Бердска на 6 апреля в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 178 жителей города, из них 52 ребёнка.

По постановлению Роспотребнадзора на учет взяты 107 человек. Обратились сами 71. Все граждане, находящиеся под наблюдением, ежедневно осматриваются медицинскими работниками. Состояние у всех удовлетворительное. Дополнительно мониторятся пассажиры, прибывающих рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга. Под наблюдение взято 5 чел. Заболевших коронавирусом в Бердске нет.

По данным оперативного штаба Новосибирской области на 19 часов 5 апреля в регионе выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрирован 1 новый случай.

Рейс, которым прилетел из Москвы одиннадцатый пациент, прибыл в Новосибирск 28 марта. Данные о дате рейсе предоставил пациент. Роспотребнадзор уточнил списки.

Под медицинским наблюдением остаются 4418 жителей региона. 5020 человек уже снято с наблюдения.

За прошедшие сутки в Новосибирской области ОРВИ и гриппом заболели 1065 человек. С ОРВИ и гриппом госпитализировано – 23 человека.

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От редакции

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Аноним, 06 апреля 2020 11:27
Ну вот поэтому весь город и гуляет от мала до велика...

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