Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде

Медики делали все возможное

В Нижнем Новгороде зафиксированы два летальных случая от вируса COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет.

«К большому сожалению, у нас появились первые летальные случаи. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, по состоянию на 5 апреля 2020 года в Нижегородской области 47 подтвержденных случаев коронавируса, 4 пациента уже выписаны.

​«На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Изначально были установлены контакты этих пациентов и приняты все необходимые профилактические меры», — добавил губернатор.

Источник: pravda-nn.ru