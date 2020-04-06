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Умерли от COVID-19 две старушки в Нижнем Новгороде

10:43 06.04.2020
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Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет.

Умерли от COVID 19 две старушки в Нижнем Новгороде
Медики делали все возможное
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умерли от COVID 19 две старушки в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде зафиксированы два летальных случая от вируса COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет.

«К большому сожалению, у нас появились первые летальные случаи. У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Медики делали все возможное, в том числе консультировались с коллегами из федерального центра, но, к сожалению, коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний», — сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, по состоянию на 5 апреля 2020 года в Нижегородской области 47 подтвержденных случаев коронавируса, 4 пациента уже выписаны.

​«На данный момент мы получаем подтверждения по тем людям, кто давно находился на изоляции и под наблюдением врачей. Их анализы были взяты в разное время, а подтверждение из референс-центров пришли в один день. Ситуация абсолютно прогнозируемая», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Изначально были установлены контакты этих пациентов и приняты все необходимые профилактические меры», — добавил губернатор.

Источник: pravda-nn.ru

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От редакции

Как защищаетесь от коронавируса?

Аноним, 06 апреля 2020 11:06
НВР:
Беречь себя и своих близких
Аноним, 06 апреля 2020 11:24
"Коронавирус послужил обострению многих хронических заболеваний у женщин 80-ти и 83-х лет."

Значит ли это, что они умерли не от коронОвируса, а от бывших у них хронических заболеваний?

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