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Розыск: Убийц мужчины возле бара «Галстук» до сих пор ищет полиция Бердска

10:30 06.04.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Всем, кому что-либо известно о совершенном преступлении, а также причастных к нему лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску. Анонимность гарантируется.

Розыск: Убийц мужчины возле бара Галстук до сих пор ищет полиция Бердска
Убийство произошло 22 марта

Отделом МВД России по городу Бердску устанавливается личность неустановленных мужчин, подозреваемых в убийстве гражданина, совершенном 22 марта 2020 года около 02.00 у дома №13а по ул. Ленина г. Бердска.

Приметы первого: на вид около 40-45 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, плечи широкие, тип лица европейский, лицо овальное, волосы светлые, залысины, щеки впалые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние, шея широкая. Был одет: черная вязанная шапка, куртка черная до середины бедра, спортивные брюки темного цвета.

Приметы второго: на вид около 30-32 лет, рост около 180-185 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, глаза большие светлые, нос широкий, губы средние. Был одет: куртка матерчатая темного цвета с капюшоном, до середины бедра, брюки темного цвета, обувь темного цвета.

Всем, кому что-либо известно о совершенном преступлении, а также причастных к нему лицах, изображенных на фотороботах, просьба сообщить в Отдел МВД России по городу Бердску по телефонам: (383-41) 3-00-23, 8-913-380-5856, 8-951-393-44-47. Анонимность гарантируется.

Розыск: Убийц мужчины возле бара Галстук до сих пор ищет полиция Бердска

Полиция разыскивает убийц

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