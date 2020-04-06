Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора

Но по желанию. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.

Будет реализован главный принцип противодействия эпидемии — «выявляй, разобщай, лечи»

Еще одна лаборатория начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя всем гражданам возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача.

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.

Благодаря внедрению новых тест-систем ЦНИИЭ Роспотребнадзора будет реализован главный принцип противодействия эпидемии — «выявляй, разобщай, лечи». Для массового исследования на COVID-19 Центр молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предлагает пройти тестирование на вирус SARS-CoV-2 (новую коронавирусную инфекцию) всем желающим без назначения врача.

В целях обеспечения безопасности и в соответствии с распоряжением Правительства РФ по соблюдению режима самоизоляции процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит* диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте.

Анализ выполняется на собственной высокоточной тест-системе, разработанной учеными ЦНИИЭ Роспотребнадзора, которая соответствует всем современным европейским требованиям. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.

Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора расширяет арсенал диагностических инструментов для выявления коронавирусной инфекции – она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с не выраженными симптомами.

Обеспечение безопасности населения в период пандемии – одна из важнейших задач, которую можно решить с помощью раннего выявления носителей вируса и заболевших COVID-19. Своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции.

*Услуга оказывается на коммерческой основе и временно доступна для жителей Москвы и Московской области. В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ.

Источник: Роспотребнадзор