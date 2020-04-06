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Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора

11:00 06.04.2020 Фото: pixabay.com
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Но по желанию. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.

Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора
Будет реализован главный принцип противодействия эпидемии — «выявляй, разобщай, лечи»
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Бесконтактно возьмут мазок на коронавирус с 6 апреля на дому у всех россиян специалисты центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора

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Еще одна лаборатория начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя всем гражданам возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача.

С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовый скрининг всех, кто хочет проверить у себя наличие вируса COVID-19. Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии.

Благодаря внедрению новых тест-систем ЦНИИЭ Роспотребнадзора будет реализован главный принцип противодействия эпидемии — «выявляй, разобщай, лечи». Для массового исследования на COVID-19 Центр молекулярной диагностики Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора предлагает пройти тестирование на вирус SARS-CoV-2 (новую коронавирусную инфекцию) всем желающим без назначения врача.

В целях обеспечения безопасности и в соответствии с распоряжением Правительства РФ по соблюдению режима самоизоляции процедура забора биоматериала происходит на дому практически бесконтактным способом. Специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привозит* диагностический набор заказчику исследования, инструктирует, как взять мазок из ротоглотки самостоятельно, и увозит контейнер с биоматериалом на исследование. Результат предоставляется в течение одного-двух дней по электронной почте.

Анализ выполняется на собственной высокоточной тест-системе, разработанной учеными ЦНИИЭ Роспотребнадзора, которая соответствует всем современным европейским требованиям. В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена.

Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора расширяет арсенал диагностических инструментов для выявления коронавирусной инфекции – она позволяет выявить инфекцию даже на ранних стадиях заболевания, а также у людей с не выраженными симптомами.

Обеспечение безопасности населения в период пандемии – одна из важнейших задач, которую можно решить с помощью раннего выявления носителей вируса и заболевших COVID-19. Своевременная диагностика инфицированных людей с бессимптомным течением болезни позволит остановить распространение вируса, а массовое тестирование на COVID-19 станет еще одним шагом в противодействии коронавирусной инфекции.

*Услуга оказывается на коммерческой основе и временно доступна для жителей Москвы и Московской области. В настоящее время ведется работа по расширению сети и охвата всех регионов РФ.

Источник: Роспотребнадзор

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От редакции

Проверитесь?

Аноним, 06 апреля 2020 11:22
"тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена."

Ни одна тест система на Земле, не способна со стопроцентной вероятностью, что либо констатировать однозначно, всегда есть погрешность и вероятность ошибки, а эта может? Где нобелевская премия за ноу хау без ошибок в тестировании? Что за чушь?
Аноним, 06 апреля 2020 11:25
Пожалуйста, если выкладываете такие новости, пишите подробнее, куда обращаться и какая стоимость этого теста, какая погрешность правдивости результата. А вообще очень странно, что в Бердске прямо ни одного щаболевшегт(переболевшего) Слава богу, конечно, но не верю. Никогда правды нам никто не скажет-ни в масштабах страны, ни тем более в Бердске. Народ гуляет толпами, дети гуляют, но все вроде на самоизоляции. Одна показуха и бла-бла-бла... Также удивил тот факт, недавно писали, что всех заболевших будут везти в больницу Искитима... То есть, я так понимаю, в Бердске вообще ничего никто не готовил и не собирается готовить? Авось пронесёт...
Аноним, 06 апреля 2020 11:54
Самое интересное происходит ночью: улицы обеззараживаются при помощи спецоборудования.Все окна,двери подвергаются тщательной обработке при помощи спецагентов и волонтеров-альпинистов. Авиация занята обеззараживанием самого воздуха. Просто не спите, а выйходите с тряпкой как волонтер.
венгерка, 06 апреля 2020 11:40
Нафига на вирус, на антитела уже нужно

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