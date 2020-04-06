Угнал Mercedes C-class С 240 ночью с СТО житель Новосибирска

Подозреваемыми оказались 24-летние ранее не судимые мужчины

5 апреля около 1.00 в отдел полиции Октябрьского района поступил звонок от 27-летнего местного жителя с сообщением о том, что с территории станции технического обслуживания, расположенной на улице Панфиловцев, был угнан автомобиль «Мерседес С-240». Ориентировка на автомобиль была передана всем наружным нарядам.

Вскоре у дома по улице Никитина сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД при проверке документов задержали мужчину, управлявшего угнанным автомобилем. Вместе с ним в салоне находился его знакомый. Подозреваемыми оказались 24-летние ранее не судимые мужчины, прибывшие в Новосибирск из ближнего зарубежья. Сотрудники полици установили, что задержаные работали на СТО малярами. В настоящее время они задержаны, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Проводится дальнейшее расследование.

Источник: 54.мвд.рф