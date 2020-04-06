Размозжил голову металлическим прутом соседу в гаражах рецидивист в Новосибирске

36-летнего местного жителя с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами головы. Мужчина пояснил, что его избил знакомый.

Мужчина пояснил, что его избил знакомый

5 апреля в 14.00 в 1-ю городскую клиническую больницу из гаражного кооператива, расположенного на улице Мясниковой в Калининском районе, бригада скорой помощи доставила 36-летнего местного жителя с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и другими травмами головы. Мужчина пояснил, что его избил знакомый. О данном факте работники больницы сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении преступления – 35-летнего ранее судимого за кражу жителя Калининского района, который проживал с потерпевшим в одном многоквартирном доме.

Полицейские установили, что накануне задержанный в ходе возникшего конфликта, переросшего в драку (причины устанавливаются), нанес потерпевшему несколько ударов по голове металлическим прутом.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится расследование.

Источник: 54.мвд.рф