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Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске

11:45 06.04.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Изготовив из двух пластиковых бутылок, наполненных бензином, зажигающее устройство, в ночь на 1 апреля исполнители приехали на автомобиле к месту совершения преступления и поместили устройство на капот внедорожника.

Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Один из подозреваемых нанял двоих мужчин для совершения поджога автомобиля Toyota Tudnra

Утром 1 апреля в полицию Новосибирска поступило сообщение об обнаружении в Первомайском районе на капоте припаркованного автомобиля устройства, состоящего из двух пластиковых бутылок с жидкостью, спичек и мобильного телефона с выведенными проводами. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции под руководством заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области, а также сотрудники УФСБ России по Новосибирской области, которые установили, что находящийся на автомобиле предмет является самодельным зажигающим устройством с дистанционным управлением. Место происшествия было оцеплено, а устройство – изъято и направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области и отдела полиции № 9 «Первомайский» УМВД России по городу Новосибирску во взаимодействии с УФСБ России по Новосибирской области были установлены трое жителей Новосибирска в возрасте от 45 до 49 лет, подозреваемые в совершении преступления – заказчик и двое исполнителей. Все трое были задержаны полицейскими при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что один из подозреваемых нанял двоих мужчин для совершения поджога автомобиля Toyota Tudnra, принадлежащего жителю Первомайского района. Изготовив из двух пластиковых бутылок, наполненных бензином, зажигающее устройство, в ночь на 1 апреля исполнители приехали на автомобиле к месту совершения преступления и поместили устройство на капот внедорожника.

Отъехав на безопасное расстояние, они попытались привести его в действие при помощи телефонного звонка, однако устройство не сработало, после чего злоумышленники скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога». Все фигуранты дали признательные показания и допрошены в качестве подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания изъяты ноутбук, мобильные телефоны, флэш-карта и электропровода.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске
Заминировали Toyota Tudnra двое исполнителей по заказу в Новосибирске

Источник: 54.мвд.рф

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