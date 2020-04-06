«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска

Семья красноярцев, прилетевших три дня назад из Таиланда, пожаловались на условия пребывания в новосибирком центре социальной помощи «Заря»; здесь они пробудут как минимум до 17 апреля.
Красноярцы объявили голодовку. Они недовольны условиями проживания в центре социальной помощи «Заря», который был оборудован под обсерватор. Семья обратилась за помощью в редакцию «ТВК Красноярск».
В обсерватор семья из Красноярска попали после возвращения на родину из Таиланда 2 апреля. Несмотря на то, что у них были билеты до дома, красноярцев доставили в центр социальной помощи «Заря». Здесь они должны находиться под наблюдением как минимум две недели.
Как рассказала Алёна, они с мужем голодают, а всю полученную еду отдают детям. В подобных условиях находиться две недели невыносимо. Они пожаловались на грязные комнаты и плохую еду.
«Мы хотим быть услышанными властями. К нам подходит лишь персонал, который приносит еду и измеряет температуру. Каких-то вышестоящих лиц мы не видим. Выходить за пределы комнаты запрещено. Мы попросили донести до руководства, что будем голодать», – рассказала жительница Красноярска.
Женщина просит обратить внимание на грязные полы, обшарпанные полы и стены. Условиями проживания в «Заре» также недовольны и другие красноярцы, вернувшиеся из Таиланда, и вместо дома, доставленные сюда.
«Мы согласны на обсервацию, но условия должны быть другими. Я считаю, что это опасно для моего годовалого ребенка», – заявляет Алена.
При этом, анализы на наличие коронавируса в организме никому не сделали. Исследования проведут на 10-й день с момента прибытия в страну – 13 апреля.
Источник: sib.fm
"Чтоб развлечься и не потерять форму"...какая у них форма? Тоже мне сборники...Они эту форму приобретут, посидев на диете/нетяжёлой аскезе.
Если голодают, то значит есть то, что можно кушать. Это значит, что проблем нет. Вот когда будут кушать все, что дадут и благодарить за это, тогда поймут, что болтаться по зараженным территориям и переносить заразу опасно не только для них, но и для законопослушных граждан. Пусть сидят. Не хотят есть? Сейчас пост, пойдет на пользу голодовка.
У меня скорее вопрос: а с какой такой радости они вообще живут и едят нахаляву?
Хотят условий - пусть платят!
Когда эти... туристы улетали на отдых, они знали, что есть угроза заражения? Пандемия была уже объявлена. Они о чем думали? Что денежки пропадут? Единственное, о чем они не думали - это о том, что будет потом. Им было плевать на то, что привезут с собой заразу. Скорее всего были уверены, что государство их не оставит и в случае опасности вывезет, послав персональный самолет.
Ну, вот забота и проявилась. Что не так? Продолжайте отдыхать. Только жаль, что кормят их бесплатно. Платить за удовольствие нужно, а экстрим можно оплатить и вдвойне.