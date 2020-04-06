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«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска

22:00 06.04.2020 Фото: с сайта телекомпании ТВК-6
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Семья красноярцев, прилетевших три дня назад из Таиланда, пожаловались на условия пребывания в новосибирком центре социальной помощи «Заря». Здесь они пробудут как минимум до 17 апреля.

«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из за коронавируса жители Красноярска
Красноярцы объявили голодовку

Семья красноярцев, прилетевших три дня назад из Таиланда, пожаловались на условия пребывания в новосибирком центре социальной помощи «Заря»; здесь они пробудут как минимум до 17 апреля.

Красноярцы объявили голодовку. Они недовольны условиями проживания в центре социальной помощи «Заря», который был оборудован под обсерватор. Семья обратилась за помощью в редакцию «ТВК Красноярск».

В обсерватор семья из Красноярска попали после возвращения на родину из Таиланда 2 апреля. Несмотря на то, что у них были билеты до дома, красноярцев доставили в центр социальной помощи «Заря». Здесь они должны находиться под наблюдением как минимум две недели.

Как рассказала Алёна, они с мужем голодают, а всю полученную еду отдают детям. В подобных условиях находиться две недели невыносимо. Они пожаловались на грязные комнаты и плохую еду.
«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из за коронавируса жители Красноярска
«Мы хотим быть услышанными властями. К нам подходит лишь персонал, который приносит еду и измеряет температуру. Каких-то вышестоящих лиц мы не видим. Выходить за пределы комнаты запрещено. Мы попросили донести до руководства, что будем голодать», – рассказала жительница Красноярска.

Женщина просит обратить внимание на грязные полы, обшарпанные полы и стены. Условиями проживания в «Заре» также недовольны и другие красноярцы, вернувшиеся из Таиланда, и вместо дома, доставленные сюда.

«Мы согласны на обсервацию, но условия должны быть другими. Я считаю, что это опасно для моего годовалого ребенка», – заявляет Алена.

При этом, анализы на наличие коронавируса в организме никому не сделали. Исследования проведут на 10-й день с момента прибытия в страну – 13 апреля.

Источник: sib.fm

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От редакции

Зря голодают?

Аноним, 06 апреля 2020 13:08
зря........... но можно самим прибраться и помыть
Андрей, 06 апреля 2020 14:58
А чем они заниматься будут до 17 апреля?Чтоб развлечься и не потерять форму после Тая,можно и тряпочкой за собой любимой поработать! Или воспитание не позволяет?
Аноним, 06 апреля 2020 13:17
Мы же все понимаем что на эту консервацию выделено много денег. Реальная стоимость такого убожества для семьи максимум две тысячи сутки с питанием. Если посмотреть сколько перечислят денег в этот приют, то мы поймём что проживали они не в приюте, а в пятизвездочном отеле по системе ультра. Правильно делают, что кипишь поднимают. Может и посадят кого за этот беспредел
Аноним, 06 апреля 2020 15:53
Где написано, что семьи берут какие-то деньги/собираются брать? Ну, тяжеловато, конечно, после Таиланда попадать в бывший приют для бездомных, но пусть терпят. Или им кто-то обещал 4 звезды и киданул?
"Чтоб развлечься и не потерять форму"...какая у них форма? Тоже мне сборники...Они эту форму приобретут, посидев на диете/нетяжёлой аскезе.
Raven, 06 апреля 2020 22:50
Тут нужно определяться, либо они должны сами платить за свое проживание и питание, либо посмотреть ведомости по выделению государством средств и их расходованию (то же очень интересный вопрос)
Аноним, 06 апреля 2020 13:32
Пологодают и умрут. Власть будет только рада.
Аноним, 06 апреля 2020 14:38
да и люди обычные немного потеряют если таких неадекватов, живущих в стиле "мне все должны" меньше станет
Аноним, 06 апреля 2020 13:35
НВР:
Если голодают, то значит есть то, что можно кушать. Это значит, что проблем нет. Вот когда будут кушать все, что дадут и благодарить за это, тогда поймут, что болтаться по зараженным территориям и переносить заразу опасно не только для них, но и для законопослушных граждан. Пусть сидят. Не хотят есть? Сейчас пост, пойдет на пользу голодовка.
Аноним, 06 апреля 2020 13:44
Ну и пусть голодают.
У меня скорее вопрос: а с какой такой радости они вообще живут и едят нахаляву?
Хотят условий - пусть платят!
Аноним, 06 апреля 2020 13:58
А ездить по зараженным странам не опасно для годовалого ребенка?
Аноним, 06 апреля 2020 14:32
Сделайте платные обсервации, и тогда молчать все будут. Возьми тряпку в руки и помой пол. Еда ей невкусная. Скажи спасибо за такую.
Альбина Александровна, 06 апреля 2020 14:57
Вы как будто не знаете условий за Москвой. Поживите девушка и в таких условиях,деньги есть снимите аппартоменты за свой счет и изолируйтесь на 14 дней.Ненормальные матери,которые берут с собой не весть куда такого маленького. Думать надо мозгами,чего до сих пор купались в море?Надо было бегом бежать как только началось..Терпения вам и здоровья! Все проходит и это пройдет!
Аноним, 06 апреля 2020 15:10
НВР:
Когда эти... туристы улетали на отдых, они знали, что есть угроза заражения? Пандемия была уже объявлена. Они о чем думали? Что денежки пропадут? Единственное, о чем они не думали - это о том, что будет потом. Им было плевать на то, что привезут с собой заразу. Скорее всего были уверены, что государство их не оставит и в случае опасности вывезет, послав персональный самолет.
Ну, вот забота и проявилась. Что не так? Продолжайте отдыхать. Только жаль, что кормят их бесплатно. Платить за удовольствие нужно, а экстрим можно оплатить и вдвойне.
Аноним, 06 апреля 2020 15:13
Я вообще не понимаю зачем их выпускали из страны? Ведь вирус уже давно. Они чем думали да еще с ребенком. Пусть скажут спасибо что их обратно привезли им кто то что то обязан?
Аноним, 06 апреля 2020 16:46
Ребята попутали Таиланд с любимой родиной? Хотели сменить отель, на более звёздный? Вот что с людьми проклятый Таиланд делает! Полностью поддерживаю изоляцию подальше от простых людей этих "особо умных потенциальных вирусов", наконец то ! Браво! Одно не понятно, почему так с 13 января нельзя было по всей России сделать? Глядишь бы, уже с карантина весь Бердск бы смог на работу выйти и не бояться "своеобразных", им все должны и гуляют где хотят , а я дома от их "умности" прячься!
Wladimir, 06 апреля 2020 22:20
Надо просто сделать платный карантин как в Китае или Корее. Там всех независимо от гражданство сажают на карантин за их же счет. Пусть платят за 14 дней, тогда и условия будут хорошие.
Аноним, 07 апреля 2020 00:18
А чем они думали когда в разгар пандемии поперлись заграницу да ещё и с годовалым ребёнком? Или позарились на дешевые путевки? Почему из-за таких безголовых должны все теперь страдать? Почему теперь их должны содержать за счёт налогоплательщиков? Ещё и недовольны! Считаю, что их вообще не надо было пускать в страну!
Аноним, 07 апреля 2020 00:30
Бедные, несчастные. Сидите дома, путешествовать им захотелось, а на других положили.Не думают, что из-за их беспечности могут люди пострадать, а у них тоже дети, родители и т. д. Нужно было тогда оставаться там, от куда приехали и жить в условиях, которые их устраивают.

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