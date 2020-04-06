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11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля

12:07 06.04.2020 Фото: pexels.com
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В детской больнице №3 находятся всего 22 ребенка с подозрением на COVID-19. За сутки поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, вернувшийся из Таиланда. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

11 пациентов с COVID 19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
11 пациентов с COVID 19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреля

11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреляДистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники БердскаЕщё 435 новостей

По данным оперативного штаба на 11.00 6 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано.

В детской больнице №3 находятся всего 22 ребенка с подозрением на COVID-19. За сутки поступил 1 ребенок с симптомами ОРВИ, вернувшийся из Таиланда. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 6 апреля госпитализировано 38 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 9 человек с подтвержденным диагнозом.

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