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Кому разрешат работать в Новосибирской области и выйти из режима самоизоляции, станет известно 10 апреля

17:00 06.04.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава региона дал поручение Роспотребнадзору и Минпромторгу изучить обстановку в регионе. «Мы в любой момент готовы принять решение о прекращении режима самоизоляции, если позволит ситуация», — заявил губернатор региона Андрей Травников.

Кому разрешат работать в Новосибирской области и выйти из режима самоизоляции, станет известно 10 апреля
мы в любой момент готовы принять решение о прекращении этого режима, если позволит ситуация», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников

Вопросы увеличения числа предприятий, которые смогут возобновить работу при условии полного исполнения их руководителями комплекса санитарных и защитных мер, а также проработку рекомендаций по срокам возможного снятия режима самоизоляции в Новосибирской области рассмотрел Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона.

«Мы продолжаем мониторить эпидемическую ситуацию, продолжаем оценивать полноту и дисциплинированность исполнения мероприятий, рекомендованных собственникам различных объектов и организаций, и по оперативной ситуации будем принимать дополнительные решения.

Дополнительные решения в отношении расширения круга организаций и видов деятельности, на которые не будет распространяться требование по приостановке работы. Я попрошу министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, Андрея Александровича Гончарова, уже на этой неделе начать консультации с руководителями других отраслей, которые сегодня пока стоят, на предмет того, какие дополнительные мероприятия и обязательства по обеспечению общественной безопасности они готовы взять, и к концу недели подготовить предложения по расширению круга организаций, которые возобновляют свою работу. Первое.

Второе, попрошу Роспотребнадзор, Александра Федоровича Щербатова, тоже к концу недели, исходя из оперативной эпидемической ситуации, дать свои рекомендации по прекращению режима самоизоляции на территории Новосибирской области. Напомню, что решением от 4 апреля режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Тем не менее, мы в любой момент готовы принять решение о прекращении этого режима, если позволит ситуация», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Источник: nso.ru

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