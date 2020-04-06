Возобновили работу строительные и промышленные предприятия в жесткую самоизоляцию в Бердске

Руководители организаций рассказывают, что обдумывают каждый шаг. По постановлению губернатора предприниматели должны сами оценивать обстановку, когда будут принимать решение о начале работы. Учитывать и принять на себя все риски.

Строительные и промышленные предприятия возобновили работу в самоизоляцию в Бердске

Какие предприятия начали работу с 6 апреля в Бердске? Напомним, выходные дни до 30 апреля продлили президент России для предупреждения эпидемии коронавирса в стране. Также он наделил правом решать губернаторов регионов самим, какой режим вводить в области. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников разрешил начать работу промышленным и строительным организациям, обрабатывающим и добывающим предприятиям. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров рассказал «Курьер. Среда. Бердск», кто в Бердске начал работу.

— Сейчас постановление от мэра Бердска готовится. Насколько мне известно, из моей отрасли – это строительная отрасль получила разрешение на работу. Вместе с ними должны начать работу поставщики из этой сферы деятельности, — отметил Владимир Николаевич 6 апреля.

Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Бердске Жанна Шурова отметила, что два вида организаций возобновили деятельность.

— Начали работу предприятия промышленности и строительства, – отметила Жанна Сергеевна.

Как начали работу организации?

В постановлении губернатора* сказано, что предприниматели должны обеспечить санитарные меры безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Также взять на себя ответственность за все риски, в том числе экономические.

«Сиббиофарм»

Директор компании «Сиббиофарм» Михаил Ефимов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он выведет основной состав сотрудников в ближайшее время.

— Мы сейчас готовим все необходимые документы. Большинство сотрудников выведем. Кого можно, оставим дома. Например, беременных. Изучим постановление, все приказы и организуем все санитарные нормы, которые нужны, — отметил Михаил Иванович 6 апреля.

«Стройрегионсервис»

Директор строительной компании «Стройрегионсервис» Владимир Постников рассказал, какие меры предпримут для возобновления работы в их организации.

— Уточню, губернатор сказал, что руководители должны самим взять на себя ответственность. Да, мы сегодня организовали работу. Мы провели общее собрание, беседы с работниками о санитарных нормах. Ужесточили контроль за их соблюдением. Будет измерение температуры и регулярная уборка помещения. Людям розданы антисептики для рук, тем, кто много общается с людьми, выданы маски. Каждому работнику напомнили о соблюдении дистанции, об ответственности. Если работник почувствует недомогание, ему велено не выходить на работу, – подчеркнул Владимир Александрович 6 апреля.

БЭМЗ

Исполнительный директор, заместитель гендиректора БЭМЗа по безопасности Борис Арутюнов отметил, что у них пока ничего не меняется.

— Мы также работаем на гособоронзаказ, — сказал Борис Павлович.

Искитим

Заместитель руководителя штаба по противодействию распространения коронавируса в Искитиме Константин Сеничев рассказал, о возобновлении работы местные власти пока уведомили две крупные организации.

— У нас также аварийно-диспетчерские службы работают. Жизнеобеспечение города функционирует. А на предприятиях каждый директор отвечает за вверенный ему коллектив. С сегодняшнего дня промышленность и строительство работает. АО «ИскитимЦемент» и «ИскитимИзвесть» прислали уведомления о начале работы. Пока это все, возможно скоро еще придут документы, — отметил Константин Владимирович 6 апреля.

ООО «СЗ РСК Восток»

Директор компании ООО «СЗ РСК Восток» Владимир Вернер рассказал, что его компания возобновила работу, применив все необходимые меры безопасности.

— Мы на прошлой неделе приостанавливали работу. После постановления губернатора о возобновлении работы некоторых предприятий, и мы сегодня первый день (6 апреля – прим. авт.) вывели своих людей на продолжение строительство. Сегодня мы продолжаем деятельность в полном объеме. Единственное, мы испытываем некоторые трудности, потому что не все контрагенты, поставщики строительных материалов, возобновили свою работу. А так каких-то сложностей у нас больше нет. Все работники обеспечены средствам индивидуальной защиты, проводится дезинфекция рабочих помещений, — отметил Владимир Андреевич.

АО «Искитимцемент»

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал, что завод тоже возобновил работу после постановления губернатора.

— В соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории нашего региона продлён режим самоизоляции до 30 апреля. Однако данный документ разрешает промышленным предприятиям возобновить работу при условии выполнения полного комплекса мер для обеспечения защиты и безопасности сотрудников. Руководствуясь Постановлением, с понедельника 6 апреля АО «Искитимцемент» возобновило деятельность в полном объеме, — отметил Скакун.

В настоящее время завод функционирует в штатном режиме, отгрузка продукции осуществляется по заявкам потребителей, уточнил директор АО «Искитимцемент». При этом на предприятии предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции: контролируется измерение температуры тела у работников, проводится регулярная дезинфекция помещений, работники обеспечены средствами личной защиты и антисептиками, в круглосуточном режиме функционирует медпункт. Организована доставка работников служебным транспортом, отменены командировки, предписано соблюдение дистанции между людьми (1,5 м) и запрещены массовые скопления людей в служебных помещениях.

Заводчанам выдана справка о том, что они трудятся на предприятии, деятельность которого не приостановлена в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, специалистам, выполнение должностных обязанностей которых не требует нахождения на рабочем месте, предоставлена возможность работать удаленно. Напомним, для обеспечения непрерывного, бесперебойного производственного процесса в АО «Искитимцемент» с 30 марта по 3 апреля 2020 года для сотрудников были установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, кроме работников основного непрерывного производства, работающих по утвержденному графику.

*Из постановления губернатора

1. Определить следующий перечень видов деятельности согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), в отношении которых реализуются ограничительные и иные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не требующие обязательного приостановления деятельности организаций:



1) строительная и обрабатывающая промышленность (ОКВЭД 08.11; 08.12; 16; 19.20.9; 23.20; 23.3; 23.4; 23.51; 23.52; 23.6; 23.99; 25; 41; 42, 43; 47.52; 68; 71);2) «Обрабатывающие производства» (ОКВЭД 10-33);3) «Добыча прочих полезных ископаемых» (ОКВЭД 08.11-08.12);4) «Образование» (ОКВЭД 85.12-85.14).

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и принявшие решения о возобновлении деятельности, в тот же день уведомляют Правительство Новосибирской области о принятом решении, содержащем информацию о количестве планируемых к выходу работников, самостоятельно и за свой счет обеспечивают санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, необходимые для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Новосибирской области виды деятельности, указанные в пункте 1 настоящего постановления, при принятии решения о возобновлении деятельности исходят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных последствий отказа от такого решения, а также своих возможностей по возобновлению деятельности в дальнейшем, включая оценку текущих обязательств, материальных, финансовых и трудовых ресурсов юридического лица, индивидуального предпринимателя, и принимают все последствия от возникших коммерческих рисков.