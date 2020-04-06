Чей бизнес пострадал от COVID-19, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Многие пострадают в самоизоляции

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в документе.

В список вошли:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;



гостиничный бизнес;общественное питание;деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;деятельность по организации конференций и выставок;деятельность по предоставлению бытовых услуг населению — ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Источник: стопкоронавирус.рф