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Чей бизнес пострадал от COVID-19, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

16:10 06.04.2020 Фото: pixabay.com
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Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Чей бизнес пострадал от COVID 19, рассказал премьер министр Михаил Мишустин
Многие пострадают в самоизоляции

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в документе.

В список вошли:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

гостиничный бизнес;
общественное питание;
деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
деятельность по организации конференций и выставок;
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению — ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Источник: стопкоронавирус.рф

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От редакции

Ваш бизнес пострадал?

Аноним, 06 апреля 2020 16:21
Ага. Включили в список, будут внимательно наблюдать за кончиной. Из мер поддержки предложили отсрочить уплату по налогам. То есть заплатите налоги чуть попозже, но вдвойне. Такая вот поддержка.

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