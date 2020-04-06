Чей бизнес пострадал от COVID-19, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин

Правительство России утвердило перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Всего в список включены девять сфер деятельности, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.
«Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемый перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», — отмечается в документе.
В список вошли:
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений;
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
общественное питание;
деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений;
деятельность по организации конференций и выставок;
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению — ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.
Источник: стопкоронавирус.рф