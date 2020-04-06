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Чем лечат коронавирус в Бердске: Противовирусными препаратами и интерферонами

16:30 06.04.2020, Галина Панчева Фото: pixabay.com
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Лечение детей будет проводиться только под наблюдением врача, который в любой момент может поменять схему борьбы с вирусом.

Чем лечат коронавирус в Бердске: Противовирусными препаратами и интерферонами
Лечение коронавируса происходит так же, как и лечение ОРВИ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Чем лечат коронавирус в Бердске: Противовирусными препаратами и интерферонами

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На фоне короновирусной инфекции у большинства жителей возникает вопрос, чем лечить вирус, если он доберется до Бердска.

— Чем сейчас лечат коронавирус. Дети ни один раз болели ОРВИ. И врач всегда назначала противовирусные препараты, если высокая температура — жаропонижающие. Если температура не спадала — антибиотики. Если это такой опасный вирус, то чем лечат людей? — спросила читательница «Курьер. Среда. Бердск».

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, есть протоколы, которые можно найти на сайтах, и также в бердской горбольнице — уже вышел четвертый рекомендательный протокол по лечению коронавируса. В России основные очаги распространения в Москве и Санкт-Петербурге. Провести доказательную базу не представляется возможности, потому что это новая инфекция. Но есть опыт борьбы с нею.

— Те рекомендации, которые есть — это рекомендации, которые обеспечивают непосредственное лечение подтвержденной коронавирусной инфекции. В этой ситуации, что касается ОРВИ, протоколы остались прежними. Это противовирусные препараты, профилактика интерферона, назальные — то, что продается в аптеках. Это для взрослого населения. Все, что касается детей, то это только по рекомендации врача. Те ребятишки, у которых проявления ОРВИ, обеспечиваются выездом врача либо фельдшера на дом. Врач проводит осмотр, оценивает ситуацию по эффективности лечения и, если требуется, то схема лечения меняется, — сообщила Алла Дробинская.

Алла Николаевна отметила, что часть врачей лабораторной диагностики, в той ситуации, когда потребуется проведение анализов, будут выезжать на дом и забирать анализы.

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