У тебя есть борода? А ты заплатил налог на бороду?

6 апреля 298 лет назад (1722) Пётр I отменил налог на бороды. Пошлина на бороды взымалась в России более 20 лет.

298 лет назад (1722) Пётр I отменил налог на бороды

Международный день спорта на благо мира и развития.

Памятная дата, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23 августа 2013 года.

6 апреля 1896 года в Афинах (Греция) состоялось открытие первых современных Олимпийских игр. Инициатором их возрождения был француз Пьер де Кубертэн. В 1894 году в Париже был проведён конгресс, созванный Кубертэном, на котором было принято решение о создании Международного олимпийского комитета и проведении Олимпийских игр раз в четыре года.

В первой Олимпиаде приняли участие около 240 спортсменов из 14 стран мира. Соревнования, в которых участвовали только мужчины, проходили по 43 видам спорта. Самые большие делегации спортсменов прибыли из Греции, Германии, Франции и Англии. Россия из-за нехватки средств в Олимпиаде не участвовала.

Первые Олимпийские игры отличались от современных тем, что на них не было ни Олимпийского огня, ни золотых медалей. Победители награждались серебряной медалью, оливковой ветвью и дипломом.

Всемирный день настольного тенниса.

Инициаторами учреждения этого праздника выступила Международная Федерация настольного тенниса. Впервые он был проведен в 2015 году.

Эта спортивная игра появился в конце XIX века. В неё играли британские военные, которые несли службу в Индии и Южной Африке. Вместо ракеток они использовали крышки от сигарных коробок, мячами служили обрезанные бутылочные пробки, а вместо сетки на столе выкладывались книги.

Первый чемпионат мира по настольному теннису прошел в 1927 году в Лондоне. В 1988 года игра стала олимпийским видом спорта.

По разным подсчётам, настольным теннисом занимаются свыше 850 миллионов человек во всем мире.

День работников следственных органов МВД России.

В этот день, в 1963 году, вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР.

Ежегодно 6 апреля следователи отмечают свой профессиональный праздник, хотя после распада Советского Союза он и не имеет официального статуса.

Начиная с 2014 года, в России отмечается и другой праздник следователей -День сотрудника органов следствия Российской Федерации 25 июля.

54 года назад (1966) советские лётчики Борис Капустин и Юрий Янов ценой собственных жизней спасли жителей Западного Берлина, направив потерявший управление военный реактивный самолёт Як-28 в озеро Штёссензее.

Лётчики служили в 668-м авиационном полку бомбардировщиков 132-й бомбардировочной дивизии 24-й Воздушной армии в составе Группы советских войск в ГДР, который дислоцировался в Финове.

6 апреля летчик Борис Капустин и штурман Юрий Янов совершали полёт на Як-28, когда на высоте 4000 метров у самолёта отказали оба двигателя, и он стал терять высоту. Стремясь не допустить падения неуправляемого судна на жилые кварталы Западного Берлина, летчик принял решение не катапультироваться, и приказал Янову покинуть Як-28. Штурман, понимая, что при катапультировании нарушится аэродинамика самолёта, что ухудшит и без того тяжёлую ситуацию, отказался выполнить приказ. Лётчику удалось вывести Як-28 в безлюдное место — самолёт упал в озеро Штёссензее.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1966 года Капустин и Янов посмертно награждены орденами Красного Знамени.

Подвигу лётчиков посвящена песня Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского «Огромное небо одно на двоих».

90 лет назад (1930) постановлением Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР были учреждены орден Ленина и орден Красной Звезды.

Орден Ленина — высшая правительственная награда СССР — вручался гражданам, коллективам, учреждениям, предприятиям и общественным организациям Союза ССР за особые заслуги в различных областях социалистического строительства, а также лицам, внёсшим выдающийся вклад в дело обороны страны.

Орден Ленина стал первой наградой в СССР, которой награждали как за трудовые, так и за боевые отличия.

Орденом №1 была награждена газета «Комсомольская правда», а последним — директор Маслянинского кирпичного завода Новосибирской области Яков Муль. Всего было вручено свыше 400 тысяч наград.

Орденом Красной Звезды награждались военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудники органов государственной безопасности СССР, воинские части, военные корабли, соединения, предприятия и учреждения за «заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности».

Первым кавалером ордена стал командующий Особой Краснознамённой Дальневосточной армией Василий Блюхер, а последним — «за мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания командования» мичман В. Разумович. Всего было вручено 3 миллиона 876 тысяч 742 орденов Красной Звезды.

95 лет назад (1925) в Москве состоялся учредительный съезд Всероссийского общества слепых (ВОС).

Общество стало первой в истории страны общественной, производственно-хозяйственной и культурно-просветительской организацией. Её девиз — «Равные права — равные возможности».

Сегодня ВОС объединяет 75 региональных организаций, в том числе 8 — краевых, 21 — республиканских и 44 — областных. В своих рядах общество насчитывает свыше 200 тысяч членов.

121 год назад (1899) в Москве пущен первый электрический трамвай.

Трамвайные вагончики немецкой фирмы «Сименс и Гальске» курсировали от Бутырской заставы до Петровского парка. Трамвай ходил с 8 утра до 8 вечера с интервалом в 14 минут. Билет стоил 6 копеек.

298 лет назад (1722) Пётр I отменил налог на бороды.

Пошлина на бороды взымалась в России более 20 лет. В сентябре 1698 году, вскоре после возвращения царя из первого путешествия по Европе, Пётр I подписал указ, предписывающий «брить бороды и усы людям любого чина», кроме священников, а с тех, кто этого делать не пожелает, брать налог.

Было установлено четыре разряда пошлины: с царедворцев, городовых дворян и чиновников брали по 600 рублей в год, с купцов — по 100 рублей, с посадских людей — по 60 рублей, со слуг, ямщиков и «всяких чинов московских жителей» — по 30 рублей. Крестьян было решено пошлиной не облагать, но каждый раз при въезде в город с них брали по 1 копейке «с бороды».

111 лет назад (1909) экспедиция американского исследователя Роберта Пири достигла Северного полюса.

Экспедиция американского морского офицера и исследователя Арктики Роберта Эдвина Пири стартовала в конце февраля 1909 года с мыса Колумбия. Караван насчитывал 24 человека, 133 собаки и 19 нарт. Это была уже восьмая по счету попытка путешественника покорить Северный полюс.

6 апреля, по словам Пири, они достигли полюса. Это событие было объявлено как первое в истории достижение человеком Северного полюса. Этот факт многие годы оспаривается рядом исследователей. Годом ранее достигнуть полюса удалось экспедиции Фредерика Кука (как утверждал сам полярный исследователь). Однако ни один, ни другой путешественник не могли предоставить безоговорочных доказательств своего присутствия на Северном полюсе.

Источник: pnp.ru