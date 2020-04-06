В каком году Россия воссоединилась с Украиной?

Собрание Рады впервые было открытым

В январе 1654 года в городе Переялавле была собрана рада, которая из четырех союзов — турецкого, крымского, польского или московского выбрала союз с Россией. 6 апреля 1654 года царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому.

Собрание Рады впервые было открытым, и в нём приняли участие прибывшие отовсюду казаки, крестьяне, ремесленники, купцы, представители православного духовенства и мелкой украинской шляхты. 27 марта 1654 года Переяславская рада провозгласила объединение Украины с Россией, а 6 апреля царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. В этой грамоте впервые в качестве титула русского монарха были использованы слова «всея Великия и Малыя России самодержец».

Грамота означала фактическое присоединение и не соответствовала представлениям украинской стороны об условиях союза. Согласно документу, царь провозглашал своё право утверждать кандидатуру гетмана. Казаки же хотели только номинально зависеть от Москвы, а гетмана утверждать сами. Предполагалась широкая самостоятельность Украины, в том числе во внешнеполитической сфере. Только общение с польским королем и турецким султаном гетман должен был согласовать с царём.



Историки отмечают, что воссоединение Украины с Россией имело огромное значение для обоих народов. Украинцы были избавлены от порабощения панской Польшей, поглощения султанской Турцией и разорения ордами крымского хана. Русские и украинцы стали вместе бороться против захватчиков. Вхождение Украины в состав России создавало более благоприятные условия для социально-экономического и культурного развития Украины. Украинские купцы продавали в центральных районах России шерсть, кожу, скот, спиртные напитки. Важную статью украинской торговли составляла селитра, употреблявшаяся для производства пороха. А русские купцы на украинских ярмарках продавали соль, изделия из железа, меха.

Источник: pnp.ru