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Как доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания

22:00 06.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Глава регионального минздрава Константин Хальзов после жалоб бердских медиков на сокращение зарплат пообещал проверить, выполняют ли они план, чтобы откорректировать стимулирующие начисления.

Как доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания
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Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Как доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания

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Заработная плата работникам Бердской центральной городской больницы устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей в БЦГБ системой оплаты труда. Система оплаты труда бердских медиков устанавливается на основании отраслевого тарифного соглашения по государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Новосибирской области на 2019-2021 годы, вступившего в силу в бердской горбольнице с октября 2019 года.

Так ответил глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов на редакционный запрос «Курьер. Среда. Бердск» после того, как бердские медики пожаловались на сокращении зарплат в марте. Врачи и медсестры объяснили это невыполнением плана. Каждый из них якобы потерял около 10 тыс. рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Система оплаты труда работников БЦГБ включает размеры тарифных ставок, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, ответил Хальзов.

По его словам, зарплата сотрудникам БЦГБ выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретные даты выплаты заработной платы установлены правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором на 2018-2020 годы. Заработная плата начисляется и выплачивается не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Стимулирующие выплаты начисляются и выплачиваются в соответствии с пунктом 4.2. «Надбавки за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы» Положения об оплате труда работников ГБУЗ НСО «БЦГБ» на 2019-2021 годы.

— Одним из критериев оценки качества является «выполнение нормативных объемов медицинской помощи (государственного задания)» и начисляется за фактически выполненные объемы. При установлении данного критерия учитывается выполнение государственного задания по учреждению, и соответственно, при невыполнении государственного задания в полном объеме, выплаты стимулирующего характера по критериям производятся в соответствии с фактически выполненными объемами, — заявил министр здравоохранения.

В соответствии с приложением №6 к положению об оплате труда работников БЦГБ на 2019-2021 годы «Качественные показатели деятельности работников», размер выплаты по показателям «Выполнение нормативных объемов медицинской помощи (государственного задания)» составляет:

от 0 до 45 баллов — врачи;

от 0 до 40 баллов — средний медицинский персонал;

от 0 до 15 баллов — младший медицинский персонал.

Начисление количества баллов каждому работнику производится с учетом фактически выполненных и оплаченных объемов медицинской помощи (государственного задания), сообщил Константин Хальзов.

Он подчеркнул, что сейчас «проводится анализ фактического выполнения нормативных объемов медицинской помощи (государственного задания) учреждением, по результатам которого будут составлены дополнительные протоколы оценки качества с фактически выполненными объемами по каждому сотруднику и, при необходимости, будет проведена корректировка начисления стимулирующих выплат по данному критерию».

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От редакции

Врачи не выполняют план?

Имя, 06 апреля 2020 22:35
Вас ис дас план,товарисч Хальзов,это по умершим,которых вы довели с такой медициной......
Константин, 06 апреля 2020 23:50
Малина, горчичники, погреть ноги. Следующий... (План ведь)

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