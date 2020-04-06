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Больничные пожилым гражданам оформят по упрощенной схеме

20:53 06.04.2020 Фото: pixabay.com
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Работодатели будут передавать в Фонд социального страхования (ФСС) перечень сотрудников старшего возраста, документы и сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Больничные пожилым гражданам оформят по упрощенной схеме
Работодатели будут передавать в Фонд социального страхования (ФСС) перечень сотрудников старшего возраста
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Больничные пожилым гражданам оформят по упрощенной схеме

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С 6 апреля 2020 года выплаты по больничным и их оформление для лиц в возрасте от 65 лет будут производиться по временной упрощенной схеме.

Вступило в силу соответствующее постановление правительства РФ от 1 апреля 2020 года № 402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше».

Установлен порядок оформления больничных, назначения и выплат пособий по временной нетрудоспособности лицам от 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Правила распространяются на граждан, которые соблюдают режим самоизоляции по месту жительства или пребывания, в том числе в домах на садовых участках. Исключение — россияне, переведённые на дистанционный режим работы или находящиеся в ежегодном оплачиваемом отпуске.
Работодатели будут передавать в Фонд социального страхования (ФСС) перечень сотрудников старшего возраста, документы и сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

После проверки полученных данных ФСС направит их в уполномоченную медицинскую организацию, которая единовременно оформляет электронные больничные на 14 календарных дней, с 6 по 19 апреля 2020 года.

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