Какие драматичные изменения климата произойдут к 2050 году?

Летом Арктика будет полностью освобождаться ото льда. Для коренного населения и обитающих здесь животных наступят непростые времена: им придётся мигрировать.

С начала 1990-х уровень Мирового океана повышается в среднем на 2,4 мм в год Учёные предполагают, что к 2050 году нас ждут драматичные изменения климата, сообщает блог OneZero. Такой вывод они сделали, наблюдая за арктическими льдами, уровнем Мирового океана и среднегодовой температурой воздуха. С 1979 года площадь льда в Арктике уменьшилась примерно на 40%. С начала 1990-х уровень Мирового океана повышается в среднем на 2,4 мм в год. Каждое из последних трёх десятилетий было теплее, чем любое предыдущее начиная с 1850 года. Вот к каким последствиям это приведёт.

Арктика безо льда

Средняя температура на Земле будет на два градуса выше, чем в 1950 году. Летом Арктика будет полностью освобождаться ото льда. Для коренного населения и обитающих здесь животных наступят непростые времена: им придётся мигрировать. Есть и плюс: через Арктику будут пролегать основные международные маршруты торговых судов. Значительно вырастут объёмы добываемых здесь природных ресурсов. Завезённые человеком виды растений и животных серьёзно повлияют на местные экосистемы.

Наводнения в Индии

Население Индии будет всё чаще страдать от наводнений. Люди, проживающие в прибрежных районах, испытают на себе все «прелести» штормовых нагонов. Реки будут загрязнены, сельскохозяйственные угодья разорены, а болезни, передающиеся через воду, станут более распространёнными. Всё это приведёт к вынужденной миграции миллионов жителей страны. С другой стороны, значительно улучшится качество воздуха, а значит, респираторные заболевания затронут меньшее количество людей.

Нестерпимая жара в тропиках

Строительство и обслуживание инфраструктуры в крупных населённых пунктах, расположенных в тропиках, превратится в большую проблему, поскольку дневные температуры превысят безопасные для здоровья значения. Потребность в электричестве для кондиционирования воздуха будет оказывать всё большую нагрузку на энергосистемы.

Исчезновение островных государств на экваторе

Несколько малых островных государств в центральной части Тихого океана, такие как Кирибати, станут непригодны для жизни из-за повышения уровня моря, кризиса рыболовства, вызванного обесцвечиванием коралловых рифов, и краха туристической сферы, которая составляет основу их экономики.

Засуха в Австралии, ливни в США