Можно ли на одежде занести коронавирус к себе домой?

В течение суток он живет на картоне, и до трех дней сохраняется на пластике и металле.

Нет необходимости паниковать и доходить до крайностей

Во многих странах мира граждан просят оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Но как минимум раз в несколько дней люди покидают свое жилище, чтобы сходить за продуктами питания или лекарствами. И если о необходимости носить маску и тщательно мыть руки с мылом нам всем уже давно известно, то остается вопрос, как же поступать с одеждой, в которой мы выходим на улицу? Нужно ли ее каждый раз стирать или обрабатывать дезинфицирующим средством?

Доказательств того, что опасный коронавирус может полноценно существовать на одежде, пока не было обнаружено. Но он может сохраняться на разных поверхностях определенное количество времени. В течение суток он живет на картоне, и до трех дней сохраняется на пластике и металле.

Несмотря на то, что одежда относится к категории пористых материалов, передача вируса через одежду маловероятна. Вы можете заразиться, если на одежду попадут капельки или другие мелкие частицы, содержащие в себе возбудитель болезни, затем вы прикоснетесь к ней руками и потом почешете глаз или нос.

Тем не менее, как говорится, осторожность никогда не мешает, потому лучше предпринимать следующие меры после возвращения домой с улицы:

— переодевайтесь в домашнюю одежду всякий раз, когда приходите домой из общественного места;

— меняйте одежду, если кто-то кашлянул или чихнул рядом с вами;

— всегда тщательно мойте руки с мылом перед сменой одежды, а также после переодевания;

— когда вы решили постирать одежду, делайте это в горячей воде.

Таким образом, если вы переживаете о том, что можете вместе с одеждой принести в дом вирус, соблюдайте вышеперечисленные рекомендации. Вместе с тем, нет необходимости паниковать и доходить до крайностей. В период пандемии коронавируса необходимо сохранять спокойствие и четко следовать правилам, установленным специалистами, и тогда риск заразиться будет минимальным.

Источник: medicinform.net