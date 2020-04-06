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Здоровье

Как сберечь здоровье спины в дачный сезон

16:25 06.04.2020
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Как сберечь здоровье спины в дачный сезон

Мышцы спины тесно связаны с мышцами брюшной стенки. Поэтому при поднятии тяжестей нагрузка должна даже чуть больше распределяться на пресс, нежели мышцы спины. Врачи и спортсмены советуют не сгибать спину, а оставлять ее ровной, давая напряжение на мышцы бедер, ягодиц и икр. Если прижать тяжелый груз ближе к туловищу, его будет легче поднять. Также, стоит избегать резких движений при подъеме и переноске тяжестей. Когда перенос груза требует передвижения не по прямой траектории, при поворотах разворачивайте весь корпус на полной ступне. В такие моменты всегда следите за поясницей – она не должна быть напряжена; не допускайте в ней каких-либо скручивающих, сгибающих телодвижений.

Как сберечь здоровье спины в дачный сезон Как сберечь здоровье спины в дачный сезон

Тепло и гимнастика сохранят здоровье спины

Перед началом дачных работ на участке сделайте небольшую десятиминутную зарядку, разогревающую все мышцы в теле. Одной из самых распространенных проблем со спиной после вскапывания огорода является синдром «продутой спины». На самом деле под этим общественным заблуждением кроется миозит – воспаление мышечных волокон, которое никак не зависит от погодных условий. Связано оно с перенапряжением пояснично-крестцового отдела. Это говорит о том, что мышцы спины вообще не привыкли к нагрузке. Чтобы избежать этой неприятной проблемы, одевайтесь по погоде.

Даже если на улице припекает солнышко и хочется легко одеться, всегда закрывайте поясницу, оставляя ее в тепле и сухости. Старайтесь по возможности менять намокшую от пота одежду на сухую. Для работы в огороде выбирайте инструменты с длинной рукояткой, чтобы спина оставалась прямой. Чередуйте виды деятельности: каждые двадцать минут делайте небольшие перерывы, а после каждого часа старайтесь отдыхать пятнадцать минут. Пусть это хоть и не сэкономит время, но зато сохранит здоровье спины, что гораздо важнее при работе на дачном участке. Работу на грядке делать лучше всего сидя на маленькой скамеечке или на коленях, подложив под них мягкий поролоновый коврик, или одев наколенники.

Что делать, если вы все-таки сорвали спину после дачных работ? В первую очередь, забудьте о самолечении! При отсутствии специального медицинского образования можно лишь ухудшить сложившуюся ситуацию. Обратитесь в будний день к врачу-ортопеду. Чтобы поставить точный диагноз, специалист назначит рентгеновский снимок в двух проекциях и назначит общие анализы. Зачастую под болями в спине могут скрываться опасные заболевания, такие как инфаркт миокарда, болезни желудка и кишечника или почек. Именно поэтому самолечение может привести к печальным последствиям.

Как сберечь здоровье спины в дачный сезон Как сберечь здоровье спины в дачный сезон

Первая помощь при болях в спине

Чтобы облегчить симптомы болей в спине до приема к врачу, воспользуйтесь несколькими советами. Ограничьте двигательную активность. По возможности соблюдайте постельный режим. Из лекарств можно принимать нестероидные противовоспалительные препараты и миорелаксанты, расслабляющие мышцы спины. Диуретики помогут снять отек, который возникает при воспалении. При болях в спине врачи, в качестве профилактики, назначают средства, направленные на защиту нервной ткани всего организма, антиоксиданты и витамины. Также, придется записаться на курсы лечащего массажа.

Мануальная терапия (массаж) способствует расслаблению не только мышц спины, но и всего организма в целом. Во время массажа улучшается кровообращение, снижается артериальное давление и спадает отек. Хорошей профилактикой, направленной на укрепление мышечной стенки спины, станет поход в бассейн и занятия лечебной физкультурой. При хронических болях в спине врач может назначить физиотерапию, в которую входят магнитотерапия, электростимуляция мышечных волокон и лазерная терапия.

Как сберечь здоровье спины в дачный сезон Как сберечь здоровье спины в дачный сезон

Особое внимание к своей спине должны проявлять люди старше сорока лет. В мире около 80% населения сталкиваются с заболеваниями спины. К различным проблемам приводит малоподвижный образ жизни, избыточный вес, большие нагрузки на позвоночник и травмы. Также, особо опасен сидячий образ жизни на работе. Сидячая поза дает самую большую нагрузку на позвонки и органы. А ущемление нервных корешков вообще может привести к инвалидному креслу! Поэтому не затягивайте с походом к врачу при первых симптомах болей в спине.

На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com

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