Оставляет заработок в 8 миллионов и уходит в армию порноактриса Виенна Роуз

На днях Виенна Роуз в своём рабочем твиттере с прискорбием сообщила фанатам, что она завершает карьеру актрисы фильмов для взрослых. Девушка всегда считала, что в этом бизнесе крутятся лёгкие и большие деньги, поэтому при первой возможности Виенна вырвалась из своего родного городка и отправилась в Лос-Анджелес. Теперь девушка понимает, что совершила большую ошибку.
Девушка рассказала, что в хороший год ей удавалось заработать 80 тысяч фунтов (около 8 миллионов рублей), но весь стресс того не стоил. В этом бизнесе огромная конкуренция: каждый день появляется десяток старлеток и работу найти просто нереально. К тому же тело и внешность — главный товар Виенны, но они постоянно подвергались жёсткой критике. На этой почве у девушки развились расстройство пищевого поведения, дисморфофобия и тяжёлая депрессия.
Из-за этого Виенна решила радикально сменить профессию и пойти по стопам брата, который уже давно числится в рядах Армии США. Теперь девушка регулярно тренируется, чтобы добиться нужной физической формы, и уже проконсультировалась насчёт удаления тату, которая запрещена военным регламентом. Своим примером Виенна хочет предупредить таких же мечтательниц, что порноиндустрия не такая сказочная, как многие себе возомнили, и лучше найти что-то стабильнее и менее разрушающее личность.
Источник: life.ru