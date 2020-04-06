Оставляет заработок в 8 миллионов и уходит в армию порноактриса Виенна Роуз

Своим примером Виенна хочет предупредить таких же мечтательниц, что порноиндустрия не такая сказочная, как многие себе возомнили, и лучше найти что-то стабильнее и менее разрушающее личность.

В этом бизнесе огромная конкуренция: каждый день появляется десяток старлеток и работу найти просто нереально На днях Виенна Роуз в своём рабочем твиттере с прискорбием сообщила фанатам, что она завершает карьеру актрисы фильмов для взрослых. Девушка всегда считала, что в этом бизнесе крутятся лёгкие и большие деньги, поэтому при первой возможности Виенна вырвалась из своего родного городка и отправилась в Лос-Анджелес. Теперь девушка понимает, что совершила большую ошибку.

Настала пора Виенне Роуз умереть. Я бросаю порно, я хочу уйти, пока я ещё в относительно вменяемом состоянии. Эта индустрия забрала у меня всё, в том числе и хоть какую-то уверенность в собственной внешности Настала пора Виенне Роуз умереть. Я бросаю порно, я хочу уйти, пока я ещё в относительно вменяемом состоянии. Эта индустрия забрала у меня всё, в том числе и хоть какую-то уверенность в собственной внешности

Девушка рассказала, что в хороший год ей удавалось заработать 80 тысяч фунтов (около 8 миллионов рублей), но весь стресс того не стоил. В этом бизнесе огромная конкуренция: каждый день появляется десяток старлеток и работу найти просто нереально. К тому же тело и внешность — главный товар Виенны, но они постоянно подвергались жёсткой критике. На этой почве у девушки развились расстройство пищевого поведения, дисморфофобия и тяжёлая депрессия.