11 апреля в 20:00 Little Big даст онлайн-концерт

— В условиях карантина группа подготовила особую музыкальную программу, а «подрыгать» коленками и покрутиться вокруг себя под Uno зрители смогут сидя дома. Онлайн-концерт можно будет увидеть только в «Яндекс.Эфире» 11 апреля в 20:00 , — уточняется в сообщении.

Little Big — русская панк-рейв-группа, которая была основана в Петербурге в 2013 году. В марте 2020 года стало известно, что коллектив представит Россию на Евровидении в Роттердаме. Видеоклип на песню группы Uno стал самым популярным на YouTube-канале песенного конкурса. Позже Евровидение-2020 отменили из-за распространения коронавируса.

Источник: life.ru