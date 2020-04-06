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11 апреля в 20:00 Little Big даст онлайн-концерт

16:24 06.04.2020 Фото: https://www.instagram.com/iliyaprusikin/?hl=ru
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«Подрыгать» коленками и покрутиться вокруг себя под Uno зрители смогут сидя дома.

11 апреля в 20:00 Little Big даст онлайн концерт

 В условиях карантина группа подготовила особую музыкальную программу

Группа Little Big 11 апреля даст онлайн-концерт, сообщила пресс-служба платформы «Яндекс.Эфир».

 В условиях карантина группа подготовила особую музыкальную программу, а «подрыгать» коленками и покрутиться вокруг себя под Uno зрители смогут сидя дома. Онлайн-концерт можно будет увидеть только в «Яндекс.Эфире» 11 апреля в 20:00, — уточняется в сообщении.

Little Big — русская панк-рейв-группа, которая была основана в Петербурге в 2013 году. В марте 2020 года стало известно, что коллектив представит Россию на Евровидении в Роттердаме. Видеоклип на песню группы Uno стал самым популярным на YouTube-канале песенного конкурса. Позже Евровидение-2020 отменили из-за распространения коронавируса.

Источник: life.ru

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