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Нет нарушителей карантинного режима на 6 апреля из-за COVID-19 в Бердске

16:28 06.04.2020 Фото: pexels.com
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Прокуратура города не поймала ни одного нарушителя режима самоизоляции, приехавшего из-за границы. Но одного туриста все же наказали.

Нет нарушителей карантинного режима на 6 апреля из за COVID 19 в Бердске
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Нет нарушителей карантинного режима на 6 апреля из за COVID 19 в Бердске

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Повинуются режиму самоизоляции жители Бердска, вернувшиеся из-за границы. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» прокурор города Роман Сивак сегодня, 6 апреля, подобных фактов в Бердске больше нет. Стоит отметить, что по улицам города так и бродят бердчане.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта, в Бердске выявили первого нарушителя карантина, введенного из-за распространения опасного вируса COVID-19 по всей стране. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 1 апреля прокурор города Роман Сивак, мужчина приехал в Бердск из Казахстана.

Он должен был немедленно отправиться на 14-дневную самоизоляцию, как того требует распоряжение Роспотребнадзора. Однако прибывший из другой страны решил сначала съездить в Новосибирск, а уже после поездки пришел в Бердскую горбольницу. Это является грубейшим нарушением карантинного режима. Поэтому врачи обратились в полицию.

— Составили протокол по ст.19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль). Ему грозит штраф до 4000 рублей. Материалы дела направлены в суд для привлечения нарушителя к административной ответственности, — рассказал прокурор Бердска.

1 апреля мировым судьей 5-го судебного участка судебного района города Бердска рассмотрены материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)) в отношении гражданина, сообщает пресс-служба суда.

21 марта гражданин Г. прибыл из Казахстана и с этого времени должен был находиться в режиме изоляции в домашних условиях по месту жительства в Бердске сроком 14 дней в связи с пандемией коронавируса.

31 марта он покинул квартиру и перемещался по городу Бердску, тем самым допустил неповиновение требованиям должностного лица.

Суд вынес постановление о признании гражданина Г. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренном ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде наложения административного штрафа в сумме 500 рублей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 марта в Бердске, как и по всей Новосибирской области введет режим самоизоляции.

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Аноним, 06 апреля 2020 16:33
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