Защищает ли прививка БЦЖ от коронавируса?

Противотуберкулезная прививка БЦЖ защищает от коронавируса. Такие слухи распространились в Сети после выхода научной статьи в архиве препринтов MedRxiv. Данные якобы предоставлены учеными из Нью-Йорка, проводившими статистические исследования в странах, охваченных пандемией опасной болезни.
По данным статистики, вирус медленнее распространяется именно на территории государств, практикующих обязательную вакцинацию населения против туберкулеза. И чем раньше началась обязательная кампания, тем меньше больных коронавирусом наблюдается в странах сейчас, и тем ниже процент смертности населения в условиях пандемии.
Прививка БЦЖ защищает от коронавируса — откуда пошли слухи
Низкий процент смертности наблюдается даже в тех регионах, где условия жизнеобеспечения населения оставляют желать лучшего. Говорить о формировании сильного иммунитета в данном случае не приходится, так как на нормальное питание и медицинское обслуживание у населения попросту нет денег. Но «что-то» спасает людей сейчас, в период надвигающейся угрозы.
По статистическим данным, в странах, где вакцинацию от туберкулеза стали проводить в 40-60-х годах прошлого века процент заболеваемости коронавирусом гораздо ниже, чем там, где прививку от туберкулеза жителям начали делать позже, в 80-х годах двадцатого века, например.
Таким образом, специалисты пытаются найти связь между устойчивым иммунитетом населения к туберкулезу и иммунитетом к коронавирусу. Если данные будут подтверждены, прививка БЦЖ впоследствии может стать настоящей панацеей — на ее основе попробуют сделать вакцину непосредственно от COVID-19.
БЦЖ помогает от коронавируса — правда или миф?
Найти связь между низким уровнем заболеваемости в некоторых странах и прививкой БЦЖ можно только после более глубокого анализа ситуации. В частности учитывать нужно уровень тестирования жителей на коронавирус, строгость карантинных мер, культурные и национальные особенности региона.
Низкий уровень распространения пандемии может быть вызван в том числе и низким уровнем диагностики или вовсе сокрытием официальных данных от мирового сообщества. Заранее кричать о том, что именно БЦЖ спасает от новой болезни жителей, конечно же, нельзя.
По данным инфекционистов, связь между прививкой и коронавирусом не доказана, как пока не доказан ни один факт о новом вирусе. Все предположения ученых будут учтены в период более глубокого изучения вируса, которое провести в условиях бушующей пандемии практически невозможно.
На данный момент медики являются фактически творческими людьми, которые справляются каждый на свои рабочем месте с вирусом «по-своему»: ни точной схемы лечения, ни данных об эффективной защите пациентов официальная наука пока не имеет.
Источник: therussiantimes