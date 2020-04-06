Защищает ли прививка БЦЖ от коронавируса?

По статистическим данным, в странах, где вакцинацию от туберкулеза стали проводить в 40-60-х годах прошлого века процент заболеваемости коронавирусом гораздо ниже.

По данным статистики, вирус медленнее распространяется именно на территории государств, практикующих обязательную вакцинацию населения против туберкулеза

Противотуберкулезная прививка БЦЖ защищает от коронавируса. Такие слухи распространились в Сети после выхода научной статьи в архиве препринтов MedRxiv. Данные якобы предоставлены учеными из Нью-Йорка, проводившими статистические исследования в странах, охваченных пандемией опасной болезни.

По данным статистики, вирус медленнее распространяется именно на территории государств, практикующих обязательную вакцинацию населения против туберкулеза. И чем раньше началась обязательная кампания, тем меньше больных коронавирусом наблюдается в странах сейчас, и тем ниже процент смертности населения в условиях пандемии.

Прививка БЦЖ защищает от коронавируса — откуда пошли слухи



В частности в пример приведены страны Восточной Европы и постсоветского пространства, где пандемия не имеет таких тяжелых последствий, как, например в Италии, в США, в Испании, в Китае и других государствах, не практикующих вакцинацию прививкой БЦЖ.

Низкий процент смертности наблюдается даже в тех регионах, где условия жизнеобеспечения населения оставляют желать лучшего. Говорить о формировании сильного иммунитета в данном случае не приходится, так как на нормальное питание и медицинское обслуживание у населения попросту нет денег. Но «что-то» спасает людей сейчас, в период надвигающейся угрозы.

По статистическим данным, в странах, где вакцинацию от туберкулеза стали проводить в 40-60-х годах прошлого века процент заболеваемости коронавирусом гораздо ниже, чем там, где прививку от туберкулеза жителям начали делать позже, в 80-х годах двадцатого века, например.

Таким образом, специалисты пытаются найти связь между устойчивым иммунитетом населения к туберкулезу и иммунитетом к коронавирусу. Если данные будут подтверждены, прививка БЦЖ впоследствии может стать настоящей панацеей — на ее основе попробуют сделать вакцину непосредственно от COVID-19.

БЦЖ помогает от коронавируса — правда или миф?



Данные, приведенные в статье, пока не были подтверждены ни одним научным сообществом мира. Потому заранее называть противотуберкулезную вакцинацию спасением от коронавируса нельзя. Инфекционисты говорят о том, что выводы сделать можно только после проведения более детального исследования вопроса.

Найти связь между низким уровнем заболеваемости в некоторых странах и прививкой БЦЖ можно только после более глубокого анализа ситуации. В частности учитывать нужно уровень тестирования жителей на коронавирус, строгость карантинных мер, культурные и национальные особенности региона.

Низкий уровень распространения пандемии может быть вызван в том числе и низким уровнем диагностики или вовсе сокрытием официальных данных от мирового сообщества. Заранее кричать о том, что именно БЦЖ спасает от новой болезни жителей, конечно же, нельзя.

По данным инфекционистов, связь между прививкой и коронавирусом не доказана, как пока не доказан ни один факт о новом вирусе. Все предположения ученых будут учтены в период более глубокого изучения вируса, которое провести в условиях бушующей пандемии практически невозможно.

На данный момент медики являются фактически творческими людьми, которые справляются каждый на свои рабочем месте с вирусом «по-своему»: ни точной схемы лечения, ни данных об эффективной защите пациентов официальная наука пока не имеет.

Источник: therussiantimes