На продавцов без масок в разгул коронавируса жалуйтесь в полицию и мэрию Бердска

Перед походом в магазин, аптеку и в другую организацию с большим скоплением людей необходимо надеть маску

Активно борются с распространением коронавирусной инфекции в Бердске. Но не все.

— Почему продавцы супермаркетов ходят без масок, и когда их заставят надеть их? — возмущался читатель «Курьер. Среда. Бердск».

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, в данном случае имеет место быть неправильная позиция руководителей, отвечающих за соблюдение требований и норм постановления главного санитарного врача на территории Российской Федерации и губернатора Новосибирской области.

— Руководители обязаны обеспечить все противоэпидемиологические мероприятия по защите своего персонала. Соответственно, они должны учитывать большой контакт непосредственно в этих магазинах, особенно продуктовых. Разрешены только продуктовые магазины и аптеки. Есть горячие линии по вопросам соблюдения требований. Здесь у нас подключаются полиция и Роспотребнадзор. Ну, и позиция каждого бердчанина — да, необходимо сейчас максимально самоизолироваться и соблюдать требования: ношение маски, частое мытье рук, применение дезсредств, нивелирование контактов с людьми 65+, соблюдение социальной дистанции — не менее полутора метров. Я призывают бердчан, звоните по нарушениям на телефоны горячей линии и в бердскую горадминистрацию, — отметила Дробинская.

Все продавцы должны надеть маски

Автор видео Галина Панчева

