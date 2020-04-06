Стрижка Каре для женщин после 50 поможет передать шарм зрелой леди

Круглолицым дамам необходимо позаботиться о наличии объемной макушки

Каре занимает первое место по полярности стрижек среди женщин среднего возраста последние лет десять-пятнадцать. Прекрасные дамы поняли, что с наступлением пятидесятилетия совершенно необязательно делать бесформенную стрижку «под мальчика», теряя индивидуальность. Можно сохранить достоинство и шарм зрелой леди, выбрав одну из разновидностей более трендовой прически.

Как подобрать оптимальный вид каре после 50 лет?

Чтобы выбрать максимально подходящую разновидность каре, а также определиться с типом челки, стоит ориентироваться на силуэт лица. Также придется взять на заметку и какие-то комплексы. Например, широкий лоб или ярко выраженные глубокие морщины в этой области требуют обязательной челки. Но в 50 лет лучше отказаться от густых, утяжеленных и идеально прямых вариантов. Они смотрятся нелепо.

А при «гусиных лапках» стоит позаботиться о челке-шторке, которая пользуется спросом с конца зимы текущего года. Если же имеется проблема с неравномерными пропорциями сторон лица, стоит обратиться к асимметрии, боковому пробору или скошенной объемной челке.

Что касается ориентира на овал лица, то тут все просто. Круглолицым дамам необходимо позаботиться о наличии объемной макушки. В таком случае лучше всего сработает каре на удлинение. Также можно попробовать боб-каре с удлинением. Во втором случае еще появится дополнительный объем сзади. Но позволить себе его смогут только те, у кого волосы изначально были в хорошем состоянии.

Обладательницам ломких и тонких волос стоит задуматься о каре с элементами градуировки. Подойдет как ювелирная обработка филировочными ножницами, так и состригание слоями по принципу лесенки или каскада. Такую стрижку легко укладывать полуволнами, чтобы зрительно делать копну более пышной. А в совокупности со светлым колорированием с 2-3 оттенками получится достичь эффекта омоложения.

Обладательницам квадратного типа лица стоит прибегнуть к хитрости для смягчения скул. Лучше всего тут поможет ассиметричная челка. Также хорошую службу сослужат удлиненные пряди в области висков. А для визуального сбрасывания десятка лет композицию дополнит объем на макушке. На фоне этого понятно, что ключ к разгадке об идеальной стрижке для квадратного силуэта стоит искать в интерпретациях боб-каре.

Треугольная форма предполагает удлиненную версию консервативного каре. Пряди должны полностью перекрывать линию подбородка. Также обязательным атрибутом считается челка до бровок. Но только ее нужно сделать воздушной за счет филировки и легкого подкручивания плойкой перед выходом.

Прямоугольный силуэт отлично сотрудничает со ставшим классическим каре на удлинение. Причем тут строгих ограничений касательно разницы в сантиметрах между передними и задними прядями не существует. Стилисты просто просят не увлекаться.

Помимо всего прочего при походе к мастеру стоит держать в голове несколько уловок. Так, при выраженной обвисшей части овала стоит отказаться от четких линий среза. Иначе это превратится в подчеркивание недостатка.

Также бьюти-критики просят оставить практику яркого окрашивания волос эпатажным звездам и молодежи лет до двадцати. На стремящейся выглядеть стильно женщине малиновый цвет или радужное окрашивание смотрится смешно. Да еще и выпячивает природное потускнение кожного покрова, пигментацию на лице, и малосимпатично выделяет синяки под глазами.

Вместо неоновых оттенков предпочтение отдают окрашиванию, близкому к натуральной палитре цветов. И при этом лучше настаивать на колорировании, ведь монохром в 50 лет – моветон. Потребуется, как минимум, парочка родственных оттенков. Поэтому лучше светлого или темного омбре тут не придумать.

Интересные решения каре для зрелых женщин



Если никаких идей в голову не пришло, то лучше просить мастера сделать традиционное каре, но просто с прореженной челкой. Так получится и морщины в области лба «закрасить», и заодно глаза подчеркнуть. Ведь стилисты не устают повторять, что именно лобные морщины сильнее всего выдают возрастные изменения, а глаза являются главным оружием каждой дамы.

Но если хочется чего-то нового в связи с наступлением теплого сезона, то всегда можно сменить прямую челку на косую. При этом опытные любительницы такого варианта умудряются даже научиться укладывать ее в нескольких версиях, чтобы подчеркивать нарочито торжественный или строго-деловой образ.

Рваные челки считаются спасительницами тех представительниц слабого пола, которые имеют хорошо очерченную линию пухлых губ. Благодаря неравномерной длине создается объем, а именно он считается первым помощником для формирования иллюзии более молодого лица. Принцип тут работает на то, что у юных девушек волосы гуще и их больше, поэтому она выглядит здоровой и полной сил. А созданный объем вручную намерен повторить то же самое для выстраивания аналогичных ассоциаций у окружающих.

Идентичный механизм работает при объеме на всю голову. Для этого применяется техника градуировки, а само каре называют градуированным. И хотя его часто путают с обычной лесенкой, понятия немного разные. При градуировке переходы слоев почти не видны, в то время как у лесенки они отчетливо прослеживаются.

Стрижки на основе каре, которые придутся по душе пятидесятилетним



Те леди, которые не могут похвастаться хорошо сохранившейся текстурой волос, либо имеют сильно пережженные из-за плохой краски волосы, чаще выбирают короткое каре.

Мало того что оно позволят выглядеть стильно при минимальной длине, так еще и просто в повседневной укладке. Обычно такое каре называют «учительским», так как много педагогов старше пятидесяти выбирают именно его, а потом не изменяют любимой стрижке годами.

Всем жалующимся на отсутствие объема и «безжизненные» сухие локоны стоит обратить внимание на боб-каре. Причем если в стандартном исполнении нужный объем не было сформирован, то через месяц-другой после первого визита мастера стоит попробовать боб-каре на ножке. В таком случае затылочная часть будет выгодно выделяться на общем фоне.

Тем, кто хочет перекрыть пигментацию в области подбородка, либо закрыть «бусы» из морщин сбоку на шее, стоит обратиться к удлиненному каре. Но по возможности стоит потом избегать прямой укладки по принципу «волосок к волоску». В зрелом возрасте такая аккуратность только подчеркивает неидеальный рельеф. Лучше просто завить несколько локонов для разнообразия.

Асимметрия подходит женщинам, которые не готовы сесть и сложить руки в ожидании старости. Такой намек на дерзость подходит деятельным мадам, которые стремятся жить полной жизнью в меру своих способностей и возможностей. И чтобы заявить миру о намерениях, они выбирают асимметричное каре. Оно, кстати, хорошо смотрится даже без челки.

Что касается укладок, то тут все зависит исключительно от повода. На вечер подойдут мелкие локоны. А для торжественного события стоит придать прикорневой объем, а кончики уложить с выворотом наружу. Получится очень празднично.

Теперь, имея под рукой столько советов, останется только подобрать для себя лучшее решение. А потом и отправиться реализовывать задуманное к любимому парикмахеру.

Источник: therussiantime