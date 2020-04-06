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Забила насмерть мешающего спать младенца с сожителем мать троих детей на Кубани

16:55 06.04.2020 Фото: pexels.com
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Пара находилась с ребёнком. Малыш долгое время плакал, и тогда мужчина несколько раз ударил его металлической кухонной толкушкой в область головы, а мать мальчика нанесла удар деревянной палкой, после чего ребёнок успокоился.

Забила насмерть мешающего спать младенца с сожителем мать троих детей на Кубани
Мать троих детей познакомилась с сожителем по переписке

В станице Удобной Краснодарского края 27-летняя жительница и её 19-летний сожитель несколько раз ударили тяжёлыми предметами по голове годовалого малыша, который плакал и мешал им отдыхать. Из-за травм ребёнок скончался, сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 31 марта пара находилась с ребёнком. Малыш долгое время плакал, и тогда мужчина несколько раз ударил его металлической кухонной толкушкой в область головы, а мать мальчика нанесла удар деревянной палкой, после чего ребёнок успокоился. Поздно ночью пара заметила, что малыш не подаёт признаков жизни, и они вызвали медиков, которые констатировали смерть младенца.

Обвиняемые не сообщили правоохранителям о телесных повреждениях малыша, которые привели к его гибели. Однако следствию удалось установить причастность матери ребёнка и её сожителя к преступлению — и их задержали.

Как стало известно Лайфу, мать троих детей познакомилась с сожителем по переписке. Оставив одного ребёнка с бабушкой, а второго — с отцом, она переехала к мужчине в Краснодарский край, забрав младшего сына с собой.

Источник: life.ru

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