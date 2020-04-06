75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Трифонов пишет своим родным с фронта.

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Привет с фронта! 30.10.43г.

Добрый день или вечер! Здравствуй дорогой мой племянник Геннадий Петрович, сестра Мария Кононовна.



Фронтовик шлет весточку с фронта

С приветом к вам и наилучшими пожеланиями ваш брат и Федор Кононович, жена моя Раиса Сергеевна.Во первых строках моего письма спешу сообщить о том, что мы в настоящее время находимся живы и здоровы. Того и вам желаем в вашей жизни и работе.Дорогой мой племянничек Гена, пишу я тебе эту секретку от всей души моей.Будь отличником учебы, готовься стать будущим отличным воином нашей страны, пиши, дорогой, о своей жизни. Твой дядя Федя.Новосибирская обл. Новосиб. р – насело Бердск ул. Байдукова 9Ивашевой ЕкатеринеТрифонову Геннадию Петровичу37205-ш (подпись)