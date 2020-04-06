06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны

17:06 06.04.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
1

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Трифонов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны

75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны75 дней до Победы: скоро кончится война, и настанет веселый часЕщё 38 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Привет с фронта! 30.10.43г.
Добрый день или вечер! Здравствуй дорогой мой племянник Геннадий Петрович, сестра Мария Кононовна.

С приветом к вам и наилучшими пожеланиями ваш брат и Федор Кононович, жена моя Раиса Сергеевна.
Во первых строках моего письма спешу сообщить о том, что мы в настоящее время находимся живы и здоровы. Того и вам желаем в вашей жизни и работе.
Дорогой мой племянничек Гена, пишу я тебе эту секретку от всей души моей.
Будь отличником учебы, готовься стать будущим отличным воином нашей страны, пиши, дорогой, о своей жизни. Твой дядя Федя.
Новосибирская обл. Новосиб. р – на
село Бердск ул. Байдукова 9
Ивашевой Екатерине
Трифонову Геннадию Петровичу
37205-ш (подпись)

75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны

Фронтовик шлет весточку с фронта

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ваши родные воевали?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНа видео массовую драку «качков» с прохожими сняли очевидцы у ТЦ «Меркурий» в Бердске
17:38 06-04-2020
На видео массовую драку «качков» с прохожими сняли очевидцы у ТЦ «Меркурий» в Бердске
Доллар за 82 рубля: Два жестких стресс-теста развития кризиса для компаний с карантином придумали в России
17:30 06-04-2020
Доллар за 82 рубля: Два жестких стресс-теста развития кризиса для компаний с карантином придумали в России
БердскВолонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске 36
17:26 06-04-2020
Волонтер Вадим Назимов доставит еду и необходимые в быту товары для инвалидов и пенсионеров в Бердске
БердскВозобновили работу строительные и промышленные предприятия в жесткую самоизоляцию в Бердске
17:15 06-04-2020
Возобновили работу строительные и промышленные предприятия в жесткую самоизоляцию в Бердске
Бердск75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны
17:06 06-04-2020
75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны
Кому разрешат работать в Новосибирской области и выйти из режима самоизоляции, станет известно 10 апреля
17:00 06-04-2020
Кому разрешат работать в Новосибирской области и выйти из режима самоизоляции, станет известно 10 апреля
Забила насмерть мешающего спать младенца с сожителем мать троих детей на Кубани
16:55 06-04-2020
Забила насмерть мешающего спать младенца с сожителем мать троих детей на Кубани
БердскШестой день самоизоляции в Бердске: буду сидеть дома, пока хлеб и молоко не закончатся
16:51 06-04-2020
Шестой день самоизоляции в Бердске: буду сидеть дома, пока хлеб и молоко не закончатся
Стрижка Каре для женщин после 50 поможет передать шарм зрелой леди
16:45 06-04-2020
Стрижка Каре для женщин после 50 поможет передать шарм зрелой леди
Потроллило "жертву русских троллей" министра Швеции МИД России
16:45 06-04-2020
Потроллило