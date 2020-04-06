75 дней до Победы: готовься стать будущим отличным воином нашей страны

Сюжет: 75 дней до Победы
«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».
Привет с фронта! 30.10.43г.
Добрый день или вечер! Здравствуй дорогой мой племянник Геннадий Петрович, сестра Мария Кононовна.
Во первых строках моего письма спешу сообщить о том, что мы в настоящее время находимся живы и здоровы. Того и вам желаем в вашей жизни и работе.
Дорогой мой племянничек Гена, пишу я тебе эту секретку от всей души моей.
Будь отличником учебы, готовься стать будущим отличным воином нашей страны, пиши, дорогой, о своей жизни. Твой дядя Федя.
Новосибирская обл. Новосиб. р – на
Ивашевой Екатерине
Трифонову Геннадию Петровичу
37205-ш (подпись)