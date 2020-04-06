Рассрочку по налогам от 3 месяцев до 3 лет дал пострадавшим от коронавируса предприятиям Мишустин

До 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов. Автоматом продлили на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекают в с 1 марта и до конца 2020 года.

Мишустин подписал постановление об отсрочках и рассрочках налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о пролонгации и переносах налоговых платежей и страховых взносов для бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Так, рассрочку до трех лет могут предоставить стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям или крупнейшим налогоплательщикам при снижении выручки более чем на 30%.

На такой же срок рассрочки могут претендовать и другие организации при снижении выручки более чем на 50%, либо при убытках с одновременным снижением выручки более чем на 30%.

Бизнесу, относящемуся к пострадавшим отраслям, могут на год предоставить отсрочку по платежам при снижении выручки более чем наполовину или при наличии убытков со снижением выручки более чем на 30%.

При убытках и одновременном снижении выручки более 20% дадут отсрочку на девять месяцев, если выручка упадет более чем на 10% — до шести месяцев.

Для стратегических предприятий, крупнейших налогоплательщиков и компаний, торгующих товарами и услугами на льготных условиях, чтобы получить отсрочку на год достаточно снижения выручки более чем на 30%. При снижении выручки более чем на 20% отсрочка для них может составлять до 9 месяцев, а при десятипроцентном снижении — до полугода.

В остальных случаях пострадавшие от распространения коронавируса компании смогут претендовать на трехмесячную отсрочку по уплате налогов.

Дословно

«За прошедшие выходные мы разработали все необходимые подзаконные акты по поддержке граждан, бизнеса и экономики. Подписан ряд постановлений.

Среди них – помощь строительным компаниям, которые возводят жилые дома. Недавно эта отрасль перешла на новую схему работы – с использованием так называемых эскроу-счетов. Это серьёзно изменило всю финансовую составляющую проектов, усилило ответственность застройщиков и уверенность покупателей. Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства.

С 2 апреля до 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов. Это позволит бизнесу не опасаться угрозы банкротства, сохранить за собой перспективные проекты в сфере жилищного строительства. А покупателям – гарантированно получить свои квартиры.

Кроме того, для нормальной работы экономики мы автоматом продлеваем на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекают в период с 1 марта и до конца 2020 года. В том числе – на строительство, производство лекарств, услуги связи, теле- и радиовещание, а также на деятельность организаций, отвечающих за безопасность. Аналогично мы поступим и в отношении аккредитаций. Это касается различных лабораторий, центров, которые занимаются вопросами транспортной безопасности, выдачей сертификатов соответствия. Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию для них будет перенесён на период до 12 месяцев. Очередная процедура подтверждения будет считаться пройденной, а старая аккредитация – действующей. Что же касается возможности получения новых документов, то выездные проверки соискателей будут временно проводиться дистанционно – с помощью современных технических средств.

Мы отменили все плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса. Дополнительно серьёзно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки. Они могут быть назначены, только если есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьёзная угроза такого инцидента. Но и тогда проверяющие команды должны будут получить разрешение прокуратуры на проведение внеплановой проверки. Также они могут быть проведены на основании поручений Президента, Правительства или требования прокурора»,- заявил Мишустин.