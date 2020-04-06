08.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Рассрочку по налогам от 3 месяцев до 3 лет дал пострадавшим от коронавируса предприятиям Мишустин

20:48 06.04.2020 Фото: government.ru
0

До 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов. Автоматом продлили на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекают в с 1 марта и до конца 2020 года.

Рассрочку по налогам от 3 месяцев до 3 лет дал пострадавшим от коронавируса предприятиям Мишустин
Мишустин подписал постановление об отсрочках и рассрочках налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о пролонгации и переносах налоговых платежей и страховых взносов для бизнеса, пострадавшего от коронавируса.

Так, рассрочку до трех лет могут предоставить стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям или крупнейшим налогоплательщикам при снижении выручки более чем на 30%.

На такой же срок рассрочки могут претендовать и другие организации при снижении выручки более чем на 50%, либо при убытках с одновременным снижением выручки более чем на 30%.

Бизнесу, относящемуся к пострадавшим отраслям, могут на год предоставить отсрочку по платежам при снижении выручки более чем наполовину или при наличии убытков со снижением выручки более чем на 30%.

При убытках и одновременном снижении выручки более 20% дадут отсрочку на девять месяцев, если выручка упадет более чем на 10% — до шести месяцев.

Для стратегических предприятий, крупнейших налогоплательщиков и компаний, торгующих товарами и услугами на льготных условиях, чтобы получить отсрочку на год достаточно снижения выручки более чем на 30%. При снижении выручки более чем на 20% отсрочка для них может составлять до 9 месяцев, а при десятипроцентном снижении — до полугода.

В остальных случаях пострадавшие от распространения коронавируса компании смогут претендовать на трехмесячную отсрочку по уплате налогов.

Дословно

«За прошедшие выходные мы разработали все необходимые подзаконные акты по поддержке граждан, бизнеса и экономики. Подписан ряд постановлений.

Среди них – помощь строительным компаниям, которые возводят жилые дома. Недавно эта отрасль перешла на новую схему работы – с использованием так называемых эскроу-счетов. Это серьёзно изменило всю финансовую составляющую проектов, усилило ответственность застройщиков и уверенность покупателей. Распространение коронавируса привело к новым рискам, поэтому необходима поддержка отрасли жилищного строительства.

С 2 апреля до 1 января 2021 года штрафные санкции к застройщикам применяться не будут. На этот же период многоквартирные дома не будут включаться в реестр проблемных активов. Это позволит бизнесу не опасаться угрозы банкротства, сохранить за собой перспективные проекты в сфере жилищного строительства. А покупателям – гарантированно получить свои квартиры.

Кроме того, для нормальной работы экономики мы автоматом продлеваем на год действие ряда срочных лицензий и разрешений, которые истекают в период с 1 марта и до конца 2020 года. В том числе – на строительство, производство лекарств, услуги связи, теле- и радиовещание, а также на деятельность организаций, отвечающих за безопасность. Аналогично мы поступим и в отношении аккредитаций. Это касается различных лабораторий, центров, которые занимаются вопросами транспортной безопасности, выдачей сертификатов соответствия. Срок подачи документов на переаттестацию или повторную аккредитацию для них будет перенесён на период до 12 месяцев. Очередная процедура подтверждения будет считаться пройденной, а старая аккредитация – действующей. Что же касается возможности получения новых документов, то выездные проверки соискателей будут временно проводиться дистанционно – с помощью современных технических средств.

Мы отменили все плановые проверки в отношении малого и среднего бизнеса. Дополнительно серьёзно ограничим основания, по которым можно будет проводить внеплановые проверки. Они могут быть назначены, только если есть реальные факты причинения вреда жизни и здоровью людей или хотя бы серьёзная угроза такого инцидента. Но и тогда проверяющие команды должны будут получить разрешение прокуратуры на проведение внеплановой проверки. Также они могут быть проведены на основании поручений Президента, Правительства или требования прокурора»,- заявил Мишустин.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это поможет бизнесу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Более 1300 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирской области
22:10 08-04-2020
Более 1300 тестов на коронавирус в сутки проводят лаборатории Новосибирской области
Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму
22:02 08-04-2020
Закрыли больницу из-за пациента-гипертоника с подозрением на коронавирус в Крыму
Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье
21:52 08-04-2020
Шок: Двое младенцев заболели коронавирусом в Подмосковье
Фото: французский бульдог убежал! Помогите его поймать
21:45 08-04-2020
Фото: французский бульдог убежал! Помогите его поймать
Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция
21:45 08-04-2020
Минздрав: как оказывается медицинская помощь гражданам России в пандемию коронавируса. Инструкция
БердскКто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске
21:45 08-04-2020
Кто умер с 23.03 по 03.04.2020 в Бердске
БердскИзъяли органы после смерти: 61 человек стал посмертным донором в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске 1
21:35 08-04-2020
Изъяли органы после смерти: 61 человек стал посмертным донором в Новосибирской области. 5 человек ждут органы в Бердске
56 млрд рублей направил в медицину регионов для борьбы с коронавирусом Путин
21:29 08-04-2020
56 млрд рублей направил в медицину регионов для борьбы с коронавирусом Путин
Бердск«Шок-цена!»: 449 рублей стоит 1 кг лимонов в Бердске. Имбирь расхватали 7
21:29 08-04-2020
«Шок-цена!»: 449 рублей стоит 1 кг лимонов в Бердске. Имбирь расхватали
Бердск75 дней до Победы: картина работы Гитлера - очень все разрушено, взорвано, разорено
21:15 08-04-2020
75 дней до Победы: картина работы Гитлера - очень все разрушено, взорвано, разорено