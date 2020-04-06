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Убила новорожденного и 6-летнего детей мать в Пермском крае. Она признана невменяемой

21:00 06.04.2020 Фото: СКР
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После случившегося многодетная мать предприняла попытку самоубийства. Женщину доставили в медучреждение, где она впоследствии скончалась. Предполагают, что у нее была послеродовая депрессия.

Убила новорожденного и 6 летнего детей мать в Пермском крае. Она признана невменяемой
Убийство детей в Кудымкаре: мать признана невменяемой, уголовное дело прекращено

В Кудымкаре прекращено уголовное дело по факту убийства двух маленьких детей 23 января. Их 32-летняя мать, подозреваемая в преступлении, была признана невменяемой.

– В ходе следствия по уголовному делу, по результатам проведённой посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизы установлено, что у женщины развилось тяжёлое психическое расстройство, и она совершила запрещённое уголовным законом деяние, находясь в состоянии невменяемости, – сообщил редакции газеты «Парма» и. о. руководителя Кудымкарского МСО СУ СКР по Пермскому краю Тэймураз Чащин, — 23 марта Кудымкарским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Пермскому краю уголовное дело прекращено.

Напомним, трагедия случилась 23 января в Кудымкаре, в одном из частных домов микрорайона Филичи, где проживала многодетная семья. Ранним утром были убиты двое детей — 2014 и 2019 годов рождения. Еще двое детей остались в живых. После случившегося мать семейства предприняла попытку самоубийства и сообщила о содеянном своему мужу, который на тот момент был на работе. Женщину доставили в медучреждение, где она впоследствии скончалась.

Родственники рассказывали редакции «Пармы», что у женщины была послеродовая депрессия.

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