Поймали 9 нарушителей карантина и самоизоляции на 6 апреля в Новосибирской области

Санкция статьи «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» с 1 апреля 2020 года предусматривает штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

Полицейские принимают участие в мероприятиях по защите населения от распространения коронавирусной инфекции

Сотрудники органов внутренних дел Новосибирской области в рамках своих полномочий принимают меры по защите населения от возникновения чрезвычайных ситуаций и распространения коронавирусной инфекции.

Участковые уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД и других служб ежедневно контролируют соблюдение гражданами режима самоизоляции. К нарушителям применяются меры административного воздействия.

Полицейскими на 6 апреля составлено 9 административных материалов по ч.1 ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор», а также по ч.2 ст.6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» — санкция последней статьи с 1 апреля текущего года предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Кроме этого, правоохранители ежедневно проводят более 30 тысяч профилактических беседы с гражданами о соблюдении режима самоизоляции и предупреждают об опасности распространения короновирусной инфекции, уделяя особое внимание пожилым людям.

-Уважаемые жители Новосибирской области, призываем вас ответственно и с пониманием отнестись к принимаемым мерам в условиях распространения коронавирусной инфекции и исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин. Оставайтесь дома для вашей безопасности! — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в понедельник.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске пока выявлен один нарушитель карантинного режима, приехавший из Казахстана. Его суд оштрафосвал на 500 рублей. Полицейские патрулируют и улицы Бердска, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».