Разгадана тайна «красного веера», появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией

Согласно летописям, красный знак в форме «фазанова хвоста» появился в небе над Страной восходящего солнца 30 декабря 620 года. Тогда это явление восприняли как дурной знак.

Группа японских исследователей решила сравнить историческое описание необычного явления с современными знаниями о северном сиянии Астрономам удалось разгадать загадку «красного веера», появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией, об этом сообщается в публикации на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.

Согласно летописям, красный знак в форме «фазанова хвоста» появился в небе над Страной восходящего солнца 30 декабря 620 года. Тогда это явление восприняли как дурной знак. Современные ученые, изучая это событие, предполагали, что феномен мог возникнуть из-за северного сияния или кометы.

Группа японских исследователей решила сравнить историческое описание необычного явления с современными знаниями о северном сиянии. Они обратили внимание, что существуют и более поздние данные наблюдений за северными сияниями, которые происходили над Японией и были похожи на красный веер.