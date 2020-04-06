06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Разгадана тайна «красного веера», появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией

22:09 06.04.2020 Фото: pxhere.com
0

Согласно летописям, красный знак в форме «фазанова хвоста» появился в небе над Страной восходящего солнца 30 декабря 620 года. Тогда это явление восприняли как дурной знак.

Разгадана тайна красного веера, появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией

Группа японских исследователей решила сравнить историческое описание необычного явления с современными знаниями о северном сиянии

Астрономам удалось разгадать загадку «красного веера», появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией, об этом сообщается в публикации на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.
Согласно летописям, красный знак в форме «фазанова хвоста» появился в небе над Страной восходящего солнца 30 декабря 620 года. Тогда это явление восприняли как дурной знак. Современные ученые, изучая это событие, предполагали, что феномен мог возникнуть из-за северного сияния или кометы.
Группа японских исследователей решила сравнить историческое описание необычного явления с современными знаниями о северном сиянии. Они обратили внимание, что существуют и более поздние данные наблюдений за северными сияниями, которые происходили над Японией и были похожи на красный веер.
Исследователи составили карту магнитного поля Земли в том виде, в котором она была более 1,4 тысячи лет назад. На тот момент Япония находилась на широте около 33 градусов вместо нынешних 25. «Фазанов хвост» в 620 году простирался в небе на десять градусов и находился в зоне, которая могла быть под воздействием мощной магнитной бури — именно при этом условии, согласно данным последних наблюдений, северное сияние приобретает такую форму.
Источник: РИА Новости
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мечтаете увидеть северное сияние в живую?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика
22:43 06-04-2020
На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика
Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения
22:32 06-04-2020
Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения
С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба
22:25 06-04-2020
С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба
Ультрамодные шифоновые платья лета-2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба
22:22 06-04-2020
Ультрамодные шифоновые платья лета-2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба
Разгадана тайна "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией
22:09 06-04-2020
Разгадана тайна
Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян 48
22:08 06-04-2020
Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян
Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме
22:06 06-04-2020
Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме
Тайна появления метеоритного "Гнезда огненного орла" в Иркутской области
22:01 06-04-2020
Тайна появления метеоритного
«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска 18
22:00 06-04-2020
«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска
БердскКак доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания 2
22:00 06-04-2020
Как доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания