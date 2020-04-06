Тайна появления метеоритного «Гнезда огненного орла» в Иркутской области

Еще и сейчас местные не любят приближаться к «Гнезду огненного орла», как якуты называют Конус Колпакова. Слухи о проклятии стали шириться в 2005 году. Тогда скоропостижно скончался Евгений Воробьев, руководитель экспедиции.

Конус своей формой напоминает характерные вулканические образования: усеченный конус с крутыми стенками

Это удивительное геологическое образование называют Патомским кратером. Научное же его название «Конус Колпакова». Расположен кратер в Иркутской области, в 300 км от Бодайбо. Кратер имеет совершенно уникальные формы, напоминающие метеоритные образования на Марсе или Луне.

Хронология исследований

Осваивать восток страны русские стали в середине XIX века, в основном это были геологи и промышленники. Конечно, в первую очередь их интересовали запасы леса, пушнины и полезных ископаемых. Поэтому довольно долго и не обращали внимания на странные названия, которые давали якуты рекам и горам. И так продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока в конце 40-х годов уже ХХ века геологические экспедиции не стали пристально изучать до того заповедные места Сибири.

Иркутскую область исследовала экспедиция Вадима Колпакова. В 1949 году его группа работала над картами местности — и обнаружили совершенно удивительное образование, позже названное Конусом Колпакова или Патомским кратером, так как оно было обнаружено на Витимо-Патомском нагорье.

Это был горный выступ эллипсовидной формы длиной 220 м, который венчал конус с кольцевым валом, высота которого колеблется в пределах 4—40 м, диаметр составляет 86 м, а высота центральной части — до 12 м. Общую массу «конуса» оценивают примерно в миллион тонн. Материал объекта — серый известняк.

Версии происхождения

О том, как образовался этот кратер, выдвигалось огромное количество гипотез — вплоть до явно экзотических. Рассмотрим некоторые из них.

Подземная ядерная реакция. Уникальную форму конуса могла вызвать самопроизвольная реакция в месторождении урана непосредственно под кратером (именно такие месторождения и искала группа Колпакова). Правда, на Витимо-Патомском нагорье урановые руда не нашли. Кроме того, весьма маловероятно, что в глубинах земли могли создастся условия, напоминающие лабораторные — определенное соотношение различных изотопов урана, свободный приток углерода и т.п. Сегодня известен только один природный реактор — в Габоне (Центральная Африка). Но он имеет возраст более 2 млн лет, но при этом критическая масса для самопроизвольного взрыва до сих пор не набралась.

Падение метеорита. Сам Колпаков придерживается именно этой версии образования кратера. Он утверждает, что кратеры подобной формы можно наблюдать на Марсе, к примеру. Другие исследователи связывают его образование с ударом Тунгусского метеорита (напомним, что сам метеорит так и не был найден). Но Конус мало напоминает воротки от удара метеоритов на Земле, а форма с кольцевым валом чаще все-таки образовывается при ударе сверхплотного небесного тела в рыхлую породу на поверхности небесного тела без атмосферы, например, на Луне.

Рождение вулкана. Конус своей формой напоминает характерные вулканические образования: усеченный конус с крутыми стенками. Но Патомский кратер находится на очень стабильной территории — это не область активного вулканизма, да и на самом образовании нет вулканических пород.

Внеземное вмешательство. Достаточно популярная версия, которую, к тому же, довольно трудно подтвердить или опровергнуть. Известно, что на кратере растет достаточно густой лес. Таким образом, возраст кратера — как минимум, 500 лет. Правда, растения тут же задали новую загадку: вокруг кратера лиственницы росли ускоренно. И это напоминает то, что наблюдали в Чернобыле после катастрофы на АЭС. Это сразу же породило новый вариант версии о внеземном вмешательстве — якобы непосредственно под кратером покоится НЛО на ядерном топливе. Пока, правда, никаких объектов, содержащих металлы, под кратером не нашли.

Газовый вулкан. На сегодня это одно из самых правдоподобных объяснений. Механизм прост: кратер стал результатом попеременной заморозки и таяния пород. Так, как это бывает на Ио, спутнике Юритера — там наблюдаются такие криовулканы. Другими словами, весь малый ледниковый период под кратером намерзали подземные воды. Пик этого ледникового периода как раз и был около 500 лет назад (середина XVII века). Сезонное оттаивание льда и высокое давление на породы вызвали весьма интенсивный и разрушительный гидравлический удар с выбросом оттаявшей воды. Породы разбросало, образовался кратер. Вода накопила невероятное количество энергии и вырвалась наружу настоящим фонтаном: породы были измельчены, энергия передалась окружающим деревья, что ускорило рост, к примеру, лиственниц.

Эта гипотеза объясняет многие, но далеко не все загадки Патомского кратера. Но есть и так называемое проклятие кратера, которое загадочно уже само по себе и объяснения пока не получило.

Проклятие «Гнезда огненного орла»

Еще и сейчас местные не любят приближаться к «Гнезду огненного орла», как якуты называют Конус Колпакова. Слухи о проклятии стали шириться в 2005 году. Тогда скоропостижно скончался Евгений Воробьев, руководитель экспедиции. Причиной смерти был назван сердечный приступ. Группа не дошла до Конуса всего 6 км. Известно, что крупные животных вблизи кратера н водятся — вернее, ни разу не были замечены.

В 2011 году появилась информация о том, что руководство Иркутской области намерено создать природный парк в этих местах. Однако информации о развитии этого проекта до сих пор нет.

Источник: therussiantimes