06.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Образование / Общество

Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме

22:06 06.04.2020 Фото: ГД
0

Пока глава правительства не отреагировал на эту идею депутата от КПРФ. В США выпускные экзамены отменили.

Отменить ЕГЭ 2020 из за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме
В Государственной Думе идет работа по противодействию распространению коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал. Я думаю, что его заместители в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся», — сказал Смолин по итогам дистанционного совещания.

Также, рассказал депутат, глава правительства дал поручение проработать вопрос о повышении базового оклада учителей до 70% от средней зарплаты в регионе. Этот вопрос, по словам парламентария, был обозначен в постановлении Госдумы в июле прошлого года.

«Ну и третья позиция. Премьер пообещал последовать примеру президента и встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов для обсуждения проблем их занятости», — добавил парламентарий.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

ЕГЭ состоится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика
22:43 06-04-2020
На 200 000 тысяч рублей за нарушение карантина оштрафовали болгарского курильщика
Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения
22:32 06-04-2020
Новое расписание ЕГЭ опубликовано министерством просвещения
С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба
22:25 06-04-2020
С 6 апреля кардинальный поворот судьбы у 3 знаков зодиака предсказывает Павел Глоба
Ультрамодные шифоновые платья лета-2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба
22:22 06-04-2020
Ультрамодные шифоновые платья лета-2020: С чем носить, какое платье одолжить из бабушкиного гардероба
Разгадана тайна "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией
22:09 06-04-2020
Разгадана тайна
Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян 48
22:08 06-04-2020
Одобряют работу Владимира Путина 72% россиян
Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме
22:06 06-04-2020
Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме
Тайна появления метеоритного "Гнезда огненного орла" в Иркутской области
22:01 06-04-2020
Тайна появления метеоритного
«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска 18
22:00 06-04-2020
«Невыносимые условия»: Объявили голодовку в обсерваторе Новосибирска для карантина из-за коронавируса жители Красноярска
БердскКак доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания 2
22:00 06-04-2020
Как доплачивают врачам и медсестрам в ЦГБ Бердска? По баллам и за выполнение госзадания