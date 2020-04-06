Отменить ЕГЭ-2020 из-за коронавируса предложили Мишустину в Госдуме

Пока глава правительства не отреагировал на эту идею депутата от КПРФ. В США выпускные экзамены отменили.

В Государственной Думе идет работа по противодействию распространению коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал. Я думаю, что его заместители в зависимости от развития ситуации к этому вопросу вернутся», — сказал Смолин по итогам дистанционного совещания.

Также, рассказал депутат, глава правительства дал поручение проработать вопрос о повышении базового оклада учителей до 70% от средней зарплаты в регионе. Этот вопрос, по словам парламентария, был обозначен в постановлении Госдумы в июле прошлого года.

«Ну и третья позиция. Премьер пообещал последовать примеру президента и встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов для обсуждения проблем их занятости», — добавил парламентарий.